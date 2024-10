Le gouvernement israélien a déclaré qu’un drone avait été lancé samedi vers la maison du Premier ministre, sans faire de victimes, alors que le guide suprême iranien a promis que le Hamas poursuivrait sa lutte contre Israël après l’assassinat du cerveau de l’attaque meurtrière du 7 octobre de l’année dernière.

Des sirènes ont retenti samedi matin en Israël, avertissant de tirs venant du Liban, notamment d’un drone lancé vers la maison du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Césarée, a annoncé le gouvernement israélien. Ni lui ni sa femme n’étaient chez eux et il n’y a eu aucune victime, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

L’armée israélienne a déclaré que le drone avait frappé un bâtiment, mais on ne savait pas exactement de quoi il s’agissait.

En septembre, les rebelles Houthis du Yémen ont lancé un missile balistique vers l’aéroport Ben Gourion alors que l’avion de Netanyahu atterrissait. Le missile a été intercepté.

Pendant ce temps, à Gaza, plus de 50 personnes, dont des enfants, ont été tuées lors de plusieurs frappes israéliennes, en moins de 24 heures, selon des responsables de l’hôpital et un journaliste d’Associated Press.

Barrages du Liban

En plus du drone lancé sur la résidence de Netanyahu, l’armée israélienne a déclaré que quelque 55 projectiles avaient été tirés samedi matin dans deux barrages distincts sur le nord d’Israël depuis le Liban. Quatre personnes ont été blessées, dont une légèrement blessée par la chute d’éclats d’obus, ont indiqué les services médicaux israéliens.

Les services d’urgence israéliens ont déclaré qu’un homme de 50 ans avait été tué après avoir été touché par un éclat d’obus alors qu’il était assis dans sa voiture dans le nord d’Israël. Dans un communiqué distinct, les services d’urgence ont indiqué que quatre personnes avaient été blessées lors des frappes. On ne sait pas si l’homme tué faisait partie des blessés.

La guerre entre Israël et le Hezbollah libanais – un allié du Hamas soutenu par l’Iran – s’est intensifiée ces dernières semaines. Le Hezbollah a déclaré vendredi qu’il prévoyait de lancer une nouvelle phase de combat en envoyant davantage de missiles guidés et de drones explosifs en Israël. Le chef de longue date du groupe militant, Hassan Nasrallah, a été tué dans une frappe aérienne israélienne fin septembre, et Israël a envoyé des troupes terrestres au Liban début octobre.

Israël a également déclaré samedi avoir tué le commandant adjoint du Hezbollah dans la ville méridionale de Bint Jbeil. L’armée a déclaré que Nasser Rashid avait supervisé les attaques contre Israël

Au Liban, le ministère de la Santé a déclaré qu’une frappe aérienne israélienne avait touché samedi un véhicule sur une autoroute principale au nord de Beyrouth, tuant deux personnes. On ne sait pas qui se trouvait à bord de la voiture au moment où elle a été heurtée.

Le Hamas rejette la libération des otages

Une impasse s’ensuit également entre Israël et le Hamas, qu’il combat à Gaza, les deux signalant leur résistance à mettre fin à la guerre après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, cette semaine. Vendredi, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que la mort de Sinwar était une perte douloureuse, mais a noté que le Hamas avait continué malgré les meurtres d’autres dirigeants militants palestiniens avant lui.

« Le Hamas est vivant et le restera », a déclaré Khamenei.

Depuis qu’Israël a revendiqué la mort de Sinwar jeudi, confirmée vendredi par un haut responsable du Hamas, le Hamas a réitéré sa position selon laquelle les otages enlevés à Israël il y a un an ne seront pas libérés tant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu à Gaza et de retrait des troupes israéliennes. Cette position ferme s’oppose à la déclaration de Netanyahu selon laquelle l’armée de son pays continuera à se battre jusqu’à ce que les otages soient libérés et restera à Gaza pour empêcher un Hamas gravement affaibli de se réarmer.

Le chef du Hamas Yahya Sinwar tué à Gaza, confirme Israël Israël affirme que ses soldats ont tué le chef du Hamas, Yahya Sinwar, lors d'une bataille à Gaza. Sinwar a été l'un des principaux architectes des attaques du 7 octobre dernier dans le sud d'Israël, qui ont déclenché la guerre à Gaza et l'escalade des conflits au Moyen-Orient.

Sinwar a été l’architecte en chef du raid du Hamas contre Israël en 2023, qui a tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en a kidnappé 250 autres. L’offensive de représailles d’Israël à Gaza a tué plus de 42 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, qui ne font pas de distinction entre combattants et civils. mais disons que plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants.

De nouvelles frappes ont frappé Gaza samedi. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré dans un communiqué que les frappes israéliennes ont touché les étages supérieurs de l’hôpital indonésien de Beit Lahiya et que les forces ont ouvert le feu sur le bâtiment de l’hôpital et sa cour, provoquant la panique parmi les patients et le personnel médical.

À l’hôpital Al-Awda de Jabalia, au nord de Gaza, des frappes ont touché les étages supérieurs du bâtiment, blessant plusieurs membres du personnel, a indiqué l’hôpital dans un communiqué. Trois maisons à Jabaliya ont été frappées dans la nuit de vendredi, tuant au moins 30 personnes, dont plus de la moitié étaient des femmes et des enfants, a déclaré Fares Abu Hamza, chef des services d’ambulance et d’urgence du ministère de la Santé. Au moins 80 personnes ont été blessées.

Dans le centre de Gaza, au moins 10 personnes ont été tuées, dont deux enfants, lorsqu’une maison a été touchée dans la ville de Zawayda, selon l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa à Deir al-Balah, où les blessés ont été transportés. Une autre frappe a tué 11 personnes, toutes de la même famille, dans le camp de réfugiés de Maghazi, a indiqué le même hôpital. Les journalistes d’Associated Press ont compté les corps des deux frappes à l’hôpital.

Un garçon palestinien déplacé transporte du pain alors qu’il marche entre les tentes à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, vendredi. (Abdel Kareem Hana/Associated Press)

Les frappes ont détruit les réseaux Internet dans le nord de Gaza, a déclaré samedi Paltel, la société de communication palestinienne, sur Facebook.

La guerre a détruit de vastes étendues de Gaza, déplacé environ 90 pour cent de sa population de 2,3 millions d’habitants et les a laissés en difficulté pour trouver de la nourriture, de l’eau, des médicaments et du carburant.

« C'est maintenant notre opportunité » de parvenir à un accord pour libérer les otages de Gaza, déclare le cousin du captif Abbey Onn – dont le cousin Ofer Kalderon a été emmené à Gaza le 7 octobre 2023 et a été vu vivant pour la dernière fois par sa fille il y a plus de 300 jours – affirme qu'il est temps de faire pression en faveur d'un accord pour libérer les otages après l'assassinat du chef du Hamas Yahya Sinwar. « Nous avons besoin d'une pression internationale. »

L’assassinat de Sinwar semble être une rencontre fortuite en première ligne avec les troupes israéliennes mercredi, et cela pourrait changer la dynamique de la guerre à Gaza alors même qu’Israël poursuit son offensive contre le Hezbollah avec des troupes terrestres dans le sud du Liban et des frappes aériennes dans d’autres régions du pays. .

Israël s’est engagé à détruire politiquement le Hamas à Gaza, et tuer Sinwar était une priorité militaire majeure. Mais Netanyahu a déclaré jeudi dans un discours annonçant le meurtre que « notre guerre n’est pas encore terminée ».

Le Hamas affirme que les otages israéliens ne seront pas rendus de sitôt Le Hamas a confirmé vendredi que son chef, Yahya Sinwar, avait été tué par les forces israéliennes à Gaza. Le groupe militant a réitéré sa position selon laquelle les otages enlevés à Israël il y a un an ne seront pas libérés tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu à Gaza et un retrait des troupes israéliennes.

Pourtant, les gouvernements des alliés d’Israël et les habitants épuisés de Gaza ont exprimé l’espoir que la mort de Sinwar ouvrirait la voie à la fin des combats.

En Israël, les familles des otages toujours détenus à Gaza ont demandé au gouvernement israélien d’utiliser le meurtre de Sinwar comme un moyen de relancer les négociations pour rapatrier leurs proches. Il reste environ 100 otages à Gaza, dont au moins 30 sont morts, selon Israël.