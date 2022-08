Israël appelle le Pentagone à propos des frappes sur Gaza

Les chefs de la défense d’Israël et des États-Unis ont discuté de l’offensive en cours à Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a eu une conversation téléphonique avec son homologue américain Lloyd Austin vendredi soir pour l’informer des objectifs et des progrès de l’offensive militaire en cours dans la bande de Gaza, baptisée “Opération Breaking Dawn”. Alors que Tsahal prétend avoir éliminé des terroristes de haut rang, des responsables palestiniens affirment que des dizaines de civils ont été tués ou blessés.

« Le ministre Gantz a souligné que l’État d’Israël s’emploie à défendre ses citoyens et opérera de manière décisive et avec la plus grande précision possible contre les terroristes et les infrastructures afin d’atteindre ses objectifs », Le bureau de Gantz a déclaré dans un communiqué au sujet de l’appel.

Des jets israéliens ont frappé un immeuble à Gaza plus tôt vendredi, éliminant le commandant du Jihad islamique palestinien Taysir al-Jabari, tandis que 10 à 20 autres membres du JIP ont été ciblés avec des missiles et de l’artillerie.

Les responsables palestiniens affirment qu’au moins 10 civils ont été tués dans les frappes, dont une fillette de cinq ans. 55 autres ont été blessés.

En représailles, des militants palestiniens ont tiré des dizaines de roquettes sur Israël, avertissant qu’une offensive plus large suivrait. Des sirènes de raid aérien ont pu être entendues dans le sud d’Israël pendant des heures, alors que les défenses aériennes étaient activées pour intercepter les projectiles entrants.

Gantz avait précédemment annoncé qu’il avait autorisé le rappel de quelque 25 000 réservistes, tandis que le porte-parole de Tsahal, Ron Kochav, a déclaré à la Douzième chaîne que l’opération contre le JIP serait “prendre un certain temps.” Dans son propre discours à la nation vendredi soir, le Premier ministre Yair Lapid a utilisé des termes similaires, affirmant que la bataille “Prendra le temps qu’il faudra.”

« Israël ne restera pas les bras croisés quand il y aura ceux qui essaient de nuire à ses civils », Lapid a déclaré. “Ce gouvernement a une politique de tolérance zéro pour toute tentative d’attaque – de quelque nature que ce soit – de Gaza vers le territoire israélien.”

La dernière escalade a commencé lorsque les forces israéliennes ont arrêté lundi le chef du JIP en Cisjordanie, Bassem Saadi, dans la ville de Jénine. Un adolescent palestinien a été tué lors du raid contre la maison de Saadi, déclenchant un tollé dans les territoires palestiniens. Alors que le JIP plaçait ses combattants en état d’alerte maximale, les responsables israéliens ont à plusieurs reprises mis en garde cette semaine contre des attaques de vengeance imminentes.