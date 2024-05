Israël affirme que la guerre contre Gaza devrait durer encore sept mois | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le conseiller à la sécurité nationale d’Israël affirme que la guerre continue contre Gaza devrait durer jusqu’à la fin de l’année.

Dans une interview accordée mercredi à la chaîne publique israélienne Kan, Tzachi Hanegbi a déclaré que « nous nous attendons à sept mois supplémentaires de combats » pour détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et du plus petit groupe du Jihad islamique palestinien (JIP).

Ses remarques interviennent alors qu’Israël se retrouve de plus en plus isolé sur la scène mondiale, près de huit mois après le début de l’assaut, même les États-Unis et d’autres alliés proches exprimant leur indignation face au nombre de morts parmi les civils.

Hanegbi a défendu les opérations israéliennes en cours à Rafah, à la frontière de Gaza avec l’Égypte, affirmant que la frontière était devenue un « royaume de contrebande » depuis 2007, lorsque le Hamas a commencé à gouverner Gaza.

« Chaque roquette, chaque engin explosif, chaque coup de feu tiré sur Israël est dû au fait que cette frontière a été violée », a-t-il déclaré.

Plus tard mercredi, un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que l’armée avait pris le « contrôle opérationnel » de l’étroit corridor de Philadeplhi, une zone tampon entre l’Égypte et Gaza créée dans le cadre du traité de paix de 1979 entre Israël et l’Égypte.

« Ces derniers jours, nos forces ont pris le contrôle opérationnel du couloir de Philadelphie », a déclaré le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, dans un discours télévisé.





L’Egypte a exprimé de graves inquiétudes concernant l’offensive israélienne sur Rafah, affirmant qu’elle menace le traité de paix.

Les remarques de Hanegbi soulèvent des questions sur l’avenir de Gaza et sur le type de rôle qu’Israël y jouera. Déjà, leur principal allié, les États-Unis, a exigé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu présente une vision d’après-guerre pour le territoire palestinien, et son ministre de la Défense et un partenaire de premier plan au gouvernement ont averti qu’il devait prendre des mesures pour garantir qu’Israël ne reste pas indéfiniment à Gaza.

L’attaque israélienne a déjà dévasté le paysage urbain de Gaza, déplacé la majeure partie de la population du territoire et déclenché une catastrophe humanitaire et une famine généralisée. Israël prétend qu’il doit démanteler les derniers bataillons du Hamas à Rafah et a également déclaré qu’il chercherait à assurer un contrôle de sécurité indéfini sur la bande de Gaza.

Le Hamas a rejeté tout plan d’après-guerre qui exclurait le groupe, réitérant qu’il resterait à Gaza.

L’offensive de Rafah a jusqu’à présent tué des dizaines de Palestiniens alors que les ONG et les syndicats professionnels ont déclaré Gaza zone « frappée par la famine ».

De récentes attaques ont frappé des zones humanitaires dites sûres près de Rafah, tuant des dizaines de personnes, selon des responsables palestiniens.

Les chars israéliens sont entrés mardi dans le cœur de la ville de Rafah, malgré l’ordre de la Cour internationale de Justice demandant à Israël de mettre fin à ses attaques dans la zone.

La situation « empire »

Hani Mahmoud d’Al Jazeera, en reportage depuis Deir el-Balah, a déclaré que dans la partie centrale de la ville de Rafah, il y a « un rapport confirmé de familles coincées à l’intérieur de leurs maisons, prises dans la ligne de tir d’artillerie ».

Des quadricoptères israéliens y ont pourchassé les gens, a-t-il expliqué, les empêchant d’évacuer vers des zones plus sûres.

« Du nord-est au nord-ouest de Rafah, où des camps de tentes ont été attaqués ces derniers jours, la situation s’aggrave d’heure en heure en raison des vastes opérations militaires », a déclaré Mahmoud.

« Dans le même temps, presque tous les établissements de santé et publics sont actuellement mis hors service. »

La Cour mondiale a déclaré qu’Israël n’avait pas expliqué comment il assurerait la sécurité des évacués de Rafah et leur fournirait de la nourriture, de l’eau et des médicaments. Sa décision appelle également le Hamas à libérer immédiatement et sans condition les otages enlevés à Israël le 7 octobre.

Les habitants de Rafah ont déclaré que les chars israéliens avaient pénétré Tal as-Sultan à l’ouest et Yibna et près de Shaboura au centre avant de se retirer vers une zone tampon à la frontière avec l’Égypte, plutôt que de rester sur place comme ils l’ont fait lors d’autres offensives.





Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré mercredi que 19 civils avaient été tués dans les frappes aériennes et les bombardements israéliens sur Gaza.

Le ministre de la Santé, Majed Abu Ramadan, a exhorté Washington à faire pression sur Israël pour qu’il ouvre le passage de Rafah vers l’Égypte pour l’approvisionnement en aide, affirmant que rien n’indiquait que les autorités israéliennes le feraient bientôt et que des patients dans la bande de Gaza assiégée mouraient faute de soins.

Les États-Unis, le plus proche allié d’Israël, ont réitéré mardi leur opposition à une offensive terrestre majeure à Rafah, tout en affirmant qu’ils ne croyaient pas qu’une telle opération soit en cours.

La branche armée du Hamas et celle de son allié JIP ont déclaré avoir affronté les forces d’invasion à Rafah avec des roquettes antichar et des obus de mortier et avoir fait exploser les engins explosifs qu’elles avaient posés, ce qui a permis de nombreux tirs réussis.

L’armée israélienne a déclaré que trois soldats israéliens avaient été tués et trois grièvement blessés.

Dans la ville voisine de Khan Younis, une frappe aérienne israélienne a tué trois personnes dans la nuit, dont Salama Baraka, un ancien officier supérieur de la police du Hamas, ont indiqué des médecins et les médias du Hamas. Un autre a tué quatre personnes, dont deux enfants, ont indiqué les médecins.

Dans le nord de Gaza, les forces israéliennes ont bombardé les quartiers de la ville de Gaza et se sont enfoncées plus profondément dans Jabalia, où les habitants ont déclaré que de grands quartiers résidentiels avaient été détruits.

Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive israélienne à Gaza, selon les autorités sanitaires.