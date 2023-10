Israël affirme vouloir détruire le Hamas. Mais qui gouvernerait Gaza après cela ?

Les responsables et les législateurs de l’administration Biden soutiennent les projets d’Israël de frapper durement le Hamas, mais ils craignent que leur allié n’ait pas de plan clair quant à savoir qui gouvernera Gaza si et quand les militants sont chassés, selon des sources proches du dossier, des membres du Congrès et d’anciens États-Unis. fonctionnaires.

Israël s’est engagé à « détruire » le Hamas, une organisation implantée à Gaza depuis des décennies et au pouvoir depuis 2006, mais le gouvernement israélien n’a pas encore précisé ce qu’il envisage pour cette enclave densément peuplée après la fin de l’opération militaire.

Israël ne semble pas avoir de plan ou de stratégie pour ce qui suivra son offensive militaire, a déclaré le représentant démocrate Seth Moulton du Massachusetts. « C’est évidemment un gros problème, comme nous l’avons appris en Irak et en Afghanistan », a déclaré Moulton, qui a servi en Irak en tant que Marine.

« Il faut avoir un plan pour le lendemain et, fondamentalement, ce doit être un plan politique », a-t-il déclaré.

Alors même que le secrétaire d’État Antony Blinken tient cette semaine des négociations marathon de crise avec Israël et d’autres gouvernements régionaux pour éviter une calamité humanitaire à Gaza, Blinken et d’autres responsables explorent également ce qui se passera ensuite pour Gaza si le Hamas n’est plus aux commandes.

« Chaque fois que nous sortons de cette situation, nous avons besoin d’un avenir viable pour les Palestiniens. Une leçon de tout cela est que cela va être une nécessité », a déclaré Derek Chollet, conseiller du secrétaire d’État, à NBC News.

Chollet a déclaré que Blinken avait soulevé la question de la manière dont Gaza serait gouvernée lors de discussions mardi avec Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, le plus grand des deux territoires palestiniens.

« Une partie de la conversation que Blinken a aujourd’hui avec le président Abbas porte sur ce que sera l’avenir de Gaza sans le Hamas et qu’est-ce que cela signifie pour l’Autorité palestinienne et son rôle ? Cholet a déclaré mardi.

Au Capitole, des discussions préliminaires ont commencé sur l’avenir politique de Gaza, ont indiqué des collaborateurs du Congrès.

L’administration Biden a promis un soutien inébranlable à Israël après que celui-ci ait subi une attaque surprise du Hamas au-dessus de sa frontière sud le 7 octobre, qui a fait 1 400 morts, pour la plupart des civils, et environ 200 prisonniers. Mais les responsables s’inquiètent également des effets d’un bombardement israélien massif et d’une offensive terrestre attendue sur Gaza sur les civils palestiniens, et de la manière dont un nombre croissant de morts parmi les civils pourrait faire exploser tout effort international visant à reconstruire Gaza sans le contrôle du Hamas.

Interrogé sur ce qui se passerait ensuite à Gaza si le Hamas était éradiqué, un responsable israélien a déclaré : « À ce stade, Israël se concentre sur l’établissement d’une zone humanitaire pour les civils à Gaza et sur la destruction des capacités militaires du Hamas. »

D’autres responsables israéliens contactés par NBC News ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu.

Israël reste sous le choc de l’attaque du Hamas, qui a brisé le sentiment de sécurité du pays, et est préoccupé par la tâche immédiate de frapper ses adversaires, ont déclaré d’anciens responsables américains.

« Il est impératif pour Israël de tuer les dirigeants, de détruire les stocks d’armes, de munitions et d’explosifs, de détruire autant d’infrastructures militaires que possible », a déclaré John Brennan, l’ancien directeur de la CIA qui a servi au Moyen-Orient. au cours de sa carrière à l’agence. « Mais le lendemain, c’est difficile à imaginer. »

Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, a déclaré dimanche que l’administration tentait d’examiner comment Gaza serait gouvernée à l’avenir.

« Ce sont des questions importantes à long terme qu’il faut commencer à poser et à aborder dès aujourd’hui. Nous pensons qu’Israël est aux prises avec eux, nous leur en parlons », a déclaré Sullivan à l’émission « Face the Nation » de CBS. «Je ne vais pas partager les détails de ces conversations privées. Mais ce que je dirai, c’est qu’à l’heure actuelle, l’opération israélienne se concentre sur cette infrastructure terroriste à Gaza.

Biden a déclaré que ce serait « une grave erreur » de la part d’Israël d’occuper à nouveau Gaza.

Le président a déclaré qu’il pensait que le Hamas devrait être complètement éliminé « mais il doit y avoir un chemin vers un État palestinien », a-t-il déclaré à CBS. «60 minutes» dans une interview diffusée dimanche.

Compte tenu de la profonde incertitude quant au déroulement de l’offensive militaire israélienne contre le Hamas et à la réaction de la région, il est presque impossible d’élaborer un plan pour Gaza pour le moment, ont déclaré certains anciens responsables et experts.

Les éléments de tout plan pour Gaza impliqueraient probablement une période de transition sous l’autorité de l’ONU ou de l’autorité internationale ; un rôle important pour l’Autorité palestinienne ; retirer l’arsenal d’armes du Hamas sous la supervision d’un tiers ; un fort soutien de l’Égypte ; élections; un financement international important, notamment de la part de l’Arabie saoudite et d’autres États du golfe Persique, pour la reconstruction de Gaza ; et un nouveau processus de paix conçu pour forger une solution à deux États, a déclaré Aaron David Miller, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace et ancien haut fonctionnaire du Département d’État qui s’est concentré sur la politique au Moyen-Orient.

Un tel scénario signifierait « que le soleil, la lune et les étoiles s’alignent sur une période de plusieurs mois et années », a déclaré Miller. Parler d’un nouvel avenir politique pour Gaza, c’est comme parler « d’une galaxie très, très lointaine » compte tenu des facteurs imprévisibles à l’œuvre et des obstacles politiques redoutables, a-t-il déclaré.

Jason Greenblatt, ancien envoyé spécial de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient dans l’administration Trump, a déclaré que « l’objectif devrait être qu’une fois les terroristes partis, reconstruire Gaza et essayer une fois pour toutes de mettre en œuvre les plans que de nombreuses nations bien intentionnées ont mis en place ». déjà essayé : reconstruire Gaza et lui donner l’impression qu’elle mérite d’être vue. »

« C’est une ville balnéaire », a-t-il ajouté. « Cela pourrait être incroyable. »

David Friedman, qui était ambassadeur des États-Unis en Israël sous l’administration Trump, a déclaré que la fin de la partie pour Gaza serait si les représentants de la Ligue arabe « étaient disposés à intensifier leurs efforts et à poursuivre une sorte de tutelle pour Gaza pour une période de temps limitée ». , d’une manière qui plaise aux Gazaouis eux-mêmes » pour former des institutions d’auto-gouvernance.

Pour les Palestiniens, la menace immédiate posée par les raids aériens israéliens sur Gaza et l’ordre donné à plus d’un million de civils de quitter le nord de Gaza rendent impossible toute possibilité d’envisager de futurs arrangements politiques, et encore moins d’envisager les propositions des gouvernements qui, selon eux, les ont abandonnés, a déclaré Yousef Munayyer, chercheur principal à l’Arab Center Washington DC, un groupe de réflexion.

La première étape, et la plus urgente, est désormais un cessez-le-feu, suivi de la diplomatie, a déclaré Munayyer.

Les hypothèses qui sous-tendent l’action militaire israélienne à Gaza étaient erronées et ne faisaient que répéter les échecs passés, a-t-il déclaré.

Après le retrait des forces israéliennes de Gaza en 2005, les Israéliens « ont calculé que les coûts liés au maintien d’une présence militaire physique sur le terrain étaient trop élevés. Donc, nous avons déjà vécu cela », a déclaré Munayyer.

Il a dit qu’« il n’y a pas de vision pour le lendemain, parce qu’elle n’existe pas ».

Le Hamas a émergé dans un vide de pouvoir à Gaza, et le militantisme continuera à se propager tant que les problèmes politiques sous-jacents ne seront pas résolus, a-t-il déclaré.

L’approche américaine ces dernières années a consisté à se concentrer sur la réconciliation entre Israël et ses voisins arabes, une idée lancée sous l’administration Trump, comme moyen de créer les conditions d’une éventuelle résolution du conflit israélo-palestinien. Mais Munayyer a déclaré que cela s’est avéré être une grave erreur.

« Ce que nous constatons aujourd’hui, sur le terrain, c’est le prix que nous payons pour avoir ignoré l’urgence de résoudre ce problème », a-t-il déclaré. « Et il y avait un grand degré d’orgueil de la part des décideurs politiques américains qui pensaient que c’était acceptable. Que [the U.S.] pourrait poursuivre nos objectifs au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, sans vraiment prêter attention à cette question.

Malgré la crise actuelle, l’administration Biden reste déterminée à sauver les négociations en vue d’une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, une idée à laquelle le Hamas et ses partisans iraniens s’opposent fermement.

Le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud a déclaré qu’il avait longuement parlé au secrétaire d’État Blinken de ce qui pourrait arriver ensuite à Gaza. « Nous en avons beaucoup parlé », a déclaré le sénateur, qui faisait partie d’une délégation du Congrès qui devait se rendre dans la région.

Les Israéliens estiment que la destruction du Hamas rend plus probable, et non moins probable, un accord avec les Palestiniens et la paix, a déclaré Graham dans une interview.

« Vous avez une population radicalisée et vous devez y faire face. Mais les conditions du changement s’amélioreront lorsque le Hamas disparaîtra », a-t-il déclaré. « Et je crois qu’Israël comprend qu’il n’y a pas de normalisation avec l’Arabie saoudite sans quelque chose d’important pour les Palestiniens. »

Graham a déclaré que l’Autorité palestinienne (AP), qui gouverne la Cisjordanie mais a été chassée de Gaza par le Hamas, devrait jouer un rôle, mais qu’elle devrait être « réformée ».

« L’AP est le seul jeu en ville. Mais ils doivent être réformés. Donner beaucoup d’argent aux mêmes personnes âgées est probablement un gaspillage. Il est temps d’avoir une nouvelle génération de dirigeants palestiniens », a-t-il déclaré. Mais il a ajouté que ce scénario est « un travail en cours » et « cela dépend de la manière dont ces opérations militaires se termineront ».

Depuis son retrait de Gaza en 2005, Israël a lancé plusieurs opérations militaires dans l’enclave contre le Hamas, la plupart récemment en 2021. Mais Israël devra réexaminer ses hypothèses passées pour briser le cycle du conflit, a déclaré Gershon Baskin, directeur du Moyen-Orient. pour International Communities Organization, un groupe basé au Royaume-Uni qui se consacre à la protection des droits de l’homme et à la consolidation de la paix.

« S’il y a une chance d’un nouvel avenir, avec une Gaza capable de vivre en paix avec Israël, ce doit être une Gaza ouverte et développée, où les gens ont du travail et une chance d’avoir une vie meilleure, et une avenir. Et cela doit être basé sur les règles de base selon lesquelles Israël ne peut plus occuper le peuple palestinien et espérer vivre en paix », a déclaré Baskin, qui a aidé à négocier la libération du soldat israélien Gilad Shalit en 2011 après qu’il ait été détenu par le Hamas pendant cinq ans. années.

« Nous vivons avec l’illusion conceptuelle selon laquelle nous pouvons tout avoir et avoir la paix. Nous ne pouvons pas enfermer 2,5 millions de personnes dans une cage à Gaza et espérer qu’elles ne se rebelleront pas contre nous.»