Israël affirme avoir un « contrôle tactique » sur le corridor de Gaza frontalier avec l’Égypte : mises à jour en direct

Les Palestiniens inspectant une partie des dégâts un jour après qu’une frappe israélienne près d’un camp de personnes déplacées à Rafah a déclenché un incendie dimanche qui a tué au moins 45 personnes. Crédit… Eyad Baba/Agence France-Presse — Getty Images

Cherchant à exploiter l’indignation suscitée par une frappe israélienne de dimanche qui a incendié un campement et tué au moins 45 Palestiniens déplacés, dont des enfants, de nombreux diplomates du Conseil de sécurité des Nations Unies soutiennent cette semaine une nouvelle résolution qui exigerait un cessez-le-feu immédiat. des tirs et l’arrêt des opérations militaires israéliennes dans la ville de Rafah.

Mais ils devront surmonter les objections des États-Unis, qui disposent d’un droit de veto au Conseil et ont indiqué qu’ils ne soutiendraient pas la résolution sous sa forme actuelle.

L’Algérie, le seul représentant arabe dans la composition actuelle du Conseil de sécurité, a rédigé et fait circuler la résolution d’une page, qui dit qu’« Israël, puissance occupante, doit immédiatement mettre un terme à son offensive militaire et à toute autre action à Rafah ». Il appelle à « un cessez-le-feu immédiat respecté par toutes les parties, et exige également la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ».

Le Conseil a tenu des réunions consécutives sur la guerre à Gaza mardi et mercredi, d’abord une séance d’urgence à huis clos sur l’attaque contre le camp de Rafah, puis une réunion mensuelle ouverte prévue sur le conflit israélo-palestinien. La résolution algérienne devrait être soumise au vote dans les prochains jours.

« Le coût humain est évident et épouvantable », a déclaré mercredi l’ambassadeur d’Algérie, Amar Bendjama, au Conseil. « Ces crimes parlent d’eux-mêmes. »

Un responsable américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré que les États-Unis bloqueraient la version actuelle de la résolution, qu’ils considèrent comme déséquilibrée et problématique. Il a indiqué que les États-Unis avaient proposé un certain nombre de révisions.

En particulier, a déclaré le responsable, les États-Unis ne veulent pas approuver une résolution appelant Israël à arrêter complètement son offensive militaire à Rafah, qui, selon les commandants israéliens, reste un bastion du groupe armé Hamas. L’administration Biden soutient des opérations israéliennes limitées là-bas.

En tant que l’un des cinq membres permanents du Conseil, les États-Unis disposent d’un droit de veto et l’ont utilisé contre trois précédentes résolutions de cessez-le-feu depuis le début de la guerre en octobre. En mars, les États-Unis ont laissé passer une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire pour le mois de Ramadan en s’abstenant de voter.

Ces dernières semaines, alors que le nombre de civils à Gaza augmentait, les responsables américains sont devenus plus ouvertement critiques à l’égard de la conduite de la guerre par Israël. Au moins 36 000 personnes ont été tuées dans les bombardements et les opérations terrestres israéliennes, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de différence entre combattants et civils dans son décompte. Les responsables de la santé ont déclaré que la majorité des personnes tuées étaient des femmes, des enfants et d’autres non-combattants.

Les autorités de Gaza affirment qu’au moins 45 personnes ont été tuées lors de l’attaque de dimanche et de ses violentes conséquences, alors qu’un incendie a ravagé le camp de Koweït al-Salaam, où des personnes déplacées vivaient sous des tentes. Parmi les victimes figurait un enfant en bas âge dont le corps brûlé et sans tête a été montré dans une vidéo vérifiée par le New York Times.

« Les dommages civils persistants résultant d’incidents tels que les frappes aériennes de dimanche compromettent les objectifs stratégiques d’Israël à Gaza », a déclaré mercredi au Conseil Robert A. Wood, l’ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations Unies. M. Wood a ajouté qu’Israël avait le droit de se défendre mais avait également « l’obligation de protéger les civils ».

Mardi, de hauts responsables de l’administration Biden ont exprimé leur horreur face à la frappe de dimanche, mais ont déclaré qu’elle ne faisait pas partie d’une opération terrestre majeure et qu’elle n’avait donc pas franchi la ligne rouge du président Biden concernant la retenue des livraisons d’armes à Israël.

La résolution algérienne cite également une décision d’urgence rendue vendredi dernier par la plus haute juridiction des Nations Unies, la Cour internationale de Justice de La Haye. La décision a ordonné à Israël de mettre immédiatement fin à ses opérations militaires à Rafah, même si les responsables israéliens ont soutenu que sa formulation laissait une certaine marge d’interprétation. Cette décision fait suite aux arguments de l’Afrique du Sud, qui, à la fin de l’année dernière, a porté devant le tribunal une affaire accusant Israël de génocide.

Plusieurs diplomates du Conseil de sécurité ont déclaré qu’ils espéraient voter bientôt la résolution afin de saisir l’élan et l’indignation générés par la frappe de dimanche soir et d’éviter, si possible, de nuire à davantage de civils à Gaza. Des négociations prolongées pour apaiser les États-Unis, ont déclaré les diplomates, enverraient un mauvais signal quant à la détermination du Conseil à agir.

« Ce Conseil doit s’exprimer d’urgence sur la situation à Rafah et exiger la fin de cette offensive », a déclaré l’ambassadeur de France, Nicolas de Rivière.