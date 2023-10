Israël a lancé son attaque la plus intense jusqu’à présent contre le Hamas à Gaza, en frappant avec des avions à réaction, des chars et de l’artillerie, et a également coupé les communications en réponse aux attaques terroristes du Hamas il y a trois semaines. Richard Engel de NBC News rapporte que le Croissant-Rouge palestinien déclare avoir perdu le contact avec son personnel qui gère les ambulances et les services d’urgence.27 octobre 2023