Israël affirme que l’opération terrestre à Gaza marque la « deuxième étape » de la guerre

JERUSALEM — Israël s’est lancé dans la « deuxième étape » de sa guerre à Gaza, a déclaré samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que les troupes terrestres se pressaient dans le territoire assiégé et qu’une panne quasi totale des communications coupait les résidents palestiniens du reste du monde. . « Nous avons un objectif principal : vaincre l’ennemi et garantir notre existence », a déclaré Netanyahu dans un discours télévisé aux côtés du ministre de la Défense Yoav Gallant.

Des unités blindées auraient opéré à plusieurs endroits à la suite d’un assaut aérien dévastateur, y compris 150 frappes de munitions lourdes ciblant le réseau de tunnels du Hamas qui ont éclairé le ciel nocturne et secoué le sol jusqu’en Égypte.

Au milieu du barrage, les Gazaouis – coupés les uns des autres et de l’extérieur par une panne continue de téléphone et d’Internet – recherchaient frénétiquement la sécurité et des nouvelles de leurs proches. Les attaques survenues dans la nuit et samedi ont fait 377 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui est contrôlé par le Hamas mais qui a été une source fiable de données sur les victimes dans le passé.

Plus de 7 703 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre, a indiqué le ministère. L’agence a communiqué ses chiffres samedi dans un entretien à Al-Jazeera.

Bassem Nasser, un assistant des services de secours catholiques à Rafah, dans le sud de Gaza, a réussi à faire passer un message WhatsApp :

« La crise des communications continue. Accès limité et informations limitées sur la situation en dehors de mon propre emplacement. Bruits de frappes aériennes et de bombardements d’artillerie sans précédent. Aucune communication interne entre les équipes. Je ne peux confirmer la sécurité d’aucun membre du personnel.

L’armée israélienne a déclaré avoir utilisé des munitions lourdes conçues pour détruire les structures souterraines afin de frapper le réseau de tunnels et de chambres souterraines que le Hamas est connu pour opérer dans toute l’enclave.

On pense que c’est dans cette vaste chaîne de passages que le Hamas entretient des abris pour ses combattants, des quartiers généraux de commandement et des installations de communication, ainsi qu’un espace de vie pour certains de ses hauts dirigeants militaires. Au moins certains, sinon la plupart, des plus de 220 otages capturés en Israël le 7 octobre auraient été détenus là-bas.

Les responsables israéliens ne diront pas avec certitude si l’escalade représente le début de l’incursion terrestre majeure prévue visant à « détruire le Hamas ». Mais de plus en plus d’indices montraient que l’armée était prête à lancer une offensive soutenue.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant, dans une vidéo, a déclaré qu’Israël avait « terminé une phase de la guerre » et qu’il poursuivrait désormais ses activités terrestres élargies dans la bande de Gaza jusqu’à nouvel ordre.

“Les objectifs de cette guerre nécessitent une opération terrestre, les meilleurs soldats opèrent désormais à Gaza”, a déclaré le chef d’état-major, le général Herzi Halevi. Netanyahu a prévenu samedi soir que la guerre serait « longue et difficile ».

La campagne terrestre marque probablement le début d’une guerre prolongée et destructrice qui pourrait avoir des implications de grande envergure pour les Israéliens, les Palestiniens et l’ensemble du Moyen-Orient. Alors qu’Israël et le Hezbollah échangent des tirs de plus en plus fréquents à travers la frontière libanaise, la brutalité des combats à Gaza pourrait déclencher un conflit plus large.

«Depuis des années, des avertissements ont été lancés concernant la possibilité d’une guerre sur plusieurs fronts. Si c’est le début d’une telle catastrophe, les morts et les destructions potentielles pourraient dépasser tout ce que nous avons vu depuis des décennies », a déclaré Jonathan Panikoff, directeur de l’Initiative de sécurité au Moyen-Orient Scowcroft à l’Atlantic Council. “Les jours et les semaines à venir ne détermineront probablement pas seulement l’avenir de la sécurité d’Israël, mais ils pourraient également déterminer l’avenir de sa place dans la région.»

Les combats terrestres prolongés à Gaza surviennent alors que d’autres gouvernements ont demandé à Israël de suspendre son assaut final contre les positions du Hamas – et de suspendre son attaque aérienne – afin d’éviter la crise humanitaire croissante et de négocier la libération d’Israéliens supplémentaires détenus par le Hamas.

Les groupes humanitaires, qui ont du mal à établir le contact avec leurs équipes à l’intérieur de Gaza, ont signalé des conditions de vie potentiellement mortelles alors que les infrastructures et les réseaux de santé de Gaza se sont effondrés. Des témoins, ceux qui pouvaient capter le signal des antennes-relais situées à l’extérieur de l’enclave, ont déclaré que la plupart des ambulances ne pouvaient pas traverser les rues en ruines et que les gens transportaient les morts et les blessés à pied.

«Maintenant, il y a un nouveau bombardement», a déclaré samedi le journaliste palestinien Anas Al-Shariff dans un texte au Washington Post. « Il y a encore des familles entières sous les décombres. »

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que de nombreux agents de santé avaient passé la nuit dans l’obscurité et que le manque de communication avait empêché les premiers intervenants de retrouver les blessés.

« Les morgues sont pleines. Plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Hatem Omar, un journaliste qui a travaillé pour de nombreux médias internationaux, a pu envoyer des SMS au Post après s’être connecté à des tours de téléphonie mobile à l’extérieur du sud de Gaza. Il a décrit « des files d’attente devant les boulangeries, les stations d’eau et de carburant, et des milliers de citoyens devant les points de distribution d’électricité. Israël est entré dans la deuxième phase de sa bataille à Gaza. Les communications sont toujours complètement interrompues… les souffrances s’aggravent.

Plusieurs gouvernements ont appelé Israël à tenir compte du vote vendredi de l’Assemblée générale des Nations Unies en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et d’un couloir humanitaire pour l’aide et les évacuations. Israël a toutefois dénoncé la résolution pour avoir omis de mentionner le Hamas et les attaques surprises du 7 octobre qui ont tué plus de 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils.

En Israël, l’armée renforce son contrôle sur les zones situées en dehors de Gaza. Des équipes de presse se sont installées sur un point de vue du côté israélien de la barrière frontalière, à moins d’un mile de Beit Hanoun, dans le coin nord-est de l’enclave. Les avions à réaction rugissaient au-dessus de nous et les unités d’artillerie tiraient sur l’enclave. Des tirs de mitrailleuses retentirent.

“C’est une zone militaire fermée”, a déclaré un soldat sur une route secondaire qui a conduit à certains des kibboutzim touchés le 7 octobre. Au-delà, des chars soulevaient la poussière sur la route.

Alors que de nombreux Israéliens avaient leurs téléviseurs et leurs téléphones éteints pendant le sabbat, les familles des plus de 220 otages pris par le Hamas le 7 octobre se sont rassemblées à Tel Aviv pour exiger des informations du gouvernement. Beaucoup ont été scandalisés par le fait que les opérations terrestres et aériennes se soient considérablement développées alors même que des informations faisant état de progrès dans les négociations commençaient à circuler.

Les responsables israéliens ont rejeté ces affirmations, déclarant aux médias locaux qu’ils considéraient le Hamas comme traînant les pieds dans les pourparlers comme une tactique dilatoire.

Mais une organisation de familles d’otages a exprimé son indignation, organisant une veillée devant le quartier général de l’armée israélienne à Tel Aviv et promettant de ne pas se dissoudre tant qu’elle n’aurait pas obtenu une rencontre avec Netanyahu. Certains brandissaient des pancartes indiquant « échange de prisonniers de guerre maintenant » et « à tout prix ».

« Nous espérons que le Premier ministre et le ministre de la Défense nous rencontreront aujourd’hui, nous regarderont dans les yeux et donneront une réponse claire à la question : l’escalade de l’activité militaire à Gaza met-elle en danger le bien-être des 229 otages ? a déclaré le Forum des otages et des familles disparues dans un communiqué.

Les membres du groupe ont déclaré qu’ils étaient restés éveillés toute la nuit suite aux informations faisant état d’explosions massives dans tout Gaza. Les points de vue divergent sur l’intensification des attaques, certains étant furieux du risque accru encouru par les membres de la famille et d’autres espérant que cela détruirait le Hamas et mènerait à un sauvetage.

« Je n’ai pas peur de ce que fait mon gouvernement à Gaza », a déclaré Ayelet Samerano, dont le fils de 21 ans a été enlevé. “J’ai peur de ce que le Hamas peut faire à Israël.”

Samedi soir, Netanyahu a accédé à leurs demandes et a rencontré un groupe de familles pendant deux heures.

“Nous avons dit des choses directes et claires”, a déclaré Meirav Leshem Gonen, la mère d’une femme de 23 ans capturée lors de la soirée dansante, après la réunion. “Les considérations opérationnelles doivent prendre en compte le sort des otages.”

L’armée israélienne a déclaré samedi avoir abattu un missile sol-air tiré depuis le Liban sur un drone de Tsahal et avoir tiré sur le site de lancement. Plus tôt, des avions de Tsahal avaient frappé une structure militaire du Hezbollah, qui avait tiré des missiles vers Israël qui avaient atterri en Syrie.