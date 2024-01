Israël affirme que 24 soldats ont été tués à Gaza, le jour le plus meurtrier de la guerre contre le Hamas depuis le lancement des opérations terrestres

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mardi que l’armée israélienne avait ouvert une enquête sur le “catastrophe” qui a entraîné la mort de 21 soldats à Gaza la veille.

“L’armée israélienne a ouvert une enquête sur la catastrophe. Nous devons tirer les leçons nécessaires et tout faire pour préserver la vie de nos guerriers”, a déclaré Netanyahu dans un communiqué sur l’incident, qui a constitué la journée la plus meurtrière de l’armée israélienne à Gaza depuis le début de ses opérations au sol le 27 octobre.

Netanyahu a promis lundi, après que la nouvelle de la mort des soldats a été révélée, que Tsahal poursuivrait son combat jusqu’à la « victoire absolue » sur le Hamas.

Les 21 réservistes de Tsahal ont été tués lorsqu’un militant a tiré une grenade propulsée par roquette sur un char, déclenchant une explosion secondaire qui a fait tomber deux bâtiments sur les soldats. Ils faisaient partie des 24 soldats israéliens tués lundi à Gaza, ce qui, a confirmé le porte-parole militaire Daniel Hagari, constitue la plus grande perte en un seul jour en près de trois mois de guerre terrestre.

Des soldats israéliens portent le cercueil de leur camarade Hadar Kapeluk lors de ses funérailles au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem, le 23 janvier 2024, un jour après qu'il ait été tué au combat dans la bande de Gaza.



Netanyahu a déploré lundi cette perte, affirmant dans un message sur les réseaux sociaux que cela avait été « l’un des jours les plus durs depuis le début de la guerre », mais ajoutant : « Au nom de nos héros et pour nos propres vies, nous allons ne pas cesser de se battre jusqu’à la victoire absolue.

Entre-temps, Tsahal a déclaré mardi que ses soldats avaient réussi à encercler complètement la ville de Khan Younis, au sud de Gaza, où se sont concentrés la plupart des combats et des frappes aériennes les plus meurtriers ces derniers jours. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré mardi qu’au cours des seules 24 heures précédentes, 195 personnes avaient été tuées dans ce territoire palestinien densément peuplé.

Israël accuse le Hamas d’opérer depuis l’hôpital Al Nasser, le plus grand établissement de santé de Khan Younis, et de baser certaines de ses opérations dans la ville.

Des milliers de Palestiniens qui avaient cherché refuge dans cet hôpital tentaculaire ont fui cette semaine, les patients et les civils déplacés décrivant des frappes aériennes et d’artillerie incessantes alors que les forces de Tsahal se rapprochent de l’établissement.

Philippe Lazzarini, chef de l’agence d’aide des Nations Unies pour les Palestiniens, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux Mardi, “au moins 6 personnes déplacées ont été tuées et de nombreux autres blessés lors d’intenses combats” autour d’un des abris de l’agence à Khan Younis.

“Le personnel, les patients et les personnes déplacées, terrifiés, sont désormais piégés dans les quelques hôpitaux restants à Khan Younis alors que de violents combats se poursuivent”, a déclaré Lazzarini, ajoutant qu’il a appelé “toutes les parties à prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les dommages et protéger les civils, les installations médicales et le personnel”. et les locaux de l’ONU conformément au droit international.

Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas dit que plus de 25 400 personnes ont été tuées à Gaza depuis qu’Israël a lancé son offensive en représailles à l’attaque terroriste sans précédent du 7 octobre perpétrée par le groupe militant palestinien, désigné organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l’Union européenne. Les responsables du Hamas ne font pas de distinction entre les morts de combattants et de civils. Israël affirme que le Hamas a tué quelque 1 200 personnes lors de son attaque d’octobre et en a pris environ 240 autres en otages.

Une capture d'écran d'une vidéo diffusée par la chaîne officielle de la Knesset du parlement israélien montre des proches et des partisans des otages détenus à Gaza affrontant les législateurs après avoir pris d'assaut une réunion de la commission des finances le 22 janvier 2024.



Environ la moitié de ces otages ont été libérés, mais Israël affirme que 132 d’entre eux seraient toujours retenus captifs à Gaza. La pression exercée par les familles des otages restants sur le gouvernement de Netanyahu, pour qu’il soit prioritaire dans la guerre de sauver leurs proches, même si cela implique des négociations, s’est fortement accrue. Un groupe de membres de familles a fait irruption dans une réunion parlementaire lundi et a crié avec colère aux législateurs, exigeant que davantage soit fait pour garantir que leurs proches rentrent à la maison.