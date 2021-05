Israël affirme avoir détruit la maison du chef du Hamas à Gaza alors que les attaques transfrontalières se poursuivent

Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Hidai Zilberman, a confirmé aux médias israéliens que l’armée avait visé la maison de Yehiyeh Sinwar, le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, qui vivrait dans la ville de Khan Younis.

Al Jazeera a cité une chaîne de télévision du Hamas confirmant que le domicile de Sinwar avait été attaqué. Les FDI ont également frappé le domicile de son frère, un autre membre haut placé du Hamas, mais on ne sait pas si les deux partageaient une résidence. On ne sait pas non plus si Sinwar était chez lui pendant le raid.

Selon les responsables de la santé de Gaza, huit personnes ont été tuées et 45 blessées, pour la plupart des civils, lors de raids aériens israéliens pendant la nuit.

Le Hamas a tiré plus de 130 roquettes sur Israël au cours de la même période. Il n’y a pas eu de blessés par des roquettes ou des éclats d’obus, mais 10 personnes ont été blessées en courant vers les abris anti-bombes, a indiqué le Jerusalem Post.

le #Israël L’armée de l’air a frappé la maison de #Hamas le chef Yahya Sinwar et son frère en tant que groupes terroristes palestiniens #Gaza a tiré des roquettes vers le centre d’Israël pendant la nuit. @AAhronheim ici: https://t.co/4TaWXSeGMSVideo Credit: Unité du porte-parole de la FID. pic.twitter.com/HgFALVf5Tq – Le Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 16 mai 2021

Le Hamas et d’autres groupes militants ont tiré environ 2900 roquettes sur des villes du sud et du centre d’Israël depuis lundi. De nombreux projectiles ont été détruits en vol par le système antimissile israélien Iron Dome, mais d’autres ont frappé des zones résidentielles, tuant au moins 10 personnes et en forçant beaucoup à se cacher dans des abris anti-bombes. La victime la plus récente était un homme de 55 ans de Ramat Gan, une banlieue de Tel Aviv, qui est mort après avoir été blessé par des éclats d’obus dans son appartement.

Israël a répondu au barrage de roquettes en bombardant plusieurs cibles à Gaza. Alors que l’armée israélienne soutient qu’elle ne cible que les membres du Hamas et leurs infrastructures, des rapports de Gaza indiquent que plus de 174 Palestiniens, provoquant 47 enfants et 29 femmes, ont été tués dans les frappes aériennes israéliennes au cours de la semaine dernière.

Samedi, des jets israéliens ont rasé un immeuble de grande hauteur qui abritait les bureaux de plusieurs médias, notamment AP, Al Jazeera et Middle East Eye, ainsi que des appartements. Les occupants ont reçu un avis des FDI avant le raid et ont réussi à s’enfuir en lieu sûr. L’attaque a été critiquée par les médias et les journalistes.

Tsahal, qui accuse souvent le Hamas d’utiliser des civils comme boucliers humains, a affirmé que la structure démolie contenait les «Moyens de renseignement militaire». L’armée israélienne a réitéré sa position dimanche, affirmant que le bâtiment était utilisé par le Hamas comme «Une base d’opérations importante», et que Tsahal a averti les habitants de la frappe aérienne imminente.

«Le Hamas et le Jihad islamique ont utilisé ce temps pour sortir des objets du bâtiment. Nous étions prêts à payer ce prix pour ne faire de mal à aucun civil », dit Tsahal.



Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!