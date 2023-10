Israël annonce un « siège complet » de Gaza

L’électricité, le carburant et la nourriture seront coupés dans la région, a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé un blocus de Gaza dans un contexte de combats intenses entre les Forces de défense israéliennes (FDI) et les militants du Hamas. Cela survient après que le groupe palestinien a lancé samedi une attaque massive contre Israël, tuant et blessant des centaines de personnes.

« J’ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza » » a déclaré Gallant à l’issue d’une réunion d’évaluation au Commandement Sud de Tsahal lundi. « Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé » a-t-il ajouté, cité par le Times of Israel.

« Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence » aurait ajouté le ministre, faisant apparemment référence aux militants du Hamas qui ont pris le contrôle de certaines parties de Gaza.

Le porte-parole militaire en chef d’Israël, Daniel Hagari, a également déclaré lundi qu’Israël avait repris le contrôle de toutes les villes situées à la frontière de Gaza et qu’il y avait peu ou pas de combats dans les communautés envahies par les militants du Hamas lors de l’assaut du week-end.

« Il est possible qu’il y ait encore des terroristes dans la région » Hagari l’a admis, déclarant que les affrontements entre les FDI et les combattants du Hamas ont été « isolé. »

Le porte-parole a ajouté que les chars et les drones de Tsahal contrôlent actuellement les ouvertures de la barrière frontalière pour empêcher davantage d’infiltrations de combattants palestiniens et que 15 des 24 communautés frontalières ont déjà été évacuées.

Pendant ce temps, l’armée israélienne a déclaré qu’elle menait « répandu » frappes aériennes contre un certain nombre de positions du Hamas à travers Gaza.

La dernière escalade entre le Hamas et Israël a commencé tôt samedi, lorsque le groupe de résistance palestinien a lancé une attaque surprise sur plusieurs sites le long de la frontière avec Gaza. Les militants ont envahi plusieurs installations militaires et se sont infiltrés profondément en territoire israélien, attaquant plusieurs colonies et lançant des milliers de roquettes. Les responsables israéliens estiment que plus de 700 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas et plus de 2 200 ont été blessées.

En réponse, Israël a lancé des frappes aériennes massives sur Gaza et prépare apparemment une opération terrestre contre l’enclave palestinienne. Les troupes ont été redéployées en masse vers le sud du pays et un appel de réservistes militaires a été annoncé. Israël a officiellement déclaré dimanche l’état de guerre, invoquant l’article 40 de sa Loi fondamentale.