Israël affirme que « les États-Unis seront les prochains » pour le Hamas

Le président israélien a rejeté jeudi le tollé mondial en faveur de la paix à Gaza, affirmant que les Israéliens ont perdu confiance dans le processus de paix « parce qu’ils voient que la terreur est glorifiée » par les pays voisins.

Président Isaac Herzog, s’exprimant au Forum économique mondial à Davos, en Suisse, a déclaré que les Israéliens sont préoccupés par la crainte d’être attaqués depuis le nord, le sud ou l’est.

« Si vous interrogez aujourd’hui un Israélien moyen sur son état mental, personne de sensé n’est prêt à réfléchir à ce que seront les accords de paix », a déclaré Herzog. “Tout le monde veut savoir : peut-on nous promettre une réelle sécurité à l’avenir ?”

La plupart des gouvernements conviennent que la sécurité israélienne durable nécessitera la reconnaissance d’un État palestinien. L’Arabie saoudite a déclaré cette semaine qu’elle était prête à normaliser ses relations avec Israël en échange d’une voie vers un État palestinien. Israël, peu disposé à céder le contrôle de la sécurité à Gaza et en Cisjordanie, a rejeté de telles ouvertures. Herzog a déclaré que les efforts destructeurs d’Israël pour écraser le Hamas devraient être soutenus au niveau mondial.

“Nous menons une guerre pour l’univers entier, pour le monde libre”, a déclaré Herzog. “Si Israël n’était pas là, l’Europe serait la suivante parce que ces jihadistes barbares veulent nous faire tous sortir de la région et veulent aussi faire sortir l’Europe de sa place. Et les Etats-Unis sont les prochains.”

Développements :

∎ L’armée israélienne a dit qu’il avait trouvé et détruit un « site majeur » de l’industrie manufacturière du Hamas dans le centre de Gaza, qui comprenait un réseau de tunnels et d’usines utilisés pour fabriquer des armes et des roquettes.

∎ Le Parlement européen a approuvé une résolution appelant à un cessez-le-feu permanent “à condition que tous les otages soient libérés immédiatement et sans condition et que l’organisation terroriste Hamas soit démantelée”.

∎ Huit hommes armés palestiniens ont été tués lors d’une « opération antiterroriste » dans le camp de réfugiés de Tulkarem, en Cisjordanie, a annoncé l’armée israélienne. Des dizaines d’explosifs cachés ont été découverts et 15 Palestiniens recherchés ont été arrêtés, a indiqué l’armée.

∎ La police a accepté d’autoriser une manifestation anti-guerre samedi sur la place Paris de Haïfa. La manifestation, la première dans la ville depuis le début de la guerre le 7 octobre, sera limitée à 700 manifestants.

2 otages ont été assassinésaprès avoir été présenté dans une vidéo du Hamas, dit le kibboutz

Les partisans célèbrent le premier anniversaire de Kfir Bibas, capturé lors du déchaînement du Hamas

La famille élargie et les partisans de Kfir Bibas se sont réunis jeudi à Tel Aviv pour marquer son premier anniversaire et ont demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à un accord visant à le libérer ainsi que les autres otages. Le Hamas a déclaré en novembre que Kfir et sa famille étaient morts, mais les autorités israéliennes n’ont pas confirmé cette affirmation et la famille garde espoir. Une mer de ballons orange en hommage aux cheveux roux de Kfir a marqué l’événement sur la place des Otages.

Kfir, son frère Ariel, 4 ans, et ses parents, Shiri et Yarden, ont été enlevés au kibboutz Nir Oz le 7 octobre alors que se déroulait le déchaînement meurtrier mené par le Hamas en Israël. Environ 1 200 personnes ont été tuées et plus de 240 otages capturés ce jour-là. Depuis, plus de 24 000 Palestiniens ont été tués à Gaza.

Le Forum des otages et des familles disparues, sponsor de l’événement, a publié une déclaration adressée à Kfir, disant qu’il avait le « cœur brisé » par la façon dont le monde l’a traité.

“Vous méritez toute la tendresse, la chaleur et l’amour qu’il y a dans notre monde”, indique le communiqué. “Kfir, sache que toute cette beauté t’attend chez toi. Le monde a bien plus que de la cruauté et de la peur à t’offrir. Libère Kfir, sauve-le ainsi que tous les otages avant qu’il ne soit trop tard.”

Le Pakistan lance une frappe de représailles en Iran, tuant 9 personnes

L’armée de l’air pakistanaise a lancé jeudi des frappes aériennes de représailles en Iran, tuant au moins neuf personnes deux jours après que l’Iran a frappé des camps séparatistes au Pakistan. Les deux attaques semblaient viser deux groupes militants baloutches ayant des objectifs séparatistes similaires des deux côtés de la frontière, et chaque pays a accusé l’autre de fournir un refuge aux militants. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a décrit son attaque de jeudi comme « une série de frappes de précision hautement coordonnées et spécifiquement ciblées » qui n’étaient pas dirigées contre l’Iran lui-même.

“Cette action est une manifestation de la détermination sans faille du Pakistan à protéger et défendre sa sécurité nationale contre toutes les menaces”, indique le communiqué.

L’Armée de libération baloutche, un groupe séparatiste ethnique opérant dans la région depuis 2000, a déclaré dans un communiqué que les frappes avaient ciblé et tué sa population. “Le Pakistan devra en payer le prix”, prévient le groupe.