Israël affirme que les troupes ont fouillé un cimetière de Gaza à la recherche d’otages morts

« Le processus d’identification des otages, mené dans un lieu sécurisé et alternatif, garantit des conditions professionnelles optimales et le respect du défunt. Les corps déterminés comme n’étant pas ceux d’otages sont restitués avec dignité et respect”, ajoute le communiqué.

Le cimetière a été rasé au bulldozer mercredi matin, avec des pierres tombales écrasées et des tombes contenant des restes humains exposées dans certaines des parcelles funéraires, selon une vidéo tournée par une équipe de NBC News et des entretiens avec des habitants sur place.

L’armée israélienne a refusé une demande de NBC News visant à savoir si elle avait identifié des otages après son opération au cimetière ou si elle avait mené des recherches similaires dans d’autres cimetières tout au long de la guerre.

Les habitants ont identifié le cimetière comme étant le cimetière central de Khan Younis, ouvert pour la première fois en 1982 et divisé en plusieurs parcelles familiales, comme c’est la coutume dans les lieux de sépulture islamiques. Plusieurs habitants ont déclaré à NBC News qu’il s’agissait du seul cimetière utilisé par les familles de la ville de Khan Younis et des camps de réfugiés environnants. Depuis le début des hostilités, il a été abandonné par les ouvriers, mais on estime que des milliers de Palestiniens y sont enterrés.

Il se trouve à plusieurs centaines de mètres de l’hôpital Nasser, où des centaines de Gazaouis ont fui dans des scènes chaotiques alors que les troupes terrestres israéliennes entraient dans la zone dans la nuit de mercredi. Parmi ceux qui s’y sont réfugiés figurait Al Naffar, qui a déclaré qu’il avait dû dormir sur un matelas avec sa famille à l’extérieur de l’hôpital.

Deux témoins oculaires qui se réfugiaient à l’hôpital ont filmé les lieux des tombes au lendemain de l’opération mercredi matin et les ont publiés sur les réseaux sociaux. NBC News a géolocalisé ses vidéos dans le même cimetière. Dans des entretiens avec NBC News jeudi soir, les témoins oculaires ont décrit une nuit « terrifiante » et « vraiment sanglante » au cours de laquelle des chars israéliens ont d’abord été stationnés à l’extérieur de l’hôpital puis se sont rendus au cimetière.

« Les véhicules ont avancé à minuit et l’armée a commencé à lancer des attaques très violentes. Il y a eu des ceintures de feu, des affrontements violents et des tirs d’artillerie. Les bombardements se sont poursuivis jusqu’à 6 heures du matin », a déclaré jeudi soir Mohammad Salama, vidéaste indépendant, dans un message audio depuis Khan Younis.

« Le lendemain matin, nous avons été témoins de nos propres yeux du retrait des chars d’occupation des cimetières. Et effectivement, des cadavres ont été volés dans cette tombe”, a déclaré Mohammed El Helo, un photojournaliste indépendant de 23 ans, également hébergé à l’hôpital.

Des vidéos des deux Gazaouis, largement partagées depuis sur les réseaux sociaux et vérifiées par NBC News, montraient des murs de cimetière détruits et plusieurs gros plans de tombes déterrées.

Ahmed Shaer, un chercheur de terrain sur les droits de l’homme basé à Gaza et qui travaille pour Euro-Med Human Rights Monitor, une organisation de défense des droits enregistrée à Genève, a déclaré avoir documenté les dommages causés au cimetière.

“Certaines tombes ont été exhumées et ouvertes”, a-t-il déclaré dans un message à NBC News, notamment un terrain familial “où le mur a été détruit”.

Le communiqué de Tsahal a ajouté jeudi que « sans la décision répréhensible du Hamas de prendre en otages des hommes, des femmes, des enfants et des bébés israéliens, la nécessité de telles recherches de nos otages n’existerait pas ».

Le Hamas n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les événements décrits dans cet article.

Ramy Abdu, président de l’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme, s’est opposé aux commentaires de l’armée israélienne selon lesquels les renseignements justifiaient son opération au cimetière.

« Nous pensons que cette attaque, compte tenu des attaques précédentes contre des cimetières, indique qu’Israël viole systématiquement le caractère sacré des défunts et de leurs tombes », a-t-il déclaré dans une déclaration à NBC News.

Depuis le début de la guerre, Euro-Med s’est fait entendre dans ses évaluations des dégâts causés aux cimetières de Gaza.

« Bien que les informations des services de renseignement puissent indiquer des tombes et des cimetières spécifiques, les destructions et les fouilles généralisées observées semblent aveugles », a déclaré Abdu. « Si les actions étaient motivées par les renseignements, pourquoi y a-t-il d’importantes destructions dans les cimetières, et pourquoi l’armée n’a-t-elle pas annoncé la découverte d’otages israéliens, malgré plus de deux mois d’opérations ciblant les cimetières ?

Selon loi humanitaire internationaleles parties belligérantes ont l’obligation de respecter les cimetières et les exhumations ne devraient pas avoir lieu à moins que des preuves crédibles ne soient fournies par une partie armée et en informant dûment les autorités locales.

Même si nous sommes en temps de guerre, a déclaré El Helo, l’opération israélienne a violé le caractère sacré d’un tel lieu. Il était surpris et ne comprenait pas pourquoi le lieu de sépulture avait subi de tels dégâts.

“Un cimetière où il y a des morts ne présente aucun danger pour l’armée”, a-t-il déclaré. « Peut-être qu’ils sont venus dans ce cimetière à la recherche de leurs otages. Même s’ils étaient venus chercher leurs otages, ils n’auraient pas dû procéder à ces destructions.»