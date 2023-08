Israël annonce des évacuations depuis l’Ethiopie

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné le sauvetage de citoyens israéliens et de Juifs éthiopiens dans un contexte d’escalade de la violence

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à son gouvernement d’évacuer plus de 200 personnes de la région d’Amhara en Éthiopie, en proie à la violence.

L’ordre concerne 204 citoyens israéliens et juifs éthiopiens dans les villes du nord de Gondar et Bahir Dar, selon une déclaration vidéo de Netanyahu vendredi. Il a déclaré que les évacués avaient été transportés sur quatre vols spéciaux vers Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, et seraient transportés de là vers Israël. « Nous les recevrons ici avec chaleur et accueil », il ajouta. « Bienvenue dans l’Etat d’Israël. »

Gondar et Bahir Dar, la capitale régionale, font partie des six villes d’Amhara qui ont été ravagées par les combats entre les troupes gouvernementales et les miliciens Fano locaux. Il y aurait eu un grand nombre de victimes civiles. Le gouvernement éthiopien a déclaré la semaine dernière un état d’urgence de six mois à Amhara.

Les combats ont éclaté au début du mois, créant la plus grande crise de sécurité en Éthiopie depuis la fin d’une guerre civile dans la région voisine du Tigré en novembre. Les troubles découleraient de la décision du gouvernement en avril de démanteler les forces de sécurité régionales à travers le pays, une décision qui pourrait rendre Amhara vulnérable aux attaques des régions voisines.

Les Juifs éthiopiens, connus sous le nom de Beta Israel, vivent depuis des siècles dans les régions du nord et du nord-ouest de ce pays d’Afrique de l’Est. Une grande partie de cette communauté a émigré en Israël au cours des dernières décennies. Les personnes ayant un ou plusieurs grands-parents juifs peuvent s’installer en Israël et obtenir la citoyenneté en vertu de la loi du retour du pays.

Israël a réussi un sauvetage secret d’environ 15 000 Juifs éthiopiens en moins de 24 heures pendant une guerre civile en 1991. La soi-disant opération Salomon a été suivie de petites évacuations au cours des années suivantes.

