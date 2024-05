Israël affirme contrôler la frontière terrestre entre Gaza et l’Egypte

Israël a effectivement étendu son emprise sur l’ensemble de la frontière terrestre de la bande de Gaza après que son armée a déclaré avoir « établi un contrôle opérationnel » d’une zone tampon stratégiquement importante qui sépare l’enclave de l’Égypte.

Ce couloir de 15 kilomètres de large, que les forces de défense israéliennes désignent par un nom de code – « Corridor de Philadelphie » – était jusqu’à mercredi la seule frontière terrestre de Gaza qu’Israël ne contrôlait pas directement. Cela survient alors qu’Israël a intensifié son attaque contre la ville de Rafah, la plus au sud de Gaza, tuant des dizaines de Palestiniens.

« Le couloir de Philadelphie servait de canalisation d’oxygène pour le Hamas, qu’il utilisait régulièrement pour introduire clandestinement des armes dans la zone de la bande de Gaza », a déclaré le porte-parole militaire en chef de Tsahal, Daniel Hagari, lors d’un point de presse, faisant référence au groupe militant qu’Israël a passé le mois dernier. les huit derniers mois, essayant de détruire pour ses attaques du 7 octobre.

Hagari n’a pas précisé ce que Tsahal entendait par « contrôle opérationnel ». L’État égyptien Actualités Al-Qahera La chaîne de télévision a rapporté qu’il n’y avait aucune vérité dans les affirmations israéliennes selon lesquelles ils auraient découvert 20 tunnels du Hamas dans le couloir.

Le couloir dont s’est emparé Israël a longtemps été destiné à être une zone démilitarisée entre Gaza et l’Egypte. Le Hamas le contrôle depuis sa prise de contrôle de la bande balnéaire en 2007. Elle a construit des tunnels, certains suffisamment larges pour permettre le passage clandestin de véhicules et de matériaux de construction commerciaux, afin de contourner le blocus imposé par Israël et l’Égypte. Les responsables israéliens ont également affirmé que le Hamas avait utilisé les tunnels pour introduire clandestinement des armes utilisées lors de ses attaques du 7 octobre dans le sud d’Israël.

« Je ne suis pas sûr que cela nous aide beaucoup » :Les pays européens reconnaissent un État palestinien officiel

Une récente enquête menée par le Organisation de presse Middle East Eyecitant des documents militaires secrets, a découvert que les ingénieurs militaires égyptiens avaient détruit plus de 2 000 tunnels reliant Gaza à l’Égypte depuis 2011.

L’Égypte combat depuis plus d’une décennie les militants locaux alignés sur le groupe État islamique de son côté de la frontière. À un moment donné, selon l’enquête de MEE, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi a ordonné à ses forces armées de mener une étude de faisabilité sur une proposition visant à creuser un canal le long de toute la frontière avec Gaza.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mercredi aux journalistes que la saisie par Israël du soi-disant couloir de Philadelphie était conforme à ce que les responsables israéliens avaient informé l’équipe du président Joe Biden de leurs plans pour une opération « limitée » à Rafah. « Cela impliquait de se déplacer le long de ce couloir », a déclaré Kirby.

Par ailleurs, un haut responsable israélien proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi aux médias de ce pays que la guerre d’Israël contre le Hamas pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

« Nous pourrions avoir encore sept mois de combats pour consolider notre succès et parvenir à ce que nous avons défini comme la destruction de la puissance et des capacités militaires du Hamas », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi.