ISRAEL a dévoilé les données initiales de sa remarquable campagne de déploiement du vaccin Covid montrant que le vaccin de Pfizer réduit les taux d’infection en deux semaines après l’administration de la première des deux doses.

Avec 1,9 million d’Israéliens ayant reçu leur première injection de vaccin au cours des quatre dernières semaines, on espère que la flambée des taux de Covid pourrait être inversée, avec la fin de la pandémie en vue.

Alors que plus d’un cinquième de la population israélienne a maintenant reçu la première dose du vaccin et que plus de 104000 ont également eu leur deuxième vaccin, le pays pourrait être au bord d’un revirement, a rapporté le Poste de Jérusalem.

Le déploiement 24/7 a inclus une aide militaire et la compression de doses supplémentaires de chaque flacon de vaccin pour maximiser la campagne.

Les responsables de la santé publique ont offert une lueur d’espoir au reste du monde, avec les résultats rassurants de son déploiement rapide de vaccins.

Sharon Alroy-Preis, responsable israélienne du département de la santé publique du ministère de la Santé, a déclaré que les premières conclusions montraient que le vaccin pourrait non seulement arrêter les symptômes, mais également réduire le risque de transmission.

Les essais du jab Pfizer / BioNTech ont montré qu’il était efficace à 95% pour empêcher les personnes de devenir malades avec Covid-19 si elles étaient infectées, après deux doses.

Mais les nouvelles données suggèrent que le vaccin pourrait également empêcher les gens d’être infectés.

Alroy-Preis a déclaré à Channel 12 News israélienne que les données initiales de la campagne de vaccination du pays montrent que le vaccin contre le coronavirus de Pfizer réduit les infections d’environ 50% 14 jours après l’administration du premier des deux injections.

Cependant, elle a averti que les données étaient préliminaires, avertissant que le vaccin ne devrait atteindre son plein potentiel de protection qu’une semaine après la deuxième dose du vaccin.

D’autres résultats à venir du pays montrent des données légèrement différentes, mais toujours encourageantes, sur l’efficacité du jab Pfizer après la première dose.

DONNÉES D’EFFICACITÉ

Deux grandes organisations de santé distinctes en Israël ont chacune effectué leurs propres tests sur les personnes qui ont reçu le vaccin et ont constaté une baisse marquée du risque d’infection par Covid après le premier coup.

Les deux prestataires de santé ont analysé des données basées sur 800 000 personnes entre eux – près de 10% de la population totale d’Israël.

Le plus grand fournisseur de soins de santé israélien, Clalit, a constaté que le risque qu’une personne soit infectée par le coronavirus a chuté d’un tiers – 33% – 14 jours après avoir été vaccinée.

Clalit a basé ses résultats sur le test de 200 000 personnes de plus de 60 ans qui avaient reçu le vaccin, dont 200 000 n’avaient pas encore reçu de vaccin.

Le directeur de l’institut de recherche de Clalit, le professeur Ran Balicer, a expliqué: «Nous attendons de croiser les données que nous surveillons au fil du temps, afin de confirmer ces résultats.

« Mais les résultats correspondent en termes de calendrier et de tendance que nous avons constatés dans la recherche contrôlée des producteurs de vaccins. »

Des chiffres séparés enregistrés par le fournisseur de soins de santé Maccabi et diffusés par Channel 12 ont montré que le vaccin avait provoqué une baisse de 60% du taux d’infection 14 jours après la première injection.

On ne sait pas encore pourquoi il y a un écart entre les deux études, mais les résultats donnent la première indication à grande échelle de l’efficacité du vaccin.

Les résultats préliminaires d’une étude israélienne beaucoup plus petite, menée au Sheba Medical Center sur 200 personnes, ont révélé qu’après une semaine, seulement 1% de ceux recevant la première dose de Pfizer avaient suffisamment d’anticorps pour assurer l’immunité.

Ce nombre est passé à 50% après 14 jours.

Étant donné que les essais de phase 3 de Pfizer ont vérifié 40 000 personnes, les nombreuses données recueillies par l’analyse initiale d’Israël sont un bon indicateur de l’impact du vaccin sur les infections à Covid-19 dans le monde.

Parler à Le télégraphe, Yuli Edelstein, le ministre de la Santé du pays, a averti qu’il y avait toujours un risque d’attraper le virus dans les deux semaines suivant le vaccin, affirmant que les Israéliens devaient rester vigilants.

« Ceux qui reçoivent le premier vaccin devraient toujours être très, très prudents sur leur comportement, en raison de la résistance partielle à la maladie », a déclaré M. Edelstein.

«Dans mon imagination, c’est comme la scène du film où vous échappez presque au danger, et au tout dernier moment vous attrapez une balle.»

Il a ajouté: «Cela montre ce que nous savons déjà, à savoir que la protection totale à 95% vient après deux tirs.»

Malgré les perspectives positives qui ont suivi la publication des données sur les vaccins, Israël est toujours confronté à une période difficile dans les jours et les semaines à venir alors que les nouveaux cas quotidiens dépassent 9 000 infections.

Le dernier verrouillage strict d’Israël doit actuellement se poursuivre jusqu’au 21 janvier, mais devrait être prolongé, a rapporté le Times of Israel.

Cependant, le pays a un plan de vaccination ambitieux, prévoyant de vacciner au moins 5,2 millions d’Israéliens d’ici le 20 mars.

Le ministère de la Santé prévoit également d’introduire des certificats de vaccination après que les gens auront reçu une deuxième dose dans le but de relancer l’économie.

Les certificats qui signifieront des exemptions de quarantaine pour les personnes vaccinées, même après avoir été en contact avec un porteur de coronavirus ou après être revenu d’un «pays rouge» où les cas de virus sont élevés.

Et tandis qu’Israël poursuit son programme de vaccination Pfizer, le pays teste également son propre vaccin expérimental Covid-19 sur environ 100 volontaires au Centre médical Sheba et les unités de recherche clinique du Hadassah Medical Center.