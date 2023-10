L’armée israélienne a déclaré lundi avoir frappé plus de 600 cibles à Gaza au cours des dernières 24 heures, l’un des bombardements les plus violents jamais menés dans sa guerre contre le Hamas. Le groupe militant palestinien a déclaré dimanche qu’il était engagé dans de « violents combats » avec les troupes israéliennes dans le nord de Gaza, alors qu’Israël a de nouveau averti les habitants assiégés de fuir vers le sud. Suivez notre blog en direct pour les dernières mises à jour. Toutes les heures sont celles de Paris (GMT+2).

Des dizaines de chars israéliens ont roulé lundi aux abords de la ville de Gaza, selon des témoins oculaires. La ville est généralement la zone urbaine la plus densément peuplée du territoire, mais de nombreux habitants ont quitté suite aux ordres d’évacuation répétés des Israéliens. Le Hamas a déclaré dimanche qu’il était engagé dans de « violents combats » avec les troupes israéliennes sur le terrain dans le nord de Gaza.

L’ONU a déclaré que 33 camions transportant de l’eau, de la nourriture et des fournitures médicales étaient entrés dimanche à Gaza depuis l’Égypte. Il s’agit de l’une des livraisons d’aide humanitaire les plus importantes à ce jour, mais elle est encore loin des 100 camions par jour nécessaires, selon les groupes humanitaires.

Les services téléphoniques et Internet reviennent progressivement à Gaza après une panne presque complète des communications qui a commencé tard vendredi soir à la suite d’intenses frappes aériennes israéliennes.

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza a dépassé les 8 300, dont plus de 3 450 enfants, a annoncé lundi le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. Au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre, et 239 personnes ont été prises en otage, selon les responsables israéliens.

Une foule à la recherche d’Israéliens et de Juifs a pris d’assaut dimanche un aéroport de la république russe du Daghestan, dans le Caucase, après que des rumeurs se sont répandues selon lesquelles un vol arrivait d’Israël. L’agence aéronautique russe Rosaviatsiya a annoncé peu après qu’elle avait fermé l’aéroport aux vols entrants et sortants et que les forces de sécurité étaient arrivées. Un communiqué du ministère de la Santé de la république a indiqué qu’il y avait eu des blessés, mais n’a pas précisé combien ni qui avait été blessé.

Le président américain Joe Biden et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi se sont engagés à accélérer significativement l’aide apportée à Gaza à partir de dimanche, a déclaré la Maison Blanche. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait informé Sissi des efforts américains pour garantir que le conflit ne s’étende pas dans la région.

Le bilan des morts à Gaza suite à la guerre entre Israël et le Hamas s’est élevé à 8 005 personnes et le bilan des blessés à 20 242 personnes, selon le porte-parole officiel du ministère de la Santé du territoire palestinien dirigé par le Hamas dimanche. Parmi les morts figurent 3.324 enfants, 2.062 femmes et 460 personnes âgées, a indiqué le porte-parole.

