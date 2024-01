Israël affirme que 24 soldats ont été tués lors du jour de guerre le plus meurtrier à Gaza : NPR

basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

TEL AVIV, Israël — Vingt et un soldats de réserve israéliens sont morts lundi dans un seul incident au cours duquel deux bâtiments ont explosé et se sont effondrés sur les soldats opérant à l’intérieur après que le Hamas a tiré sur un char à proximité, a annoncé mardi l’armée israélienne.

Trois autres Israéliens Des soldats ont été tués lundi alors qu’ils combattaient dans le sud de Gaza, a indiqué l’armée, portant le bilan à 24 morts, le plus grand nombre de morts en une seule journée pour Israël au cours de sa guerre avec le Hamas.

Au total, 221 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l’invasion terrestre de Gaza par Israël en octobre, selon l’armée.

“Nous partageons le chagrin de leurs familles pour cette lourde perte et savons que la douleur est insupportable”, a déclaré le lieutenant-général Herzi Halevi, chef d’état-major militaire israélien. “En ce jour, nous ressentons le coût élevé et douloureux de la guerre, mais celle que nous combattons est nécessaire et justifiée.”

Effondrement meurtrier d’un bâtiment probablement causé par des explosifs israéliens

L’incident meurtrier de lundi après-midi s’est produit près de la frontière entre Gaza et Israël, où un groupe de réservistes israéliens « enlevait les structures et les infrastructures terroristes », a déclaré le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari. dans un communiqué mardi.



Alors qu’un groupe de soldats opérait à l’intérieur et autour de deux bâtiments recouverts d’explosifs, des militants ont tiré une grenade propulsée par fusée sur un char voisin, a déclaré Hagari.

“L’explosion des structures était très probablement due à des explosifs posés par nos forces, qui étaient sur le point d’être utilisés pour démolir les infrastructures et les bâtiments terroristes dans la région”, a-t-il indiqué. “Simultanément, il y a eu une explosion qui a provoqué l’effondrement de deux structures à deux étages, alors que la majeure partie de la force se trouvait à l’intérieur et à proximité.”

“Cette guerre a un prix très douloureux et très lourd”, a ajouté Hagari.

D’autres soldats ont été blessés dans l’effondrement.

L’aile militaire de Le Hamas a revendiqué la responsabilité de l’attaque, affirmant que ses forces avaient détruit un bâtiment et un char gardant la zone.

Le conflit a tué plus de 25 000 Palestiniens à Gaza, selon les responsables de la santé. Le bilan comprend à la fois des combattants et des civils, dont la majorité sont des femmes et des enfants.

Qualifiant lundi de “l’un des jours les plus difficiles” depuis le début de la guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’armée menait une “enquête approfondie” sur l’incident.

Les spectateurs des funérailles reflètent un sentiment anti-guerre modeste mais croissant

La nouvelle de l’incident de lundi survient alors que le sentiment à l’égard de la guerre en Israël est en train de changer. Une minorité, petite mais croissante, d’Israéliens s’exprime contre la guerre, et des milliers de personnes ont participé ce week-end à une manifestation à Tel Aviv pour réclamer le départ de Netanyahu.



Lors de funérailles mardi au cimetière militaire de Kiryat Shaul, à l’extérieur de Tel Aviv, des centaines de personnes se sont levées sous une pluie battante pour pleurer Ilay Levy, un capitaine de 24 ans tué lundi.

Sa sœur Ori, vêtue d’un uniforme militaire, a déclaré dans son éloge funèbre qu’elle s’était enrôlée dans l’armée lundi quelques heures avant d’apprendre que son frère avait été tué.

“Il y a deux jours, lorsque nous avons parlé au téléphone pour la dernière fois, tu m’as dit : ‘Ori, j’ai hâte de te voir en uniforme.’ Alors me voilà en uniforme”, a-t-elle déclaré tandis que sa mère pleurait.

Parmi les centaines de personnes qui ont assisté aux funérailles, plusieurs connaissait Levy en tant que membre de la famille, ami ou camarade soldat. D’autres n’avaient aucun lien de parenté mais ont assisté aux funérailles en signe de soutien à la famille de Levy.

Les opinions étaient partagées sur l’orientation de la guerre, même si les spectateurs des funérailles étaient unis dans leur chagrin face à son coût.

“Je pense que nous sommes dans une guerre sans choix”, a déclaré Rami Sherman. “Nous voulons vivre ici, rester ici. Il y a beaucoup d’erreurs et de problèmes, mais notre seule façon de survivre dans le monde fou du Moyen-Orient est de rester unis.”

Abigail Shir, 24 ans, était une camarade de classe de Levy. “D’un côté, je continue de penser que le Hamas doit être détruit. Mais parfois, je me demande comment se porte le cabinet de guerre, par exemple s’il prend de bonnes décisions pour nous”, a-t-elle déclaré.

« Il y a une citation en Israël qui dit : ‘Il est bon de mourir pour notre pays.’ Je ne ressens plus ça”, a-t-elle ajouté. “Est-ce bien de mourir pour un pays qui ne fonctionne pas, qui célèbre la haine entre nous ?”

Alon Avital a contribué au reportage depuis Tel Aviv….