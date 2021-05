Israël affirme que le Hamas met les Palestiniens en danger alors que Tsahal publie une vidéo montrant des roquettes de militants qui ont raté et atterrissent à Gaza

Dans un tweet aux petites heures de jeudi matin, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié une vidéo accompagnée du commentaire, «Les habitants de Gaza sont en danger chaque fois que cela se produit.»

Ce que vous voyez: Encore une autre roquette lancée par des terroristes qui ont raté et sont retombées à Gaza ce soir Pourquoi c’est important: les habitants de Gaza sont en danger chaque fois que cela se produit. pic.twitter.com/rOhSal7nZH – Forces de défense israéliennes (@IDF) 20 mai 2021

Ce n’est pas la première fois que Tsahal tente de montrer que la population de Gaza est mise en danger par les opérations défectueuses du Hamas. Lundi, Tsahal a affirmé que 460 des 3 150 roquettes du Hamas avaient raté.

En réponse aux tirs de roquettes sans interruption sur des civils israéliens, Tsahal a lancé l’opération Gardien des murs il y a une semaine. Voici ce qui s’est passé jusqu’à présent: pic.twitter.com/sBcXSKxiMz – Forces de défense israéliennes (@IDF) 17 mai 2021

Messages plus tôt cette semaine revendiqué que 15% des lancements du Hamas atterrissaient à Gaza. «Il est temps pour le monde de demander des comptes au Hamas», un autre tweet lis.

La couverture médiatique du conflit entre Jérusalem et le groupe militant palestinien s’est souvent concentrée sur les victimes des bombardements aériens israéliens. Les responsables de la santé à Gaza disent que 228 habitants ont été tués depuis le début des combats le 10 mai. Les autorités israéliennes disent que 12 personnes sont mortes en Israël, la majorité des roquettes du Hamas ayant été interceptées par la capacité de défense du Dôme de fer de Jérusalem.

Des célébrités de haut niveau telles que Bella Hadid, un top model d’origine palestinienne, ont exprimé leur condamnation de l’occupation israélienne et de sa campagne en cours. «C’est la Palestine libre jusqu’à ce que la Palestine soit libre !!!» a-t-elle écrit, après avoir assisté à un rassemblement à New York samedi. La semaine dernière, le co-fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, a déclaré à RT que le monde devait faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à sa «Attaque meurtrière contre Gaza.»

Cependant, Israël n’a pas été lui-même sans un soutien de haut niveau. Mercredi dernier, la star de « Wonder Woman » et ancienne gagnante de Miss Israël, Gal Gadot, s’est rendue sur Twitter, disant: «Israël mérite de vivre comme une nation libre et sûre.» Elle a ajouté qu’Israël « voisins » méritait la même chose.

Un conflit a éclaté la semaine dernière à la suite de vives manifestations contre l’expulsion de résidents palestiniens de Jérusalem-Est. Les manifestations ont provoqué une répression sévère de la part des forces de sécurité israéliennes, faisant des centaines de blessés dans les affrontements qui ont suivi. Un raid de la police israélienne sur la mosquée Al-Aqsa, l’un des sites les plus sacrés de l’Islam, l’un des jours les plus sacrés du calendrier islamique, a servi de déclencheur à un conflit plus large, le Hamas réagissant en tirant des roquettes depuis Gaza sur des cibles en Israël.

Alors que le coût humain de la guerre augmente, les appels internationaux à une trêve sont restés en grande partie sans réponse. Interrogé sur la radio d’Etat israélienne Kan si un cessez-le-feu commencerait vendredi, le ministre des Renseignements, Eli Cohen, a déclaré: « Non. Nous assistons certainement à une pression internationale très importante … Nous terminerons l’opération lorsque nous déciderons que nous avons atteint nos objectifs.

