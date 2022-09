Israël annonce de nouvelles règles pour les étrangers en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Un corps militaire israélien a publié dimanche une liste de règles et de restrictions pour les étrangers souhaitant entrer dans les zones palestiniennes de Cisjordanie, étendant son contrôle de la vie quotidienne et des mouvements à l’intérieur et à l’extérieur du territoire occupé.

Le COGAT, l’organisme israélien chargé des affaires civiles palestiniennes, a pris du recul par rapport à un certain nombre de restrictions controversées qui figuraient dans un projet de règles publié plus tôt cette année, comme l’obligation pour les personnes qui nouent des relations amoureuses avec des Palestiniens locaux de s’enregistrer auprès d’Israël les autorités.

Mais bon nombre des modifications apportées au document de 90 pages semblaient être en grande partie cosmétiques. L’ambassadeur américain s’est dit préoccupé par les règles, et les critiques ont déclaré qu’elles ne faisaient que renforcer le contrôle israélien de 55 ans sur la population palestinienne du territoire.

“L’armée israélienne propose de nouvelles restrictions afin d’isoler la société palestinienne du monde extérieur et d’empêcher les familles palestiniennes de vivre ensemble”, a déclaré Jessica Montell, directrice exécutive de HaMoked, un groupe israélien de défense des droits de l’homme qui a contesté les règles devant les tribunaux.

« En réponse aux critiques, ils ont supprimé les éléments les plus scandaleux. Pourtant, ils maintiennent en place la structure de base de cette procédure très invasive et nocive », a-t-elle ajouté. Les règles devraient entrer en vigueur le 20 octobre.

Cette politique de grande envergure impose des règles aux étrangers qui épousent des Palestiniens ou qui viennent en Cisjordanie pour travailler, faire du bénévolat, étudier ou enseigner. Les règles ne s’appliquent pas aux personnes visitant Israël ou les plus de 130 colonies juives dispersées à travers la Cisjordanie.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 – des territoires que les Palestiniens recherchent pour un État indépendant.

Le projet initial incluait une exigence selon laquelle un étranger qui noue une relation amoureuse sérieuse avec un Palestinien local doit informer l’armée israélienne dans les 30 jours suivant le “début de la relation”, définie comme un engagement, un mariage ou un emménagement ensemble.

Le préavis de 30 jours a été supprimé des règles de dimanche. Mais il dit néanmoins que si un étranger entame une relation avec un Palestinien, “le responsable désigné du COGAT doit être informé dans le cadre de sa demande de renouvellement ou de prolongation du visa existant”.

Les nouvelles règles ont également supprimé les limites antérieures sur le nombre d’étudiants et d’enseignants étrangers autorisés à étudier ou à travailler en Cisjordanie. La durée de leur séjour sur le territoire a également été allongée.

Pourtant, le COGAT continue de détenir une grande discrétion sur les personnes autorisées à entrer. Il doit approuver les diplômes universitaires d’un professeur d’université invité par une institution palestinienne, et détient le droit de filtrer les étudiants potentiels s’il y a “soupçon d’abus” d’un visa.

Des restrictions sévères sur les conjoints étrangers de Palestiniens restent également en place. Les conjoints n’ont droit qu’à des visites de courte durée et peuvent être tenus de déposer jusqu’à 70 000 shekels (environ 20 000 dollars) pour garantir qu’ils quitteront le territoire.

Les nouvelles règles offrent un certain soulagement potentiel aux conjoints étrangers, y compris un visa à plus long terme de 27 mois qui peut être renouvelé et inclure de multiples visites à l’intérieur et à l’extérieur du territoire. Il supprime également une période de «réflexion» précédente qui obligeait les conjoints à partir pendant de longues périodes entre les visas.

Mais ces nouveaux visas améliorés nécessitent une demande par l’intermédiaire de l’Autorité palestinienne pour Israël – un processus qui est incertain et notoirement opaque, a déclaré Montell. Le document indique qu’une décision finale est également soumise à l’approbation de “l’échelon politique” d’Israël.

L’ambassadeur américain Tom Nides a exprimé sa déception face aux règles et a déclaré qu’il s’était « engagé de manière agressive » avec Israël sur le projet et qu’il continuerait de le faire avant la mise en œuvre formelle des règles.

« Je continue d’avoir des inquiétudes concernant les protocoles publiés, en particulier concernant le rôle du COGAT pour déterminer si les personnes invitées par les institutions universitaires palestiniennes sont qualifiées pour entrer en Cisjordanie, et l’impact négatif potentiel sur l’unité familiale », a-t-il déclaré. « Je m’attends pleinement à ce que le gouvernement israélien fasse les ajustements nécessaires » au cours d’un programme pilote de deux ans pour garantir « un traitement juste et égal à tous les citoyens américains et autres ressortissants étrangers voyageant en Cisjordanie ».

Israël espère parvenir à un programme d’exemption de visa avec les États-Unis, qui ont longtemps résisté à cette décision en partie parce qu’Israël traite les Palestiniens américains différemment des autres citoyens américains.

L’Union européenne, qui envoie chaque année des centaines d’étudiants et de professeurs en échange universitaire en Cisjordanie, n’a pas immédiatement commenté l’annonce israélienne.

Les responsables du COGAT ont refusé tout autre commentaire, tandis que l’Autorité palestinienne n’a pas réagi dans l’immédiat. Montell a déclaré que son groupe poursuivrait ses contestations judiciaires.

Josef Federman, Associated Press