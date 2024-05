Israël agit-il comme si la CPI était « réservée uniquement à l’Afrique et aux voyous comme Poutine » ? | Actualités sur les crimes contre l’humanité

L’isolement d’Israël semble s’accroître au milieu des critiques croissantes suite à l’attaque meurtrière contre un camp de personnes déplacées à Rafah dimanche, et à une attaque ultérieure mardi.

Deux développements juridiques internationaux survenus la semaine dernière ont également divisé la communauté internationale.

Vendredi, la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu un arrêt ordonnant à Israël de mettre fin à son attaque en cours et de retirer ses troupes de Rafah.

Le 20 mai, le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI) a demandé des mandats d’arrêt contre de hauts responsables israéliens et du Hamas.

La demande de mandat d’arrêt de la CPI a déclenché des protestations de colère, non seulement à Tel Aviv et de la part des porte-parole du Hamas, mais également à Washington et à Londres – deux capitales qui avaient pleinement soutenu la CPI lorsqu’elle avait demandé des mandats d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant Maria. Lvova-Belova suite à l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Pour les habitants de Gaza, que l’ordre international fondé sur des règles leur vienne en aide ou non n’a pas grande importance face aux conséquences meurtrières des agressions quotidiennes d’Israël.

La CPI est-elle « construite pour l’Afrique et des voyous comme Poutine » ?

Dans une vidéo en anglais, probablement diffusée aux États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le procureur général de la CPI, Karim Khan, d’être l’un des « grands antisémites des temps modernes », le comparant aux juges de l’Allemagne nazie. .

Le Hamas s’est montré tout aussi virulent, affirmant que les demandes de Khan étaient une tentative « d’assimiler la victime au bourreau en émettant des mandats d’arrêt contre un certain nombre de dirigeants de la résistance palestinienne ».

Il semblerait que les États-Unis envisagent des sanctions contre les responsables de la CPI, de la même manière qu’ils les avaient imposées en 2020, avant que l’administration actuelle ne les lève.

La mission de la CPI se veut impartiale, cependant, Khan a dit à CNN qu’un responsable anonyme lui avait dit que la CPI avait été « construite pour l’Afrique et pour des voyous comme Poutine ».

« Les attaques plus larges contre la CPI émanant des États-Unis et du Royaume-Uni au cours de la semaine dernière… ne font que renforcer le discours préjudiciable selon lequel la CPI est un exercice de justice sélective entièrement dicté par la politique et exécute son mandat avec un « parti pris pour l’Afrique ». ‘, ou est simplement une nouvelle incarnation de la ‘justice des vainqueurs’ », a déclaré Michael Becker, professeur de droit international des droits de l’homme au Trinity College de Dublin, qui a précédemment travaillé à la CIJ.

« Les valeurs qui sous-tendent la CPI ne permettent pas d’établir un ensemble de règles pour les dirigeants démocratiquement élus et un autre ensemble de règles pour tous les autres ».

Aux termes du Statut de Rome, qui a créé la CPI en 1998, les 124 signataires ont le devoir d’arrêter toute personne recherchée par la Cour si elle est présente sur leur territoire. Ni les États-Unis ni Israël ne sont parties au statut, tandis que la Palestine a été reconnue en 2015 comme relevant de la compétence de la CPI, ce qui lui permet d’enquêter sur les violations perpétrées sur le territoire palestinien.

La justice au point mort

Certains États pourraient envisager d’appliquer l’article 98 du Statut de Rome utilisé pour établir la CPI, qui invoque la préséance des normes et du droit internationaux, semblant ainsi accorder l’immunité aux chefs d’État, afin d’éviter d’avoir à arrêter Netanyahu.

Cependant, en 2019, la Chambre d’appel de la CPI a semblé interpréter l’article 98 comme signifiant que les États ne peuvent pas invoquer les règles d’immunité en vertu du droit international pour éviter d’exécuter de tels mandats en relation avec le mandat d’arrêt en cours contre l’ancien président soudanais Omar al-Bashir.

Cela suggère que l’article 98 ne devrait offrir aucun refuge à Netanyahu s’il se rend dans un pays membre de la CPI.

« D’une certaine manière, la décision de la CPI de demander un mandat d’arrêt contre Netanyahu et [defence minister Yoav] Gallant suggèrerait que la vieille plainte selon laquelle la CPI est un instrument occidental n’est plus tout à fait valable », a déclaré Gerry Simpson, professeur de droit international à la London School of Economics.

Simpson a ajouté que, depuis longtemps, l’opinion occidentale a été la suivante : « C’est un tribunal pour les autres ».

Reste à savoir si les mandats seront accordés ou exécutés.

Cependant, alors que les États-Unis se montrent à plusieurs reprises disposés à utiliser leur veto au Conseil de sécurité de l’ONU pour mettre un terme à toute mesure contraignante contre Israël, le meilleur espoir de Gaza pourrait rester « l’ordre fondé sur des règles » précédemment adopté par de nombreux dirigeants mondiaux qui s’efforcent désormais de clarifier les règles juridiques. obstacles sur le chemin d’Israël.





La Cour internationale de Justice

Après que l’ordonnance de la CIJ de vendredi ait semé un certain optimisme à Gaza et parmi les pays œuvrant pour mettre fin à l’assaut contre l’enclave, la poursuite des bombardements israéliens sur Rafah a été un choc.

Selon l’ordre, « Israël doit immédiatement mettre un terme à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah » susceptible d’entraîner « la destruction physique » des Palestiniens – faisant allusion à ce qui constitue un génocide au regard du droit international.

Cependant, Israël l’a décrit comme « ambigu », contrastant fortement avec les opinions exprimées par une grande partie du reste du monde.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis soutenaient l’interprétation israélienne de la décision de la CIJ et s’ils appliqueraient d’éventuels mandats d’arrêt de la CPI, un porte-parole du Département d’État américain a déclaré à Al Jazeera que la politique américaine – y compris plusieurs mentions de « lignes rouges » sur Rafah qui n’ont arrêté aucune attaque – est « resté clair et cohérent ».

Les conclusions de la CIJ indiquent également que « la situation actuelle découlant de l’offensive militaire israélienne à Rafah » crée un risque de préjudice susceptible de compromettre les droits des Palestiniens à Gaza en vertu de la Convention sur le génocide – un langage qui pourrait être interprété comme ordonnant un arrêt complet de l’offensive. à Rafah.

Cependant, l’inclusion du mot « peut » et l’intention de « provoquer la destruction physique en tout ou en partie » ont fait le gros du travail dans la lecture de l’ordonnance par Israël, selon Geoffrey Nice, qui était le principal procureur dans le procès pour crimes de guerre. de l’ancien président serbe Slobodan Milosevic à La Haye.

« Il n’ordonne clairement pas une cessation complète de l’activité militaire », a-t-il écrit à Al Jazeera. « Il ne dit pas qu’Israël ne peut pas se défendre ni tenter de récupérer les otages. Ce qu’il dit doit être lu avec précision et sans vouloir aboutir à une conclusion particulière dans un sens ou dans l’autre.

« La Cour s’est concentrée sur ce qui peut constituer un résultat génocidaire plutôt que – et sans nécessairement être motivée par – une intention génocidaire », a-t-il déclaré, expliquant les différentes interprétations du texte.