Israël affirme que ses forces ont encerclé la deuxième ville de Gaza

SOCIÉTÉ DU CROISSANT-ROUGE PALESTINIEN

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’il y avait eu de violents combats autour de l’hôpital al-Amal à Khan Younis.

L’armée israélienne affirme que ses forces terrestres ont encerclé Khan Younis, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza.

Les troupes auraient également progressé plus profondément dans les quartiers restants de la ville, où elles pensent que les dirigeants du Hamas se cachent dans des tunnels avec des otages.

Les habitants ont déclaré que les chars avaient fermé la dernière route menant à la côte méditerranéenne, les empêchant ainsi de fuir vers le sud.

Des combats intenses ont également eu lieu autour des deux principaux hôpitaux de la ville.

Cela s’est produit alors que les funérailles avaient lieu pour certains des 24 soldats israéliens tués lundi le jour le plus meurtrier pour les Forces de défense israéliennes (FDI) depuis le début de son offensive terrestre à Gaza il y a 12 semaines.

Au moins 195 Palestiniens ont également été tués à Gaza au cours des 24 heures précédentes, selon le ministère de la Santé du territoire, dirigé par le Hamas.

Le ministère affirme que plus de 25 400 personnes ont été tuées – pour la plupart des enfants et des femmes – pendant la guerre entre le Hamas et Israël.

Elle a été déclenchée par une attaque transfrontalière sans précédent menée par des hommes armés du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, au cours de laquelle environ 1 300 personnes ont été tuées – pour la plupart des civils – et environ 250 autres prises en otages.

Les forces terrestres israéliennes ont étendu leurs opérations au sud de Gaza début décembre, après avoir largement pris le contrôle des bastions du Hamas dans le nord.

En quelques jours, ils auraient atteint le « cœur » de Khan Younis, où se réfugiaient des centaines de milliers de personnes qui avaient fui les régions du nord.

Mais les troupes se sont depuis heurtées à une résistance farouche de la part de la brigade Khan Younis du Hamas. Elle est considérée comme l’une des deux organisations les plus puissantes du groupe, désigné comme organisation terroriste par Israël, le Royaume-Uni et d’autres pays.

L’opération israélienne s’est étendue et intensifiée ces derniers jours, avec des dizaines de personnes tuées dans les frappes aériennes et d’artillerie rien que lundi alors que les chars pénétraient dans l’ouest et le centre de la ville.

Mardi, l’armée israélienne a publié un communiqué affirmant qu’au cours de la journée écoulée, ses troupes avaient “mené une vaste opération au cours de laquelle elles ont encerclé Khan Yunis et approfondi l’opération dans la région”.

Les troupes s’étaient « engagées dans des combats rapprochés, dirigés [air] frappes aériennes et a utilisé les renseignements pour coordonner les tirs, ce qui a permis d’éliminer des dizaines de terroristes”, a-t-il ajouté.

EPA

Les forces israéliennes ont pénétré dans les quartiers restants de Khan Younis, considéré comme un bastion du Hamas

L’armée israélienne a également ordonné aux habitants de l’ouest de Khan Younis de se déplacer immédiatement vers la région d’al-Mawasi, sur la côte méditerranéenne, pour leur propre sécurité.

Cependant, certains témoins ont déclaré que des chars avaient bloqué la route qui y mène, les empêchant de rejoindre le million de personnes estimées se réfugier actuellement dans le sud à Rafah, à la frontière avec l’Égypte.

“J’essaie de partir pour Rafah mais les chars sont maintenant très proches de la côte et tirent vers l’ouest”, a déclaré Shaban, un ingénieur électricien père de quatre enfants, à l’agence de presse Reuters.

L’Organisation mondiale de la santé s’est quant à elle déclarée profondément préoccupée par les informations faisant état d’attaques contre des hôpitaux à Khan Younis.

Mardi, la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a déclaré qu’un civil avait été tué par un drone israélien à l’entrée de l’hôpital Al-Amalqu’il dirige, et que d’autres ont été blessés lorsque des obus ont frappé son quartier général voisin.

“La situation reste extrêmement dangereuse. Tôt ce matin, il y a eu un bombardement d’artillerie direct sur le siège du Croissant-Rouge palestinien au quatrième étage. Les drones israéliens n’ont pas arrêté de tirer sur les gens à l’hôpital al-Amal”, a déclaré la porte-parole Nebal Farsakh à la BBC depuis Ramallah. .

“[There is] panique et peur parmi les milliers de personnes déplacées qui se réfugient dans nos installations. »

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de Tsahal, mais elle a déjà accusé les combattants du Hamas de s’infiltrer parmi la population civile et d’opérer dans et autour des installations médicales.

Mme Farsakh a également déclaré que les ambulances étaient « confrontées à des difficultés importantes pour atteindre les blessés et les transporter vers les hôpitaux », ajoutant qu’on leur demandait désormais d’emmener les cas critiques à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza.

Et elle a prévenu qu’Al-Amal et le complexe médical Nasser voisin – le plus grand des 14 hôpitaux encore partiellement fonctionnels à Gaza – étaient « débordés et surpeuplés ».

Le Dr Haytham Ahmad, qui travaille au service des urgences de Nasser, a déclaré à la BBC que de multiples amputations étaient en cours et que dans certains cas, les patients ne recevaient pas d’anesthésie en raison d’un manque de matériel.

“Ces cas présentent de graves blessures par écrasement et il ne reste que quelques morceaux de peau et de muscles encore connectés. Nous essayons d’utiliser une anesthésie limitée dans cette situation”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que Nasser était « désormais fondamentalement assiégé » et qu’il n’y avait « aucun moyen d’entrer et de sortir » pour ses 400 patients, ainsi que pour le personnel médical qui les soignait et pour les civils déplacés.

Le ministère de la Santé de Gaza a affirmé que les forces israéliennes avaient tiré « lourdement sur les étages supérieurs du bâtiment de chirurgie spécialisée et du bâtiment des urgences » de l’hôpital.

Une vidéo filmée par un journaliste palestinien semblait montrer des coups de feu frappant le coin ouest de l’hôpital, tandis que dans un autre clip on voit de la fumée s’élever d’une zone au sud.

L’armée israélienne a déclaré à l’agence de presse AFP qu’elle n’était “pas au courant de l’événement”.

EPA

Certains habitants de Khan Younis ont pu fuir le long de la route côtière vers Rafah.

Plus tard, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que la situation humanitaire à Gaza était « épouvantable » et que l’ensemble de la population « subissait une destruction à une échelle et à une vitesse sans précédent dans l’histoire récente ».

Il a également une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré qu’il “engageait des discussions sérieuses avec les deux parties” sur un accord potentiel, et un responsable palestinien a déclaré à la BBC qu’une délégation du Hamas était arrivée au Caire mardi matin pour “discuter de nouvelles propositions” avec le ministre égyptien des renseignements.

Israël n’a pas nié avoir proposé une trêve de deux mois, impliquant la libération des otages et des prisonniers palestiniens. Mais certains rapports ont déjà été rejetés par le Hamas, qui exige un cessez-le-feu permanent.