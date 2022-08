Israël annonce la reprise des relations normalisées avec la Turquie et le retour des ambassadeurs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Israël et la Turquie ont annoncé avoir renouvelé la normalisation de leurs relations, à la suite d’une conversation entre le Premier ministre israélien Yair Lapid et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

L’accord a été finalisé par le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, et le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Sedat Onal, après que les deux responsables se sont entretenus au téléphone mardi, a rapporté le Jerusalem Post. Lapid a tweeté une annonce des relations renouvelées, notant que cela inclut le retour des ambassadeurs et sera bon pour le Moyen-Orient dans son ensemble.

“Cela contribuera non seulement à approfondir nos relations bilatérales, mais aussi à renforcer la stabilité régionale”, a déclaré Lapid.

La Turquie avait dégradé ses relations en 2011 après des années de tension liées aux conflits entre Israël et les Palestiniens à Gaza. Le pays a rappelé son ambassadeur en 2018 après que les États-Unis ont ouvert une ambassade à Jérusalem.

Les deux pays avaient récemment amélioré leurs relations, et le bureau du Premier ministre israélien a qualifié le retour des ambassadeurs de “continuation de la tendance positive dans le développement des relations au cours de l’année écoulée, depuis la visite du président Isaac Herzog à Ankara et les visites mutuelles du ministres des Affaires étrangères à Jérusalem et à Ankara.

Herzog a déclaré que “le partenariat et le fait d’être de bons voisins en Méditerranée orientale sont importants pour nous tous”, et que les gens “de toutes les religions, musulmans, juifs et chrétiens, peuvent et doivent vivre [together] pacifiquement.”

Herzog avait rencontré Erdogan en Turquie en mars. En mai, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu s’est rendu à Jérusalem et Lapid s’est rendu à Ankara en juin.

Cavusoglu a déclaré que son pays avait repris les pourparlers avec Israël après que l’État juif ait installé son nouveau gouvernement.

“La nomination d’ambassadeurs faisait partie des mesures que nous avions annoncées pour normaliser les relations”, a-t-il déclaré.

Les relations israélo-turques ont atteint un point bas après un incident en 2010 au cours duquel les forces israéliennes sont montées à bord d’un navire turc approchant de Gaza, cherchant à briser un blocus israélien. Neuf militants armés ont été tués dans la lutte.

Avec l’annonce de mercredi, Erdogan a maintenu que sa position concernant les Palestiniens n’avait pas changé, déclarant : “Nous continuerons à défendre les droits de la Palestine, de Jérusalem et de Gaza”.

Israël et Gaza ont convenu d’un cessez-le-feu au début du mois à la suite d’une série d’affrontements meurtriers comprenant des frappes ciblées contre des dirigeants de l’organisation terroriste du Jihad islamique palestinien.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.