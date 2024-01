Israël affirme que 24 soldats ont été tués dans les combats à Gaza, le bilan le plus élevé en une seule journée

Nouvelles





Vingt-quatre soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza, a annoncé mardi l’armée, soit le plus grand bilan israélien en une seule journée de la guerre contre le Hamas, alors qu’Israël poursuit sa plus grande attaque terrestre jusqu’à présent en 2024.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que 21 soldats avaient été tués dans une explosion lorsque deux bâtiments qu’ils avaient minés pour démolition se sont effondrés après que des terroristes ont tiré des grenades sur un char voisin.

Plus tôt, l’armée avait déclaré que trois soldats avaient été tués lors d’une autre attaque dans le sud de Gaza.

“Hier, nous avons vécu l’une de nos journées les plus difficiles depuis le début de la guerre”, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. “Au nom de nos héros, pour le bien de nos vies, nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à la victoire absolue.”

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré que la guerre déterminerait l’avenir d’Israël « pour les décennies à venir ».

« La chute des combattants est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs de la guerre », a déclaré Gallant.

Un soldat israélien réagit en tirant un mortier, alors que le conflit se poursuit entre Israël et le groupe terroriste palestinien Hamas, à la frontière avec le centre de Gaza, en Israël, le 22 janvier 2024. REUTERS

Des soldats israéliens opèrent dans la bande de Gaza, le 23 janvier 2024. via REUTERS

Ces morts surviennent alors que les forces israéliennes lancent leur plus grande campagne terrestre de la nouvelle année, pénétrant profondément dans la partie ouest de Khan Younis, la principale ville du sud de l’enclave palestinienne, à proximité de zones abritant des centaines de milliers de personnes qui ont fui d’autres parties de l’enclave palestinienne. l’enclave.

Les habitants de Gaza affirment que les blocus israéliens et les attaques contre les hôpitaux depuis lundi ont laissé les blessés et les morts hors de portée des sauveteurs alors que les combats s’intensifiaient dans la ville surpeuplée.

Les morts étaient enterrés dans l’enceinte du principal hôpital Nasser de Khan Younis car il était dangereux de sortir pour atteindre le cimetière.

Des familles palestiniennes fuient la ville sur la route côtière menant à Rafah, le 22 janvier 2024. AFP via Getty Images

Un autre hôpital de Khan Younis, Al-Khair, a été pris d’assaut par les troupes israéliennes qui y ont arrêté du personnel, et un troisième, Al-Amal, où sont basés les sauveteurs du Croissant-Rouge, a été isolé et inaccessible, selon les responsables palestiniens.

Israël affirme que les terroristes du Hamas opèrent dans et autour des hôpitaux, ce qui en fait des cibles légitimes. Le personnel hospitalier et le Hamas le nient.

Israël s’est engagé à éliminer le Hamas, le groupe terroriste palestinien qui dirige Gaza et a juré de détruire Israël, dont les membres ont franchi la barrière pour entrer en Israël, tuant 1 200 personnes et enlevant environ 250 otages le 7 octobre.

Des manifestants brandissent des portraits lors d’un rassemblement organisé par les familles et les partisans des otages israéliens le 22 janvier 2024. AFP via Getty Images

Au moins 25 295 habitants de Gaza ont depuis été tués, selon les autorités palestiniennes, et des milliers d’autres seraient morts dans les décombres, lors de la campagne menée par Israël, qui a dévasté la majeure partie de l’enclave.

La quasi-totalité des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont perdu leur maison, la grande majorité étant désormais parquée dans de petites villes juste au nord et au sud de Khan Younis, beaucoup dormant dans la rue dans des tentes de fortune, avec de la nourriture et des médicaments à court et sans eau potable.

Le lourd bilan des soldats israéliens tués dans les combats survient à un moment où Israël lui-même commence à ressentir les premiers mouvements de mécontentement à l’égard de la stratégie de guerre de Netanyahu – déterminé à l’anéantissement total du Hamas mais avec seulement de vagues discussions sur ce qui allait suivre pour Gaza.

Depuis la semaine dernière, Netanyahu a juré de ne jamais laisser les Palestiniens avoir un État indépendant, une rupture avec le principal allié d’Israël, Washington, qui considère depuis des décennies un processus de paix conduisant à un État palestinien comme le fondement de sa politique au Moyen-Orient.

Les proches des otages toujours détenus à Gaza ont appelé à davantage d’efforts pour les ramener chez eux, même si cela implique de freiner la campagne militaire.

Un groupe d’entre eux a fait irruption lundi lors d’une audition d’une commission parlementaire.

La semaine dernière, un membre du cabinet de guerre de Netanyahu, l’ancien chef d’état-major militaire Gadi Eisenkot, dont le propre fils soldat a été tué lors de l’offensive terrestre à Gaza, a déclaré que la campagne n’avait pas encore atteint son objectif de démanteler le Hamas et qu’il n’y avait aucun espoir. de libérer les otages lors d’une opération militaire.

Il a appelé à des élections rapides pour remplacer un gouvernement qui, selon lui, avait perdu la confiance du public.

Le conflit s’est accompagné d’une escalade de la violence ailleurs au Moyen-Orient, en particulier là où opèrent des groupes armés alliés à l’Iran, l’ennemi juré d’Israël, notamment au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen.

Un soldat israélien se tient dans une pièce contenant un lavabo à l’intérieur d’un tunnel sous l’hôpital Al Shifa dans la ville de Gaza. REUTERS

Le mouvement Houthi, aligné sur l’Iran, qui contrôle la plupart des régions peuplées du Yémen, a attaqué les navires dans la mer Rouge dans le cadre de ce qu’il considère comme un soutien à Gaza.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont frappé les Houthis ce mois-ci, ont mené des opérations un autre tour d’air grève du jour au lendemain.