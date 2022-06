Israël affirme que l’alliance régionale a déjoué les attaques iraniennes

JERUSALEM (AP) – Le ministre israélien de la Défense a déclaré lundi qu’Israël aidait à construire une alliance régionale de défense aérienne dirigée par les États-Unis contre l’Iran, et que le partenariat avait déjà déjoué les tentatives d’attaques iraniennes.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la prochaine visite du président Joe Biden dans la région renforce davantage cette alliance.

Dans son témoignage devant la puissante commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, Gantz a donné peu de détails sur «l’Alliance de défense aérienne du Moyen-Orient», y compris sur les autres pays qui en font partie. Il l’a qualifié de « premier élément » d’une vision partagée « face aux tentatives de l’Iran d’attaquer les pays de la région à l’aide de roquettes, de missiles de croisière et d’UAV » – des véhicules aériens sans pilote, ou drones.

« Ce programme est déjà opérationnel et a déjà permis l’interception réussie des tentatives iraniennes d’attaquer Israël et d’autres pays », a-t-il déclaré. La visite de Biden, qui comprend des arrêts en Israël et en Arabie saoudite à la mi-juillet, « soutiendra ce processus », a-t-il ajouté.

Israël considère l’Iran comme son plus grand ennemi. Il y a deux ans, il a établi des relations diplomatiques complètes avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, deux pays arabes du Golfe qui se sentent également menacés par l’Iran.

On pense également qu’il a des liens en coulisses avec l’Arabie saoudite, des liens qu’Israël espère que la visite de Biden pourrait renforcer.

The Associated Press