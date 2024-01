Israël affirme qu’un tunnel traversait ce cimetière de Gaza qu’il a détruit. Une visite sur le site a soulevé plus de questions que de réponses

CNN

—



Un grand vide remplit l’espace où se trouvaient autrefois les rangées de tombes.

Ce trou béant est tout ce qui reste après que l’armée israélienne a fouillé le côté ouest du cimetière de Bani Suheila, près de Khan Younis dans le sud de Gaza, affirmant qu’un tunnel du Hamas traversait directement le site et que les militants du Hamas avaient attaqué les troupes israéliennes à partir d’ici.





04:18 – Source : CNN Tsahal affirme avoir détruit ce cimetière de Gaza à cause des activités du Hamas. CNN ne trouve pas les preuves

Une semaine après qu’une enquête de CNN ait révélé que l’armée israélienne avait endommagé ou détruit au moins 16 cimetières à Gaza depuis le début de la guerre, l’armée israélienne a invité CNN à Gaza pour expliquer pourquoi elle avait partiellement détruit l’un de ces cimetières.

Mais les commandants israéliens n’ont pas réussi à prouver leurs dires lors d’une visite de trois heures au cimetière de Bani Suheila et dans ses environs.

Samedi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont emmené CNN dans un tunnel près du cimetière de Bani Suheila et dans un centre de commandement souterrain qui, selon l’armée, se trouvait sous le cimetière.

Cependant, les commandants de Tsahal ont refusé de montrer aux journalistes le puits du tunnel qui, selon eux, débouchait à l’intérieur du cimetière, affirmant qu’il y avait des machines sensibles sous terre et que la structure était instable.

“Tout cela peut s’effondrer”, a déclaré le brigadier. Le général Dan Goldfuss, commandant de la 98e division de Tsahal. « Il faut marcher jusqu’au bord. Le bord n’est pas sécurisé, il peut s’effondrer.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré qu’elle fournirait une vidéo du puits du tunnel dans l’énorme trou, mais elle ne l’a jamais fait.

Au lieu de cela, Tsahal a fourni des images de drone montrant deux autres entrées de tunnel – dans lesquelles CNN est entrée – près du cimetière. CNN a géolocalisé les entrées du tunnel à l’aide d’images filmées au sol ainsi que d’images satellite, et a constaté qu’aucune d’entre elles ne se trouvait dans l’enceinte du cimetière.

L’armée israélienne a maintenu ses affirmations, insistant dans un communiqué de presse sur le fait qu’un tunnel traversait directement le site religieux.

Mais ce communiqué de presse contredisait également l’affirmation de Goldfuss selon laquelle le centre de commandement souterrain se trouvait directement sous le cimetière. Une carte publiée par l’armée place le centre de commandement à l’extérieur du cimetière.

Goldfuss a également déclaré à CNN que ses troupes avaient essuyé à plusieurs reprises des tirs depuis la zone du cimetière.

« Mes forces – au début, nous avons essayé de contourner cette zone – ont été tirées depuis cette zone, encore et encore », a déclaré Goldfuss. « Ils ne comprenaient pas pourquoi. Une fois que nous… avons trouvé le complexe militaire sous le cimetière, nous avons pris toutes les mesures pour attaquer ce complexe.

L’armée israélienne a ensuite détruit au bulldozer et fouillé la partie ouest du cimetière, où se trouvaient autrefois des dizaines de tombes.

Interrogé sur la façon dont ses forces ont traité les morts qui y étaient enterrés, Goldfuss a déclaré : « Nous essayons de les écarter autant que possible, autant que possible. »

“Mais rappelez-vous, ici, lorsque vous combattez ici et que votre ennemi vous flanque encore et encore en utilisant ces complexes pour se cacher, vous ne pouvez pas faire grand-chose”, a-t-il ajouté.

CNN Israël affirme qu’un tunnel traversait ce cimetière de Gaza qu’il a détruit. Une visite sur le site a soulevé plus de questions que de réponses

Goldfuss a soutenu que les lourds dégâts causés au cimetière étaient nécessaires pour découvrir ce qu’il prétendait être un tunnel sous sa surface.

L’armée israélienne a également endommagé au moins un cimetière et dérangé des corps lors de sa recherche d’otages. Une précédente enquête de CNN au début du mois avait révélé que des corps avaient été retirés de lieux de sépulture.

Le personnel médical de Hôpital Kamal Adwan Dans le nord de Gaza, des soldats israéliens ont également affirmé avoir utilisé des bulldozers pour déterrer les corps enterrés dans la cour de l’hôpital, après avoir effectué un raid dans l’hôpital.

Selon le droit international, une attaque intentionnelle contre un cimetière pourrait constituer un crime de guerre, sauf dans des circonstances très limitées où ce site deviendrait un objectif militaire.

L’entrée du tunnel dans lequel CNN est entré se trouvait dans les décombres de ce que l’armée israélienne a qualifié de bâtiment résidentiel. Après avoir découvert le site, l’armée a percé un trou dans une section du tunnel, l’exposant ainsi sur deux côtés afin de déborder les combattants du Hamas qui se trouvaient à l’intérieur.

Un labyrinthe sombre, humide et apparemment sans fin nous attendait une fois à l’intérieur. Sans lumière allumée, le tunnel était dans le noir absolu et il était impossible d’entendre le monde extérieur.

Selon Tsahal, le tunnel avait été équipé de câbles – électriques et de télécommunications – installés par le Hamas. Mais aucune lumière n’était allumée lors de la visite de CNN.

À la fin d’une section, CNN a trouvé ce que l’armée israélienne a décrit comme le bureau du commandant du bataillon du Hamas : deux grandes pièces, une salle de bains et une cuisine reliées par un couloir soutenu par des poutres en acier.

Il y avait des sols carrelés, des murs peints, ainsi que l’électricité et la plomberie. De grands cadres étaient également accrochés aux murs, sur lesquels, selon l’armée israélienne, figuraient autrefois des cartes. Une grande carte pouvant tenir dans l’un des cadres était étalée sur une table.

Goldfuss, debout à l’intérieur du centre de commandement, s’est dit surpris par l’ampleur des tunnels qu’il a déclaré que Tsahal avait découverts.

Alors qu’ils étaient en route pour rejoindre les forces israéliennes à Gaza, CNN a vu plus de deux douzaines d’hommes palestiniens détenus, les yeux bandés et pieds nus, les mains liées derrière le dos.

Les hommes, agenouillés ou assis sur le sol humide et froid, avaient été arrêtés par l’armée israélienne à Gaza. Des soldats israéliens, le visage masqué par des cagoules, montaient la garde autour d’eux.

Certains hommes semblaient physiquement épuisés, la tête tombant et se balançant alors qu’ils tentaient de rester agenouillés. Un détenu gisait au sol avant qu’un soldat israélien n’arrive pour le réveiller et le soutenir. Les hommes ne semblaient porter rien d’autre que des combinaisons blanches jetables, malgré la température de 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit).

L’armée israélienne a déclaré que les hommes étaient « soupçonnés d’activités terroristes et ont été arrêtés à Gaza et transférés en Israël pour un interrogatoire plus approfondi ».

« Dans le cadre des activités de Tsahal dans la zone de combat à Gaza, des individus soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes sont arrêtés et interrogés. Il est souvent nécessaire pour les suspects de terrorisme de remettre leurs vêtements afin que ceux-ci puissent être fouillés et de s’assurer qu’ils ne cachent pas de gilets explosifs ou d’autres armes. Les suspects reçoivent des combinaisons et des vêtements à leur arrivée au centre de détention », a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

« Les suspects concernés sont emmenés pour un interrogatoire plus approfondi en Israël. Les individus qui ne participent pas à des activités terroristes sont relâchés à Gaza dès que possible », ajoute le communiqué.

L’armée israélienne a déclaré que les hommes filmés samedi avaient été amenés en Israël depuis Gaza et étaient sur le point d’être transférés dans un « bus chauffé » lorsque CNN a filmé la scène. Ils ont affirmé que les détenus sont traités conformément au droit international. On ne sait pas exactement combien de temps les hommes ont été détenus de cette manière à l’extérieur.

Un bus attendait à proximité, mais CNN n’a pas pu confirmer quand les hommes ont été montés dans le bus, car un soldat israélien présent sur les lieux a ordonné à CNN de quitter les lieux quelques minutes plus tard.