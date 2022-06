Israël appelle à de nouvelles élections un mois avant la visite de Biden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Israël se dirige vers sa cinquième élection en trois ans après que le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé lundi que les efforts pour stabiliser sa coalition agitée d’un an avaient été épuisés, et, avec le Premier ministre suppléant et ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, il dissolvait le gouvernement.

Un projet de loi mettant fin au mandat du gouvernement sera soumis la semaine prochaine pour approbation par le parlement israélien, la Knesset, et des élections législatives devraient avoir lieu le 25 octobre 2022.

Selon l’accord de coalition entre Bennett, Lapid et huit autres partis couvrant l’éventail politique, y compris pour la première fois un parti arabo-israélien, Lapid remplacera désormais Bennett en tant que Premier ministre par intérim, tout en continuant en tant que ministre des Affaires étrangères. Bennett assumera le rôle de Premier ministre suppléant et sera responsable des relations avec l’Iran, ont rapporté les médias israéliens, certains suggérant qu’il envisageait de se retirer complètement de la politique.

Dans une déclaration télévisée émouvante, Bennett a déclaré que dissoudre le gouvernement était « un moment difficile mais la bonne décision pour l’Etat d’Israël ».

« J’ai décidé d’assumer ce poste très difficile, mais c’était une décision sioniste, et nous avons créé un gouvernement qui était bon pour Israël », a déclaré Bennett, décrivant les réalisations accomplies sous sa direction, notamment la lutte contre la pandémie vieille de deux ans. et la réduction des tirs de roquettes des militants palestiniens de Gaza.

Concernant le remplacement de Lapid, Bennett a déclaré: « Je ferai tout pour qu’il réussisse. »

Dans sa déclaration, Lapid a remercié Bennett « d’avoir fait passer les intérêts du pays avant les siens » et a déclaré: « Nous resterons amis après cela ».

Lapid a exhorté le public à s’unir et à ne pas se retourner pendant ce qui pourrait être une période électorale tumultueuse.

« Le pays doit continuer à fonctionner », a-t-il déclaré, « nous devons encore régler des problèmes tels que le coût élevé de la vie et la menace iranienne ».

Les derniers développements politiques signifient que Lapid sera celui qui accueillera le président Biden lors de sa visite en Israël le mois prochain, mais cela jette dans l’incertitude tout projet d’établir des liens formels entre l’Arabie saoudite et Israël.

« La victoire de Biden en matière de politique étrangère au Moyen-Orient devra probablement attendre », a déclaré Jonathan Schanzer, vice-président principal de la Fondation pour la défense des démocraties. « Le système politique israélien respecte les décisions prises par les gouvernements précédents, en particulier avec les accords de paix. Pourtant, l’optique de faire avancer la normalisation avec un gouvernement temporaire peut ne pas convenir aux Saoudiens. »

« Cela pourrait également ne pas convenir à la Maison Blanche », a déclaré Schanzer, ajoutant cependant : « Il est important de souligner que le bouleversement actuel ne fera pas dérailler le processus de normalisation – cela se produit déjà, il ne peut tout simplement pas être retiré du encore des ombres. »

Bennett, 50 ans, sera le Premier ministre le plus court de l’histoire d’Israël après avoir remplacé Benjamin Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien du pays qui a occupé ce poste pendant 12 ans.

Selon les sondages menés ces dernières semaines, Netanyahu reste extrêmement populaire et si une élection avait lieu maintenant, son parti, le Likud, remporterait le plus grand nombre de sièges à la Knesset, mais toujours pas assez pour former un gouvernement pur et simple. Afin de constituer un gouvernement viable, tout candidat a besoin du soutien d’au moins 61 des 120 membres de la Knesset.

Une enquête menée la semaine dernière par la Douzième chaîne israélienne a révélé qu’une collaboration de partis de droite/religieux dirigés par Netanyahu pourrait atteindre ce nombre, lui permettant de former avec succès le prochain gouvernement – un exploit qui lui a échappé après quatre précédents élections nationales qui ont eu lieu entre 2019 et 2021.

L’enquête a également révélé que la majorité de l’opinion publique israélienne n’est pas satisfaite de la coalition au pouvoir, avec plus de la moitié des personnes interrogées, 56 %, d’avis que le gouvernement de Bennett ne devrait pas continuer d’exister.

« C’est une soirée d’excellentes nouvelles pour la majorité des citoyens d’Israël », a déclaré lundi Netanyahu, qui dirige l’opposition depuis un an, dans un communiqué. « Après un combat ciblé de l’opposition à la Knesset et une grande souffrance du public israélien, il est clair pour tout le monde que le gouvernement le plus raté de l’histoire de ce pays a pris fin. »

Netanyahu a déclaré que le gouvernement dépendait des « partisans du terrorisme », une référence au parti arabe qui faisait partie de la coalition et a été accusé de soutenir le Hamas et d’autres groupes terroristes. Il a également déclaré que le gouvernement n’avait pas réussi à maintenir le coût de la vie bas, « imposé des taxes inutiles et mis en danger le caractère juif de notre pays ».

Il a juré de former un large gouvernement nationaliste dirigé par son parti, le Likoud.

Bennett est en difficulté depuis avril lorsque son whip de la coalition, Idit Silman, membre du propre parti Yamina de Bennett, a annoncé qu’elle démissionnait de la coalition en raison de différences idéologiques. La semaine dernière, un autre membre du parti de Bennett, Nir Orbach, a également déclaré qu’il ne soutiendrait plus la coalition lors de votes vitaux au parlement.

« Ce soir, nous fermons malheureusement le chapitre sur le changement de gouvernement », a écrit le ministre de la Défense Benny Gantz sur Twitter, faisant référence au gouvernement dont le slogan apportait le changement après la direction de Netanyahu. « Un gouvernement dont l’année d’activité a beaucoup fait pour la société israélienne, sa sécurité et sa résilience et continuera à travailler pour elle même pendant la période de transition. »

Yohanan Plesner, président de l’Israel Democracy Institute, a déclaré que la décision de Bennett de disperser la Knesset montrait que « la pire crise politique d’Israël ne s’est pas terminée lorsque ce gouvernement a prêté serment, mais a simplement reculé pour revenir lorsque cette coalition n’a pas réussi à trouver un moyen pour continuer à avancer. »

« Bien que le gouvernement Bennett-Lapid ait sans aucun doute joué un rôle important en adoptant un budget et en faisant avancer d’autres lois importantes, cette crise en cours ne prendra fin que lorsque les dirigeants israéliens mettront de côté leurs divergences politiques et promulgueront des élections et réformes constitutionnelles », a-t-il dit.