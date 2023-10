JERUSALEM (AP) — L’armée israélienne a cherché à assurer au public qu’elle pouvait atteindre simultanément les deux objectifs de sa guerre contre le Hamas : renverser les dirigeants militants de la bande de Gaza et sauver quelque 230 otages enlevés en Israël.

Mais alors que l’armée multiplie les frappes aériennes et les incursions terrestres sur l’enclave sous blocus, détruisant des quartiers entiers en prévision d’une invasion plus large, les familles angoissées des otages craignent de plus en plus que ces objectifs n’entrent en collision – avec des conséquences dévastatrices.

L’anéantissement du Hamas semble nécessiter une opération terrestre d’une intensité sans précédent, pleine du risque de nuire aux otages israéliens. Sauver les otages coincés à l’intérieur de Gaza semble nécessiter un engagement avec le Hamas, le groupe qui a traumatisé le pays à jamais lorsqu’il a envoyé des combattants dans le sud d’Israël pour tuer brutalement plus de 1 400 personnes et en capturer des dizaines le 7 octobre, déclenchant cette dernière guerre entre les ennemis acharnés. . Plus de 7 700 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas.

Le gouvernement israélien n’a pas décrit à quoi pourrait ressembler une mission de sauvetage. Dans un discours télévisé samedi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a reconnu l’agonie des familles des otages et a promis que leur libération faisait partie « intégrante » de l’effort de guerre d’Israël, à la hauteur de son objectif de détruire le Hamas.

Les dirigeants politiques du Hamas sont en négociations avec les médiateurs égyptiens et qatariens pour garantir la liberté d’au moins certains civils israéliens piégés. Jusqu’à présent, quatre otages ont été libérés.

L’inquiétude suscitée par les otages du Hamas a atteint son paroxysme samedi, alors qu’Israël a intensifié sa campagne aérienne et envoyé des troupes à Gaza avec une puissance de feu importante. Des foules ont manifesté devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv, exigeant que Netanyahu et d’autres responsables se penchent sur le sort de leurs proches.

Ça a marché. Netanyahu a rencontré les familles samedi et s’est engagé à « exercer et épuiser toutes les possibilités pour les ramener chez elles ». Le ministre de la Défense Yoav Gallant a promis de les rencontrer dimanche pour ce que son bureau a décrit comme la première rencontre officielle avec eux.

« Nous n’attendons plus », a déclaré le manifestant Malki Shem-Tov, dont le fils de 21 ans, Omer, est retenu captif à Gaza. « Nous voulons qu’ils reviennent tous parmi nous aujourd’hui. Nous voulons que vous, le Cabinet, le gouvernement, imaginiez que ce sont vos enfants.

Le sort des otages a retenu l’attention de la nation au cours des trois dernières semaines. Les médias israéliens regorgent d’histoires sur les otages et d’entretiens avec leurs familles.

Mais toutes les options militaires comportent d’énormes risques. Une invasion militaire soulève la perspective d’une guerre insoluble dans des villes densément peuplées et dans des tunnels souterrains qui pourraient entraîner les jeunes soldats dans un bourbier de plusieurs mois.

Alors que les otages seraient cachés dans le vaste réseau de tunnels du Hamas, de violents combats font craindre un chaos total pour les soldats comme pour les otages.

Vendredi soir, alors que l’armée israélienne frappait Gaza par voie aérienne, terrestre et maritime avec une férocité jamais vue auparavant, les familles des otages étaient à bout de nerfs, parfaitement conscientes des dangers auxquels leurs proches étaient confrontés.

“Ce fut une nuit longue et blanche”, a déclaré Liat Bell Sommer, porte-parole des familles qui, selon elle, souffraient d’une “incertitude absolue quant au sort des otages détenus là-bas, qui ont également été soumis aux violents bombardements”.

Le bombardement a semblé envoyer un message au Hamas : si le groupe pensait pouvoir éviter une invasion terrestre dévastatrice grâce aux captifs de Gaza, il avait tort.

Équilibrer les intérêts des familles avec l’objectif militaire de détruire le Hamas a présenté un dilemme pour Netanyahu, qui est déjà sous le feu des critiques pour l’incapacité de son gouvernement à empêcher la pire attaque de l’histoire israélienne et à venir rapidement en aide au peuple ce jour-là.

Amos Yadlin, général à la retraite et ancien chef des renseignements militaires israéliens, a déclaré que le défi du gouvernement était de satisfaire l’immense pression publique à la fois pour rendre les otages en toute sécurité et éliminer le Hamas. Il a insisté sur le fait que les deux objectifs pourraient être réconciliés si le gouvernement trouvait la « bonne stratégie ».

« Les deux doivent être traités simultanément et se soutenir mutuellement », a déclaré Yadlin, sans plus de détails.

Mais de nombreux experts estiment que la meilleure stratégie pour sauver les otages reste la diplomatie.

Le Hamas a proposé samedi à Israël un échange : la libération de tous les otages de Gaza contre tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le sort des prisonniers est profondément émouvant pour les Palestiniens, qui considèrent largement les prisonniers comme des combattants de la liberté.

Israël a une longue histoire d’acceptation d’échanges de prisonniers déséquilibrés. En 2011, il a libéré plus de 1 000 prisonniers en échange de Gilad Schalit, un soldat qui a été kidnappé et traîné de l’autre côté de la frontière vers Gaza. Beaucoup de ces prisonniers, dont le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, Yehiya Sinwar, avaient été reconnus coupables du meurtre d’Israéliens.

« Si l’ennemi veut mettre un terme à cette affaire immédiatement, nous y sommes prêts », a déclaré Abou Obeida, porte-parole de la branche armée du Hamas.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, s’est montré évasif. Il a déclaré que le Hamas était engagé dans « l’exploitation cynique » des inquiétudes qui étreignent le public israélien.

Mais les familles qui ont vu quatre femmes libérées vers Israël la semaine dernière à la suite d’une diplomatie complexe de prise d’otages ont déclaré qu’elles n’étaient pas convaincues que le gouvernement israélien ait leurs meilleurs intérêts à l’esprit.

“Ils ont l’impression d’être laissés pour compte et que personne ne se soucie vraiment d’eux”, a déclaré Miki Haimovitz, un ancien député qui s’est exprimé au nom des familles des otages lors de la manifestation de samedi. “Personne n’explique ce qui se passe.”

Julia Frankel, Associated Press