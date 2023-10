Israël agit contre le droit international, déclare Borrell – POLITICO

BRUXELLES — Le plus haut diplomate de l’UE a déclaré que les actions d’Israël à Gaza pourraient déjà avoir enfreint le droit international, soulignant la nécessité pour l’UE de continuer à financer l’Autorité palestinienne à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël samedi.

« Le droit de légitime défense doit être exercé dans le cadre du droit international », a déclaré mardi le haut représentant de l’UE aux Affaires étrangères, Josep Borrell, à l’issue d’une réunion virtuelle spécialement convoquée des ministres des Affaires étrangères de l’UE.

« Certaines des actions [by Israel] – et les Nations Unies l’ont déjà dit – couper l’eau, couper l’électricité, couper la nourriture à une masse de civils est contraire au droit international. Alors oui, certaines actions ne sont pas conformes au droit international », a-t-il déclaré.

Ses commentaires mettent l’UE en contradiction avec les messages venant de Washington, où l’administration Biden s’est jusqu’à présent abstenue de critiquer les actions d’Israël à Gaza. Israël a soumis Gaza à un « siège complet » en représailles à l’attaque du Hamas contre Israël qui a fait plus de 900 morts. Les remarques de Borrell constituent la condamnation la plus ferme jamais formulée par un haut responsable européen des frappes israéliennes à Gaza, qui ont tué plus de 800 personnes.

Borrell a condamné « l’attaque barbare et terroriste » du Hamas et a déclaré : « Le peuple palestinien souffre également ».

Borrell a également cherché à tirer un trait sur la controverse qui a englouti la Commission européenne au cours des 24 heures précédentes lorsqu’elle a été contrainte de revenir sur une annonce du commissaire hongrois Olivér Várhelyi selon laquelle toute l’aide palestinienne de l’UE serait supprimée. Au lieu de cela, une révision a été lancée.

Borrell, qui dirige le Service européen pour l’action extérieure, la branche diplomatique de l’UE, a déclaré que la révision ne devrait pas retarder le financement de l’Autorité palestinienne, qui est reconnue par la communauté internationale. « Ce serait une grave erreur, en ce moment critique, de cesser notre soutien à l’Autorité palestinienne », a-t-il déclaré, arguant que ce serait un « cadeau » pour le Hamas.

« En ce moment, les pertes à Gaza augmentent. La situation humanitaire est désastreuse. Nous devrons soutenir davantage, pas moins », a-t-il déclaré.

Même si les commentaires de Borrell s’alignent globalement avec précédent Les déclarations de l’UE sur le conflit israélo-palestinien à un moment où le conflit s’intensifie en appelant au respect du droit international et à la retenue de toutes les parties, l’ampleur et la férocité de la dernière attaque du Hamas contre Israël ont incité certaines voix au sein de l’UE à appeler Bruxelles à faire preuve de plus de solidarité avec Israël.

Bien qu’ils aient été invités, les représentants israéliens et palestiniens n’ont pas participé à la réunion.

Entre-temps, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a invité tous les membres du Parlement et le personnel du Parlement européen à observer mercredi un moment solennel au Parlement européen en mémoire des victimes du Hamas. Cependant, certains députés devraient sauter l’événement, craignant que les victimes des frappes israéliennes sur Gaza ne fassent pas partie des victimes. proposé événement.