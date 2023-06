Israël adopte une IA de pointe pour contrecarrer les cyberattaques et déjouer le terrorisme

Israël continue d’explorer des utilisations innovantes de l’intelligence artificielle (IA) dans divers aspects de la sécurité et de l’application de la loi, aidant à déjouer de nombreuses menaces.

« La technologie de l’IA a été intégrée assez naturellement dans la machine d’interdiction du Shin Bet », a déclaré le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, dans un discours prononcé lors de la conférence Cyber ​​Week en Israël. « Grâce à l’IA, nous avons repéré un nombre non négligeable de menaces. »

Le Shin Bet, l’homologue israélien du FBI ou du MI5 britannique, a créé sa propre plate-forme d’IA générative, semblable à ChatGPT, a révélé Bar. Il a expliqué que la plate-forme a permis au service de renseignement de rationaliser son travail en signalant les anomalies de surveillance et en triant des quantités « infinies » de renseignements.

« Depuis le début de 2022, l’ISA a traité 600 cas liés à l’Etat islamique, dont beaucoup ont consommé des contenus violents et dangereux similaires sur les réseaux sociaux et sur le Web. Certains ont même été arrêtés juste avant d’attaquer », a déclaré Bar. « Ils s’ajoutent aux quelque 800 attaques majeures que nous avons déjouées depuis janvier 2022. »

« Un nombre alarmant d’entre eux ont une base solide sur le Web – messages, inspiration, connaissances ou groupes sociaux », a-t-il ajouté. « La tendance est claire. Les organisations de sécurité traditionnelles doivent s’adapter à la nouvelle situation, où toute personne en colère ayant accès à Internet peut devenir une menace. »

« Déjà aujourd’hui, avec l’IA, nous avons identifié un nombre important de menaces », a-t-il déclaré. « La machine et sa capacité à détecter les anomalies créent un mur de protection contre nos ennemis, parallèlement à nos capacités traditionnelles. … Depuis que nous avons compris que nous ne pouvons pas mener cette guerre avec des bâtons et des pierres, nous reconnaissons les menaces mais voyons également des opportunités en utilisant l’IA. «

Le général de division à la retraite Isaac Ben-Israel, directeur du centre de recherche interdisciplinaire sur la cybersécurité Blavatnik à l’université de Tel Aviv, a fait valoir que « l’augmentation accélérée de l’utilisation de l’intelligence artificielle a un impact considérable sur le domaine de la cybersécurité, la cyberdéfense et la nature des cyberattaques malveillantes ». . »

« L’accélération de l’utilisation de l’intelligence artificielle a un impact considérable sur le domaine de la cybersécurité, la cyberdéfense et la nature des cyberattaques malveillantes », a-t-il déclaré. « A mesure que l’utilisation de l’IA augmente, notre société devient de plus en plus dépendante des ordinateurs, ce qui entraîne un besoin accru de mesures de cyberdéfense fortes. »

Gaby Portnoy, directeur général de la Direction nationale de la cybersécurité d’Israël, a déclaré lors de la conférence Cyber ​​Week que « Quiconque mène des cyberattaques contre des citoyens israéliens doit prendre en compte le prix qu’il paiera ».

« Au cours de l’année écoulée, nous avons travaillé dur pour développer notre résilience et étendre nos capacités à détecter les cyberattaques, lever nos boucliers et exposer les activités malveillantes, en particulier iraniennes », a déclaré Portnoy, ajoutant que la grande majorité des attaques sont déjouées.

Portnoy a décrit certains des projets que la Direction de la cybersécurité a menés au cours de l’année écoulée, affirmant qu’Israël travaille avec « notre partenaire des Émirats arabes unis ». [United Arab Emirates]Son Excellence Dr. [Mohamed] Al Kuwaiti » pour construire « une plate-forme multinationale de cybercollaboration pour la cyberinvestigation et le renforcement des connaissances ».

Rafael Advanced Defense Systems Ltd., un leader mondial des technologies de défense, a contribué au développement d’un nouveau système appelé Puzzle, qui utilise l’IA pour combiner et analyser des données visuelles, des informations de communication et d’autres informations afin de créer un « ensemble de données complet et filtré », selon un communiqué de presse de l’entreprise.

Puzzle s’interface de manière transparente avec les systèmes de commande et de contrôle existants, aidant à donner un sens aux données entrantes pour hiérarchiser les cibles nécessaires dans des délais serrés, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité du ciblage de l’IA.

Essentiellement, le système Puzzle fonctionne comme un filtre pour l’incroyable quantité d’informations que l’IA peut gérer, car de nombreux analystes et responsables cherchent à maintenir l’élément humain impliqué dans tout processus alimenté par l’IA.

Israël est resté à la pointe de l’IA et de ses utilisations dans divers domaines de la sécurité : les Forces de défense israéliennes (FDI) ont investi dans l’IA, ce qui, selon les responsables, présente « un bond en avant », même si les chercheurs s’inquiètent de l’escalade potentielle qu’elle entraînerait. créer.

Le colonel Uri, chef du département des données et de l’IA, Division de la transformation numérique, a précédemment déclaré à Fox News Digital que « Quiconque souhaite effectuer un tel changement est confronté à un énorme défi ».

Tsahal a utilisé l’IA dans une opération de 2021 pour cibler avec succès au moins deux commandants du Hamas, produisant « 200 nouveaux actifs cibles » en utilisant les nouvelles méthodes numériques pour créer des cibles et des emplacements susceptibles d’être touchés.

« Parce que nous n’avons pas beaucoup de main-d’œuvre, nous devons trouver des moyens créatifs de compenser », a précédemment déclaré Ram Ben Tzion, fondateur et PDG de la société de technologie Ultra, à Fox News Digital. « Donc, en ce qui concerne les données et l’intelligence, nous avons souvent dû compter sur l’innovation et la technologie pour compenser le manque de ressources, humaines ou autres. »