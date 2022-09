Israël admet qu’un journaliste a probablement été tué “accidentellement” — RT World News

Tsahal dit qu’il y a une “forte possibilité” que Shireen Abu Akleh ait été tuée par erreur et n’inculpera pas les soldats

Israël n’ouvrira d’enquête criminelle sur aucun de ses soldats pour le meurtre de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh en mai. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont admis lundi qu’il y avait un “forte possibilité” que le journaliste était “frappé accidentellement” sous le feu de l’armée israélienne.

Une enquête sur l’incident lancée par l’armée israélienne a révélé qu’Abu Akleh, 51 ans, avait probablement été abattu par un soldat israélien qui était sous “sauvage et aveugle” des coups de feu et l’ont identifiée à tort comme une combattante palestinienne.

L’armée israélienne a ajouté qu’elle n’excluait pas la possibilité que le journaliste ait été tué par des tirs palestiniens.

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Aviv Kohavi, a déclaré que la mort d’Abu Akleh était “un incident dévastateur” qui s’est produit “lors d’une activité opérationnelle pour empêcher le terrorisme palestinien” et que le journaliste a été tué au cours d’une “échange de tirs qui a duré près d’une heure.”

Tsahal a déclaré qu’il ne poursuivra pas d’accusations pénales ou de poursuites contre l’un des soldats impliqués dans l’incident car il “il n’y avait aucun soupçon d’infraction pénale justifiant l’ouverture d’une enquête du MPCID.”

Cependant, la conclusion de Tsahal semble contredire les conclusions des enquêtes menées par l’ONU et l’Autorité palestinienne, ainsi que par plusieurs médias, dont CNN et Associated Press.

Des séquences vidéo ainsi que des témoignages oculaires mis au jour par ces enquêtes suggèrent qu’il n’y a pas eu de combats actifs ni de militants palestiniens près d’Abu Akleh dans les moments qui ont précédé sa mort, ce qui a suscité l’indignation internationale.















On peut également voir Abu Akleh porter un gilet de protection et un casque clairement étiquetés “PRESSE” à l’avant et à l’arrière alors qu’elle se tenait à côté d’autres journalistes qui portaient également leur tenue de presse. Tsahal, cependant, insiste sur le fait que les soldats israéliens ne savaient pas sur qui ils tiraient.

L’enquête de CNN en mai dernier a suggéré qu’Abou Akleh, qui était un correspondant chevronné de la télévision arabe d’Al Jazeera et un nom connu dans le monde arabe, pourrait avoir été intentionnellement pris pour cible par les forces israéliennes.

Al Jazeera a décrit le meurtre dans un communiqué comme “meurtre flagrant” et dit qu’Abu Akleh était « assassiné de sang-froid » et a demandé que les autorités israéliennes soient tenues responsables de l’incident.

La famille d’Abu Akleh a rejeté les résultats de l’enquête israélienne, affirmant dans un communiqué qu’elle visait à « obscurcir la vérité » de ce qui s’est passé. “Notre famille n’est pas surprise par ce résultat car il est évident pour quiconque que les criminels de guerre israéliens ne peuvent pas enquêter sur leurs propres crimes”, lit la déclaration de la famille.