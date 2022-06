Israël affirme que l’alliance régionale a déjoué les attaques iraniennes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

JERUSALEM – Le ministre israélien de la Défense a déclaré lundi qu’Israël aidait à construire une alliance régionale de défense aérienne dirigée par les États-Unis contre l’Iran, et que le partenariat avait déjà déjoué les tentatives d’attaques iraniennes. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu’il s’attendait à ce que prochaine visite du président Joe Biden dans la région pour renforcer encore cette alliance naissante.

Israël considère l’Iran comme son plus grand ennemi, citant le programme nucléaire suspect du pays et son soutien aux mandataires anti-israéliens dans la région comme des menaces. Ces dernières années, il a noué une série de partenariats, certains ouverts et d’autres secrets, avec des pays arabes du Golfe menacés par l’Iran.

L’annonce de lundi par Gantz était la première fois qu’Israël reconnaissait ouvertement une alliance militaire régionale avec des partenaires arabes dans le cadre de ses liens régionaux naissants.

Lors d’un témoignage devant la puissante commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, Gantz a donné peu de détails sur la « Middle East Air Defence Alliance », ou MEAD, y compris quels autres pays en sont membres ou quels types d’opérations elle a menées.

Il l’a qualifié de « premier élément » d’une vision partagée « face aux tentatives de l’Iran d’attaquer les pays de la région à l’aide de roquettes, de missiles de croisière et d’UAV » – des véhicules aériens sans pilote, ou drones.

« Ce programme est déjà opérationnel et a déjà permis l’interception réussie des tentatives iraniennes d’attaquer Israël et d’autres pays », a-t-il déclaré. La visite de Biden, qui comprend des arrêts en Israël et en Arabie saoudite à la mi-juillet, « soutiendra ce processus », a-t-il ajouté.

Il y a deux ans, il a établi des relations diplomatiques complètes avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, deux pays arabes du Golfe qui se sentent également menacés par l’Iran. On pense également qu’il a des liens en coulisses avec l’Arabie saoudite, le pays arabe le plus puissant du Golfe, des liens qui Israël espère que la visite de Biden pourrait se renforcer.

La semaine dernière, Israël a émis un rare avertissement ordonnant aux citoyens d’éviter de se rendre en Turquie et exhortant les Israéliens en Turquie à partir immédiatement, affirmant que les citoyens israéliens pourraient être la cible d’attaques iraniennes. Gantz a déclaré qu’il avait ordonné à l’armée de préparer une « réponse puissante » si des citoyens israéliens étaient blessés.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, devrait se rendre en Turquie cette semaine, dernier signe de réchauffement des relations entre les pays du Moyen-Orient.

Yoel Guzanky, expert du Golfe à l’Institut d’études sur la sécurité nationale, un groupe de réflexion de Tel Aviv, a déclaré que le nouveau partenariat mentionné par Gantz en était à ses débuts et ne devrait pas être comparé à des alliances régionales de défense mutuelle comme l’OTAN.

Il a dit que « personne ne s’attend à ce que » les Israéliens et les pays arabes se défendent comme l’OTAN, a-t-il dit. Au lieu de cela, il a déclaré que les pays avaient commencé à partager des informations, telles que les renseignements radar d’alerte précoce, sous l’égide des États-Unis.

Guzansky a déclaré qu’il était peu probable que les partenaires arabes soient publiquement identifiés en raison des sensibilités liées à la coopération avec Israël. Néanmoins, il a dit que c’était un « développement intéressant ».

Il a déclaré que la décision des États-Unis de déplacer Israël l’année dernière de son commandement européen à son commandement central, qui comprend des partenaires arabes du Golfe, a joué un rôle clé dans l’établissement de l’alliance.