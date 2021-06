Israël appelle les adolescents à se faire vacciner contre Covid-19 alors que la variante Delta menace de résurgence du virus

S’adressant lundi à la station de radio 103 FM de Tel Aviv, Nachman Ash, le coordinateur national de la réponse à la pandémie du pays, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le ministère de la Santé émette une recommandation pour que davantage d’enfants de 12 à 15 ans soient vaccinés.

« Je pense que ce serait certainement correct à ce stade, lorsque nous voyons une épidémie de la variante Delta dans le pays », il a déclaré. « Nous ne devrions pas attendre des chiffres plus élevés. Nous avons vu qu’il y avait pas mal d’enfants infectés au cours de la semaine dernière. »

Les données du ministère de la Santé montrent que le taux d’infection a augmenté, la moyenne mobile sur un mois passant de 0,1% à 0,3% samedi et 0,6% lundi. Des cas de virus dans deux écoles la semaine dernière y ont contribué.

Les commentaires d’Ash interviennent alors que le taux de vaccination du pays semble stagner, après un démarrage rapide. Environ 55% de ses 9,3 millions d’habitants sont jusqu’à présent entièrement vaccinés contre le virus.

La semaine dernière, Israël a déclaré qu’il donnerait plus d’un million de coups à court terme à l’Autorité palestinienne en échange de plus de coups plus tard cette année. L’Autorité palestinienne a depuis annulé l’accord, déclarant que la date d’expiration était « trop ​​près. »

Israël a ouvert la vaccination aux adolescents en mai, et bien que les tendances à long terme soient positives, la menace de l’émergence de nouvelles variantes reste préoccupante. Le vaccin Pfizer, qui a été largement utilisé en Israël, s’est avéré efficace à 79 % contre la variante Delta.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!