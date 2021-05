Israël annonce un cessez-le-feu à Gaza, depuis le bureau de Netanyahu: rapports

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi un cessez-le-feu pour mettre fin à une opération militaire de 11 jours contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza.

Le cabinet israélien a accepté «d’accepter l’initiative égyptienne pour un cessez-le-feu bilatéral sans aucune condition, qui entrera en vigueur plus tard», a déclaré le bureau de Netanyahu dans un communiqué.

Les deux parties étaient encore en train de négocier exactement quand il entrerait en vigueur. Plusieurs rapports ont indiqué que la trêve devait entrer en vigueur à 2 heures du matin, un peu plus de trois heures après la décision du cabinet. Citant un responsable anonyme du Hamas, Reuters a rapporté qu’une trêve « mutuelle et simultanée » avec Israël commencerait vendredi à 2 heures du matin.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il comptait s’entretenir avec le ministre israélien des Affaires étrangères cet après-midi mais qu’il ne pouvait pas confirmer immédiatement les rapports de cessez-le-feu.

« Je suis prêt à tout moment à me rendre en Israël, au Moyen-Orient, si cela sert à dépasser la violence et à contribuer à améliorer la vie des Israéliens et des Palestiniens », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse à Groenland, où il est en voyage officiel.

Depuis le début des combats le 10 mai, au moins 230 Palestiniens ont été tués, dont 64 enfants et 38 femmes, et 1 620 autres personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne répartit pas les chiffres entre combattants et civils.

En Israël, 12 personnes, dont un garçon de 5 ans, une fille de 16 ans et un soldat, ont été tuées.

L’accord pour une trêve est intervenu un jour après que le président Joe Biden a pressé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de désamorcer le conflit et de s’acheminer vers un cessez-le-feu. L’appel de Biden à Netanyahu aurait renforcé les efforts de l’Égypte pour négocier un cessez-le-feu.

Le président américain a tranquillement intensifié la pression sur Israël ces derniers jours alors qu’il faisait face à une alarme internationale croissante face à l’augmentation du nombre de morts et aux demandes croissantes des démocrates au Congrès pour un cessez-le-feu.

La violence a causé beaucoup plus de dévastations à Gaza qu’en Israël, avec environ 58 000 Palestiniens déplacés de leurs maisons et des dommages incalculables à l’infrastructure du territoire, qui était déjà délabrée par un blocus de 14 ans.

Les attaques israéliennes ont endommagé au moins 18 hôpitaux et cliniques et détruit un établissement de santé, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les responsables de l’OMS ont également déclaré que le laboratoire central de dépistage du COVID-19 dans la ville de Gaza avait été presque totalement détruit et que la violence avait entraîné de «sévères restrictions» sur la livraison de fournitures médicales.

Les combats entre Israël et le Hamas ont commencé après que le groupe militant a tiré des roquettes sur Jérusalem après des jours d’affrontements entre les manifestants palestiniens et la police israélienne.

Parmi les éléments déclencheurs de la violence: un effort des colons juifs pour expulser les familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est, suivi d’affrontements entre la politique israélienne et les manifestants palestiniens près de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, un site sacré pour les juifs et les musulmans.

Le Hamas, qui contrôle Gaza, a tiré des milliers de roquettes sur des cibles civiles en Israël. Le jet de roquettes a poussé de nombreux Israéliens à se mettre en sécurité dans des abris anti-bombes, bien que la grande majorité des armes aient été interceptées par le système sophistiqué de défense antimissile Iron Dome d’Israël.

Israël a répondu avec sa propre fusillade de missiles visant à dégrader la capacité militaire du Hamas et à tuer ses dirigeants. Gaza abrite environ deux millions de Palestiniens.

Contributeur: Associated Press