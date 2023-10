JÉRUSALEM – Alors même que la situation humanitaire des 2,1 millions de civils de Gaza continue de se détériorer, alors que l’ONU et d’autres agences humanitaires internationales avertissent que le carburant pour les hôpitaux et les institutions essentielles va bientôt manquer complètement dans les prochains jours, Israël reste ferme dans son refus d’autoriser des matériaux de production d’électricité pour entrer dans l’enclave palestinienne.

Alors qu’Israël intensifie ses bombardements aériens dans le but d’éliminer le groupe terroriste du Hamas après son attaque surprise du 7 octobre sur le sud d’Israël, la rétention de carburant fait partie d’une stratégie plus large consistant littéralement à « enfumer » les terroristes qui ont été séquestrés dans le sud d’Israël. système de tunnels souterrains qui serpentent sous les rues de la bande de Gaza.

Ehud Ya’ari, chercheur international Lafer du Washington Institute basé en Israël, a déclaré à Fox News Digital que depuis des années, le Hamas volait du carburant destiné à des fins civiles afin de constituer ses stocks.

« Sous la ville de Gaza, il y a un profond système de tunnels qui s’étend sur environ 300 kilomètres et qui dépend entièrement du carburant pour la ventilation, les communications et l’électricité », a-t-il expliqué.

Ya’ari a également déclaré que les quelque 220 otages détenus par le Hamas à l’intérieur de Gaza depuis l’attaque du 7 octobre étaient probablement cachés quelque part à l’intérieur de ce vaste système de tunnels.

“L’une des façons de les rincer [Hamas] ou les forcer à sortir du sol, c’est les empêcher d’avoir du carburant”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Ce n’est pas des vacances de passer trois semaines dans ces tunnels souterrains. Il fait chaud et humide et plus Israël détruit les infrastructures du Hamas par voie aérienne, moins il y aura de victimes sur le terrain. »

“Il s’agit d’une stratégie clé et c’est pourquoi les Israéliens ont insisté pour que le carburant ne soit pas inclus dans les camions d’aide entrant à Gaza en provenance d’Egypte”, a ajouté Ya’ari.

Mercredi, le COGAT, l’organisme militaire israélien qui supervise toutes les marchandises transportées vers Gaza depuis Israël, a partagé sur X une photo de ce qu’il dit être les réservoirs de carburant du Hamas.

“Le Hamas possède des réservoirs de carburant contenant des centaines de milliers de litres de carburant”, peut-on lire dans le message.

Ce message faisait suite à un précédent du porte-parole arabe de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Avichay Adraee, qui a également souligné que le Hamas disposait de stocks de carburant, mais que plutôt que de le donner à ses citoyens pour qu’il l’utilise dans les hôpitaux et les boulangeries, il « utilisait il doit plutôt faire fonctionner ses tunnels, ses lance-roquettes et ainsi permettre à ses dirigeants de vivre plus confortablement.”

“C’est ainsi qu’apparaissent les priorités du Hamas”, a écrit Adraee, partageant une photographie aérienne de ce qui semble être d’énormes conteneurs circulaires.

Les responsables du gouvernement israélien, y compris le porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Mark Regev, ont exprimé lors d’entretiens et de points de presse avec les médias que leur principale crainte en autorisant l’entrée de carburant à Gaza était que le Hamas, qui dirige finalement l’enclave palestinienne, la confisque immédiatement à des fins militaires.

Initialement réticent à autoriser l’entrée des camions d’aide à Gaza depuis le début de sa campagne militaire, Israël a finalement accepté, sous la pression de la Maison Blanche, il y a une semaine que les livraisons de nourriture, d’eau et de médicaments destinées aux civils uniquement puissent entrer dans la partie sud de la bande de Gaza. Bande.

Israël a averti les résidents vivant dans la ville de Gaza et au nord de se déplacer plus au sud alors qu’il mène des bombardements aériens visant à détruire l’infrastructure terroriste du Hamas et à tuer les principaux dirigeants militants.

Mercredi, le porte-parole des Forces de défense israéliennes, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l’armée avait détruit le dispositif opérationnel d’urgence du Hamas, responsable de la mise en place de blocus empêchant ces civils d’évacuer vers des zones plus sûres. Hagari a déclaré que l’armée continuerait d’encourager les habitants de Gaza à se déplacer vers le sud, loin des frappes aériennes militaires israéliennes, vers l’endroit où l’aide envoyée par l’Égypte et les États-Unis était distribuée.

Michael Milshtein, directeur du Forum d’études palestiniennes au Centre Dayan de l’Université de Tel Aviv, a déclaré à Fox News Digital qu’il pensait toutefois qu’il y avait suffisamment de carburant à Gaza pour alimenter les hôpitaux et autres institutions civiles essentielles.

“Il y a des réserves de carburant à Gaza, le Hamas ne veut tout simplement pas les donner à la population”, a-t-il déclaré. “S’ils le donnent au peuple, ils ne l’auront pas pour leurs tunnels, ni pour les véhicules qu’ils utilisent pour transporter leurs roquettes ou pour alimenter les drones qu’ils envoient pour attaquer Israël.”

Miltshtein a ajouté que « pour que le Hamas puisse rester dans la clandestinité, il a besoin de ce carburant, sans ce carburant, il ne peut pas rester sous terre plus longtemps ».

Cependant, les agences humanitaires, dont l’UNRWA, ont averti que ce qui entre à Gaza n’est pas suffisant pour subvenir aux besoins des 1,4 million de personnes actuellement déplacées à l’intérieur du pays depuis le début de la guerre et que si le carburant n’est pas livré dans les prochains jours, elles ne seront plus acheminées. en mesure de mener à bien leurs opérations.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré mardi au Conseil de sécurité de l’ONU : « Sans carburant, l’aide ne peut pas être acheminée, les hôpitaux n’auront pas d’électricité et l’eau potable ne peut pas être purifiée ni même pompée. »

Les médecins de Gaza ont également mis en garde contre une recrudescence des maladies infectieuses, de nombreux déplacés se rassemblant dans des abris déjà surpeuplés et le manque d’eau potable entraînant une augmentation des cas de diarrhée, d’intoxication alimentaire, de gale, d’infections bronchiques et de varicelle.

Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a affirmé dans son rapport que le bilan des morts à Gaza s’élevait à plus de 6 000 personnes, avec 1 600 disparus, dont 900 enfants.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le président Biden a remis en question les informations fournies par le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, concernant le nombre de victimes, déclarant aux journalistes : “Je n’ai aucune confiance dans le chiffre utilisé par les Palestiniens”.