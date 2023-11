Israël affirme avoir isolé la ville de Gaza après une « grande » attaque : mise à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré dimanche avoir documenté plus de 100 attaques contre le système de santé à Gaza, alors que l’armée israélienne a déclaré que les combattants du Hamas utilisaient deux hôpitaux supplémentaires dans l’enclave pour dissimuler leurs opérations.

Quatorze hôpitaux de l’enclave – dont dix dans la zone densément peuplée de la ville de Gaza – ne fonctionnent plus, selon la branche de l’OMS opérant dans les territoires palestiniens. L’OMS a appelé à « une protection active des civils et des soins de santé ». un post sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Les responsables israéliens ont continué d’insister dimanche sur le fait que le Hamas utilisait les centres de santé de la région comme boucliers humains. Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole en chef de l’armée israélienne, a déclaré que le Hamas exploitait « cyniquement » et « systématiquement » les installations médicales.

Un peu plus d’une semaine après que les responsables israéliens ont déclaré avoir identifié Al Shifa, l’hôpital le plus grand et le plus avancé de Gaza, comme étant utilisé par le Hamas comme centre de commandement et de contrôle souterrain, l’amiral Hagari a présenté ce qu’il a dit être la preuve que le groupe armé utilisait deux d’autres – Cheikh Hamad, au nord de la ville de Gaza, et Indonésien, au nord de Gaza – essentiellement à titre de couverture.

L’amiral Hagari a présenté images et vidéos de ce qu’il a dit était l’ouverture d’un tunnel du Hamas sous l’hôpital Cheikh Hamad et des hommes armés ouvrant le feu sur les forces terrestres israéliennes depuis l’intérieur de l’hôpital. Il a également déclaré qu’il y avait un centre de commandement et de contrôle souterrain du Hamas sous l’hôpital indonésien et a montré des images aériennes de ce qu’il a dit être des rampes de lancement de roquettes à environ 80 mètres de son terrain. Le Hamas les a placés là, a-t-il expliqué, sachant que toute frappe aérienne contre les rampes de lancement endommagerait l’hôpital.

Les images n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. L’amiral Hagari a déclaré qu’Israël les avait partagés avec « d’autres agences ».

En lançant les premières accusations contre Al Shifa, l’amiral Hagari avait présenté une carte illustrée de cet hôpital et, citant des sources de renseignement qu’il n’a pas divulguées, a décrit des zones du complexe et des installations souterraines qui, selon lui, étaient utilisées comme centres de commandement par le Hamas. Les responsables du Hamas avaient alors nié cette accusation, affirmant qu’Israël n’avait fourni aucune preuve.

Des gens couraient se mettre à l’abri après la grève près de l’hôpital Al Shifa la semaine dernière. Crédit… Bashar Taleb/Agence France-Presse — Getty Images Des Palestiniens déplacés se sont rassemblés la semaine dernière à l’hôpital Al Quds, dans le quartier de Tel al-Hawa, au sud de la ville de Gaza. Crédit… Mohammed Saber/EPA, via Shutterstock

Les revendications israéliennes et palestiniennes concernant les hôpitaux sont devenues un point d’éclair dans la guerre, notamment parce que de nombreuses installations sont devenues des refuges pour les Gazaouis déplacés qui pensent qu’ils sont plus sûrs que d’autres alternatives.

La Société du Croissant-Rouge palestinien, un groupe humanitaire indépendant, a déclaré dimanche qu’Israël continuait de bombarder la zone autour de l’hôpital Al Quds, dans le quartier de Tel al-Hawa, au sud de la ville de Gaza. Israël n’a pas publiquement identifié cet hôpital, géré par le groupe du Croissant-Rouge, comme abritant l’infrastructure militaire du Hamas.

Le Croissant-Rouge a déclaré que les forces israéliennes avaient intensifié leurs attaques à proximité de l’hôpital, où, selon elles, les bombardements d’artillerie et aériens « venant de toutes les directions » au cours de la semaine dernière avaient blessé 47 personnes déplacées réfugiées dans l’hôpital ainsi que deux patients dans ses locaux. unité de soins intensifs.

Samedi, une grève a eu lieu près de l’entrée des urgences de l’hôpital, selon le groupe. Un chirurgien, le Dr Nabil al-Shawa, a déclaré que 21 personnes avaient été blessées.

Environ 14 000 personnes déplacées ont trouvé refuge à l’hôpital ces derniers jours et 500 autres y étaient soignées, a indiqué l’organisation humanitaire, ajoutant que le bombardement avait causé d’importants dégâts à l’unité de soins intensifs et aux conduites d’approvisionnement en eau de l’hôpital.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré dans une déclaration samedi qu’une attaque a été signalée près de l’hôpital indonésien, mais sans fournir de détails.

Le communiqué de l’OMS a condamné les attaques près de l’hôpital Al Quds et une frappe aérienne israélienne de vendredi qui a touché près de l’entrée de l’hôpital Al Shifa et, selon les responsables gazaouis et israéliens, a tué plusieurs personnes. La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que la frappe avait eu lieu alors qu’un convoi d’ambulances tentant de transporter des blessés jusqu’à la frontière de Gaza retournait à l’hôpital. Le convoi, a indiqué le groupe, avait fait demi-tour après avoir atteint un cratère sur sa route en direction sud.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait mené une frappe contre une ambulance utilisée par le Hamas et tué un certain nombre de membres.

“Nous frappons sur la base des renseignements”, a déclaré dimanche l’amiral Hagari. “Nous ne voulons pas frapper les hôpitaux et les ambulances”, a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Nous luttons pour vaincre le Hamas, pour libérer nos otages et libérer Gaza du Hamas. »

Hiba Yazbek rapports contribués.