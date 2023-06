Israël affronte les Palestiniens dans la journée de la bataille de Jénine

Les forces israéliennes ont tué au moins six Palestiniens dans la fusillade qui a éclaté lors du raid de lundi matin, au cours duquel Israël a arrêté deux militants présumés, dont le fils d’un haut responsable du Hamas emprisonné en Cisjordanie.

JÉRUSALEM – Un affrontement sanglant d’une journée près de la ville cisjordanienne de Jénine au cours duquel des Palestiniens ont fait exploser des engins explosifs et des Israéliens ont déployé des hélicoptères de combat Apache a ouvert un nouveau chapitre de la violence israélo-palestinienne, ont déclaré mardi des analystes.

Des groupes militants palestiniens, dont la Brigade de Jénine basée localement et le Jihad islamique palestinien, ont revendiqué plusieurs des morts parmi leurs membres, mais les morts comprenaient également un garçon de 15 ans, selon le ministère palestinien de la Santé. Au moins 91 autres Palestiniens ont été blessés, dont un photojournaliste palestinien affichant clairement ses références de presse, selon le ministère.

Huit soldats et agents de la police des frontières israéliens ont été blessés lorsqu’ils ont essuyé des tirs inattendus dans la rue et après qu’au moins une bombe en bordure de route a touché les véhicules blindés israéliens alors qu’ils tentaient de partir. Pendant plus de cinq heures, les soldats israéliens ont été coincés sous le feu, alors qu’ils attendaient d’être extraits.