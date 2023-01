Israël annule le laissez-passer du ministre palestinien des Affaires étrangères — RT World News

Le permis a été révoqué en représailles pour avoir demandé à la Cour internationale de justice de l’ONU de se prononcer sur l’occupation israélienne

Le nouveau gouvernement conservateur israélien a retiré le permis de voyage du ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki dans le cadre d’une série de mesures prises pour punir la Cisjordanie occupée pour avoir demandé un avis juridique sur son sort à la plus haute cour de l’ONU.

Le laissez-passer a été révoqué dimanche, selon Maliki, qui a déclaré dans un communiqué qu’il revenait de l’investiture du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lorsqu’il a appris la nouvelle. Sans son permis, Maliki ne pourra plus transiter facilement vers et depuis la Cisjordanie ; au lieu de cela, comme les autres résidents des territoires occupés, il sera vraisemblablement soumis à des exigences d’approbation et à des points de contrôle. Le ministre des Affaires étrangères n’a pas précisé si d’autres responsables de l’Autorité palestinienne avaient également perdu leur permis de voyage.

Le Premier ministre israélien nouvellement élu, Benjamin Netanyahu, a annoncé des mesures punitives contre l’Autorité palestinienne (AP) après une réunion de son cabinet jeudi. Parmi ces sanctions, a-t-il dit, figurait « refuser des avantages aux personnalités qui mènent la guerre politique et juridique contre Israël ». Il a cité l’appel de l’AP la semaine dernière à la Cour internationale de justice (CIJ) de l’ONU pour une décision sur l’occupation par Israël des territoires palestiniens.















“Le gouvernement actuel ne restera pas les bras croisés face à cette guerre et répondra si nécessaire”, dit Netanyahu.

Quelque 39 millions de dollars de fonds de l’AP seront également transférés à un programme d’indemnisation pour les victimes israéliennes d’attentats terroristes palestiniens dans le cadre des mesures punitives. Des fonds supplémentaires seront confisqués équivalant au montant que l’AP a versé l’année dernière aux familles des militants qui ont été tués ou emprisonnés, y compris ceux qui étaient liés aux attaques contre les Israéliens.

Un moratoire sera également introduit sur la construction palestinienne dans la zone C de la Cisjordanie ; et des actions non spécifiées seront prises contre des groupes en Judée-Samarie, que l’administration de Netanyahu considère comme faisant la promotion de la violence ou d’une action politique et juridique contre Israël.

L’Assemblée générale des Nations Unies a voté à la fin du mois dernier pour demander un avis de la CIJ sur les conséquences juridiques de l’occupation par Israël des territoires palestiniens. Les décisions de la CIJ sont contraignantes, mais elle n’a pas le pouvoir de les faire appliquer. Le président palestinien Mahmoud Abbas a fait pression pour la résolution de l’ONU malgré la pression de Washington de ne pas faire pression pour un avis de la CIJ.