Israël annonce la facilité de verrouillage de Covid-19 pour les détenteurs d’un «  passeport vaccinal  »

Israël est sur le point d’assouplir son verrouillage Covid-19 et de dévoiler un nouveau « passeport vaccinal » permettant à ceux qui ont reçu le vaccin d’accéder à certains espaces publics, comme le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les tirs pourraient bientôt rendre les restrictions inutiles.

Le cabinet Covid-19 du pays a approuvé un assouplissement des mesures de fermeture après une réunion lundi soir, a déclaré le bureau de Netanyahu dans un communiqué, mettant Israël sur la bonne voie pour entrer « seconde phase » du plan de sortie du ministère de la Santé ce dimanche.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a convoqué le cabinet Corona pour continuer à discuter du plan de sortie du verrouillage et de l’esquisse du Green Badge. Le Cabinet a approuvé en principe les deuxième et troisième phases du plan de sortie du ministère de la Santé. Http://t.co/b3QLtlfdSM – PM d’Israël (@IsraeliPM) 15 février 2021

Avec environ 43% des citoyens israéliens vaccinés avec au moins un tir du jab développé par Pfizer et BioNTech, le cabinet a décidé de permettre la réouverture des centres commerciaux, des marchés en plein air, des musées et des bibliothèques le week-end prochain, réduisant progressivement les restrictions controversées introduites tardivement. Décembre.

À partir de dimanche également, les Israéliens avec un «Green Pass» – remis à ceux qui ont reçu deux doses du vaccin ou qui sont présumés immunisés après s’être rétablis d’une infection – seront autorisés à pénétrer dans certains espaces publics, tels que les gymnases et les hôtels et les événements sportifs. Le pass peut être affiché via une application téléphonique.

Dans une interview accordée lundi à la Douzième chaîne israélienne, Netanyahu a évoqué avec optimisme la trajectoire du pays au milieu de la pandémie, affirmant que 570000 citoyens de plus de 50 ans pourraient faire le dernier verrouillage d’Israël s’ils recevaient le vaccin.

«Nous avons besoin du plus grand effort national… pour vacciner ces 570 000 personnes», a dit le Premier ministre, ajoutant «Lorsqu’ils seront vaccinés, il n’y aura plus besoin de verrouillage.»

Si ces 570 000 personnes de plus de 50 ans se font vacciner, ce n’est pas seulement le dernier verrouillage, nous en aurons fini avec Covid, point final… Nous sommes les leaders mondiaux en matière de vaccins; nous serons les premiers à sortir du coronavirus.

Netanyahu, qui a fait face à des mois de protestations houleuses contre les mesures de verrouillage, a également salué la décision du cabinet de commencer la réouverture comme «Merveilleuse nouvelle» tout en prenant le mérite du projet Green Pass.

«Le cabinet a approuvé mon passeport vert [framework], « il a dit. «En deux temps … les personnes avec un passeport vert pourront aller au cinéma, aux matchs de football et de basket-ball – et plus tard aux restaurants et sur les vols étrangers – et ceux qui ne vaccinent pas ne le pourront pas.

La prochaine phase de réouverture est fixée au 7 mars, selon le communiqué de Netanyahu, lorsque les petits restaurants et cafés seront autorisés à reprendre leurs activités, ainsi que des rassemblements publics limités. Les détenteurs d’un laissez-passer vert seront ensuite autorisés à dîner à l’extérieur comme d’habitude et à reprendre « Pleine activité » dans les hôtels, les salles d’événements et autres espaces publics.

À ce jour, Israël a recensé plus de 730000 infections à coronavirus et quelque 5400 décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Il a récemment vu une baisse de sa moyenne hebdomadaire pour les nouveaux cas, passant de plus de 6 300 la semaine dernière à environ 4 600 dimanche.

