Israël affirme que le Hamas ne dirigera pas Gaza. Alors qui le fera ? : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Hatem Moussa/AP

Hatem Moussa/AP

TEL AVIV — Alors qu’Israël poursuit son opération militaire dans la bande de Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays ne laisserait plus jamais le Hamas diriger le territoire.

Mais voici le problème pour Israël : à l’heure actuelle, personne d’autre ne veut diriger la bande de Gaza.

L’objectif immédiat d’Israël d’éliminer le Hamas constitue un défi militaire majeur qui prendra probablement de deux à six mois, selon Yaakov Amidrorancien conseiller général et conseiller à la sécurité nationale en Israël.

“Nous ne permettrons pas qu’une organisation se trouve de l’autre côté de la barrière avec des capacités lui permettant d’attaquer les civils et de lancer des roquettes sur Israël”, a déclaré Amidror, qui est aujourd’hui analyste militaire au Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité.

Israël a lancé son opération terrestre le 27 octobre et les troupes ont rapidement pris le contrôle d’une grande partie du nord de Gaza et ont encerclé la ville de Gaza, le plus grand centre urbain.

Mais prendre le contrôle total du territoire pourrait être la partie la plus facile. Le défi le plus redoutable pourrait être de trouver un remplaçant désireux et capable de diriger Gaza.



basculer la légende AP via les Forces de défense israéliennes

AP via les Forces de défense israéliennes

Israël insiste sur le fait qu’il ne veut pas rester longtemps à Gaza

Israël a retiré toutes ses troupes et ses colons juifs de Gaza en 2005 après près de quatre décennies. Il n’y a aucun désir d’un autre séjour prolongé, a déclaré Amidror, exprimant un sentiment que de nombreux responsables israéliens actuels ont également exprimé.

“Nous ne voulons pas assumer la responsabilité de 2 millions de Palestiniens pour reconstruire Gaza”, a-t-il déclaré.

Alors, qui pourrait assumer une tâche aussi monumentale ?

Orna Mizrahiancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, admet qu’il n’y a pas de candidat clair.

“Si vous voulez remplacer le Hamas, qui viendra après ? Que sera le “jour d’après” ? C’est la grande question”, a déclaré Mizrahi, désormais avec le soutien d’Israël. Institut d’études sur la sécurité nationale.

L’Autorité palestinienne est théoriquement à la tête des Palestiniens en Cisjordanie, mais elle est largement considérée comme faible et inefficace. L’AP dirigeait également Gaza.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’avec le temps, une Autorité palestinienne « revitalisée » pourrait revenir à Gaza. Mais cela semble irréaliste pour le moment, a déclaré Mizrahi.

“Je ne suis pas sûre que l’Autorité palestinienne veuille s’en prendre à Israël”, a-t-elle déclaré.

L’Autorité palestinienne déclare qu’elle ne suivra pas Israël à Gaza

En fait, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas – qui fêtera ses 88 ans la semaine prochaine – aurait a déclaré à Blinken : « Je ne reviendrai pas (à Gaza) sur un char israélien ».

Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza en remportant pour la première fois les élections palestiniennes en 2006. L’année suivante, les militants du Hamas ont chassé l’Autorité palestinienne au cours d’une bataille sanglante d’une semaine.

Depuis lors, Israël et le Hamas se sont battus à plusieurs reprises, mais les opérations militaires israéliennes ont toujours été limitées et ont cherché à dégrader, mais pas à évincer le groupe militant.

Cette fois, Netanyahu affirme qu’Israël détruira le Hamas et ne lui permettra plus jamais d’exercer un pouvoir politique ou militaire à Gaza.

“Donc, tout ce qui ne va pas sera considéré comme un échec”, a déclaré Chuck Freilich, un ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale. “Que vous pensiez que c’est la bonne chose à faire ou non, le gouvernement (israélien) s’est peut-être simplement engagé à le faire.”

En privé, les responsables israéliens parlent de faire appel à la communauté internationale pour aider à gérer le futur Gaza. Mais personne ne lève la main pour se porter volontaire à ce stade, et les perspectives ne sont pas prometteuses.

L’Égypte voisine n’est pas intéressée. Les Égyptiens cherchent depuis longtemps à empêcher le chaos de Gaza de déborder de sa frontière.

Des États arabes riches comme le Qatar ont envoyé d’importants chèques à Gaza, mais ne montrent aucun intérêt à s’impliquer directement.

Les Nations Unies fournissent depuis longtemps des services de base comme la nourriture, les soins de santé et l’école à Gaza, mais elles ne sont pas équipées pour gouverner.

En outre, dit Freilich, le Hamas n’accepterait pas un gouvernement étranger, en particulier quelqu’un installé par Israël.

“Comment les maintenir au pouvoir ? Les restes du Hamas feront de leur mieux pour tuer celui qui est au pouvoir”, a-t-il déclaré.

Une mise en garde pour Israël

Yaakov Amidror a déclaré qu’Israël devrait se souvenir d’un précédent important.

Israël a envahi le sud du Liban en 1982 pour chasser les Palestiniens qui attaquaient le nord d’Israël.

Israël a effectivement repoussé les Palestiniens, mais s’est ensuite retrouvé coincé dans le sud du Liban. Pendant ce temps, le groupe libanais Hezbollah a émergé et est devenu une force bien plus puissante que les Palestiniens expulsés par Israël.

Israël a finalement quitté le sud du Liban en 2000 lors d’un retrait unilatéral. Le Hezbollah continue encore aujourd’hui de tirer des roquettes sur le nord d’Israël. Pour le moment, les escarmouches à la frontière nord d’Israël sont limitées. Mais Israël est profondément préoccupé par le fait que le Hezbollah pourrait transformer la frontière nord en un deuxième front de guerre.

“Nous avons appris à nos dépens au Liban”, a déclaré Amidror. “Nous ne pouvons pas être des faiseurs de rois. Vous ne pouvez pas venir de l’extérieur et déterminer qui sera le gouvernement palestinien. Ils doivent prendre des décisions. Ils doivent faire des choix.”

Mais pour le moment, il est difficile de voir de bons choix.

Greg Myre est un correspondant de NPR pour la sécurité nationale basé à Jérusalem de 2000 à 2007….