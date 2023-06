L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a clos cette semaine deux enquêtes sur le programme nucléaire iranien après avoir considérablement limité les équipements de surveillance installés sur les sites iraniens.

Les Israéliens ont exprimé leur frustration envers l’AIEA pour ce qu’ils considèrent comme une application laxiste qui pourrait conduire l’Iran à obtenir des matières nucléaires dangereuses. L’AIEA s’efforçait de réinstaller l’équipement de surveillance que l’Iran avait ordonné de retirer après son retrait de son accord nucléaire de 2015, mais l’organisation n’a mis en place qu’une petite quantité d’équipement.

L’AIEA a également accepté de clore deux enquêtes sur des aspects du programme nucléaire iranien dans le cadre des négociations visant à réinstaller l’équipement de surveillance. Les responsables israéliens ont qualifié cette décision de myope.

« La clôture de l’affaire pourrait avoir des conséquences extrêmement dangereuses, et cela transmet le message aux Iraniens qu’ils ne sont pas tenus de payer le prix de leurs violations et qu’ils peuvent continuer à tromper la communauté internationale sur le chemin de la réalisation d’un programme nucléaire militaire complet. « , a déclaré jeudi un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.

L’IRAN DIT QUE UN NOUVEAU MISSILE DE CROISIÈRE À LONGUE PORTÉE PEUT FRAPPE LES NAVIRES AMÉRICAINS DANS UN RAYON DE 1 000 MILLES

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a également condamné cette décision, offrant un avertissement inquiétant qu’Israël pourrait devoir prendre ses propres mesures.

« Les dangers auxquels est confronté l’État d’Israël augmentent et nous pourrions être tenus de remplir notre devoir afin de protéger l’intégrité d’Israël et en particulier l’avenir du peuple juif », a-t-il déclaré jeudi. « Les tâches sont lourdes et les défis sont grands. La réalité dans laquelle nous nous trouvons est complexe, mais l’État d’Israël, l’armée israélienne et toutes les agences de sécurité, sauront quoi faire pour assurer la sécurité d’Israël dans le présent et dans le futur. avenir. »

LE PRÉSIDENT IRANIEN PIRATÉ ALORS QUE LE GROUPE REVENDIQUE LES DONNÉES MONTRENT UNE SÉCURITÉ ÉLARGIE AUTOUR DU SITE NUCLÉAIRE

L’accord de l’AIEA avec l’Iran intervient juste au moment où un haut général iranien a annoncé que le pays intensifiait ses efforts pour exporter des armes, du matériel militaire et de la formation vers ses alliés au Moyen-Orient et dans le monde entier.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS