Israël affirme avoir réussi à sceller la frontière avec Gaza après 72 heures de chaos | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé mardi avoir enfin rétabli le contrôle de leur frontière autrefois poreuse avec la bande de Gaza..

Cet exploit intervient après 72 heures tumultueuses durant lesquelles Les terroristes du Hamas ont violé des sections de la frontièrelancer une invasion meurtrière qui a entraîné la perte de plus de 1 000 vies israéliennes, soit par la mort, soit par des enlèvements.

Alors qu’Israël est aux prises avec les conséquences des horribles massacres survenus samedi, son armée a diligemment informé les familles des otages actuellement détenus à Gaza, selon le Israel Times.

Dans le même temps, les avions de l’armée de l’air ont lancé de vastes frappes aériennes dans toute la bande de Gaza. De plus, Tsahal a mobilisé environ 300 000 réservistes, se préparant à une éventuelle invasion terrestre.

Frontière de Gaza sécurisée par des mines

Les FDI ont indiqué avoir réussi à fermer la frontière, utiliser le placement de mines dans les zones où des violations ont eu lieu pour servir de mesure temporaire contre de futures incursions.

Le nombre de morts en Israël continue d’augmenter, avec plus de 900 victimes signalées. En outre, plus de 500 personnes sont toujours hospitalisées, dont beaucoup souffrent de blessures potentiellement mortelles, tandis que plus de 2 700 personnes ont été blessées depuis l’attaque initiale de samedi.

Selon le Israel Times, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole en chef de Tsahal, a noté : «Le dernier jour, pas un seul terroriste n’est entré par la clôture« . En outre, Hagari a confirmé que l’armée n’avait identifié aucun tunnel reliant Gaza au territoire israélien.

Malgré ses progrès, ilL’armée israélienne estime qu’un petit nombre de terroristes se cachent encore sur le territoire israélien.. Des opérations récentes ont entraîné la mort d’au moins un terroriste palestinien près du kibboutz Sa’ad.

Les troupes ont engagé une fusillade avec des terroristes à Kissufim et, lundi soir, la police a tué un autre suspect terroriste près de Mishmar Hanegev, situé à environ 24 kilomètres en Israël.

Ils ont été découverts environ 1 500 corps de terroristes dans le sud d’Israëlet des centaines d’autres membres du Hamas ont été tués lors de frappes israéliennes à Gaza, selon les responsables de la santé du Hamas.

Le sort des captifs

Plus de 130 personnes auraient été kidnappées en Israël et emmenés à Gaza par des terroristes infiltrés. Ces captifs comprennent des femmes, des enfants et personnes âgées. Des vidéos déchirantes ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des personnes transportées de force vers la bande de Gaza, dont certaines semblaient avoir été maltraitées. Des vidéos troublantes ont également été partagées montrant des Israéliens décédés, notamment des soldats, dont les corps ont défilé dans les rues.

L’armée israélienne informe diligemment les familles israéliennes que leurs proches sont détenus à Gaza par le Hamas, et 50 familles ont déjà été informées. De nombreuses familles avaient déjà exprimé leur frustration de se sentir abandonnées par les autorités israéliennes en raison de la lenteur des réponses aux demandes d’aide ou d’informations.

En réponse à la menace du Hamas d’exécuter des otages en représailles aux attaques israéliennes sur Gaza sans avertissement, l’armée israélienne a mené plus de 200 attaques dans la bande de Gaza pendant la nuit.

Les cibles comprenaient un site de stockage d’armes à l’intérieur d’une mosquée, un appartement utilisé par les forces de missiles guidés antichar du Hamas et une tour de grande hauteur utilisée par le groupe terroriste, entre autres installations militaires.

Le lieutenant-colonel Richard Hecht a révélé que Tsahal avait attaqué des centaines de cibles du Hamas dans le quartier de City Rimal à Gaza, qui abrite de nombreux ministères et bâtiments gouvernementaux du Hamas. Selon Hecht, les habitants ont été alertés d’évacuer via les réseaux sociaux avant les attaques.

Il a conseillé aux Palestiniens susceptibles de quitter la bande de Gaza pour l’Égypte de le faire, soulignant que le terminal de Rafah reste ouvert.

