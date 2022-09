Israël admet que Tsahal a probablement tué un journaliste d’Al Jazeera “accidentellement”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une enquête menée par l’armée israélienne a révélé que ses forces de Tsahal ont probablement tué par erreur la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh lors d’un échange de coups de feu avec des Palestiniens plus tôt cette année, ont déclaré des responsables lundi.

Un porte-parole de Tsahal a publié une déclaration annonçant la conclusion de son enquête, disant qu’« il semble qu’il n’est pas possible de déterminer sans équivoque par qui Shirin Abu-Akleh a été abattue, mais il est plus probable qu’elle ait été accidentellement touchée par des tirs de Tsahal, ce qui a été tiré sur des personnes identifiées comme des terroristes palestiniens, et ce lors d’une bataille au cours de laquelle des tirs massifs, aveugles et mettant la vie en danger ont été tirés sur des soldats de Tsahal”, a rapporté l’agence de presse israélienne TPS.

Abu Akleh, Palestino-Américain et journaliste chevronné, a été tué par balle en Cisjordanie en mai alors qu’il couvrait un raid de Tsahal contre des terroristes palestiniens dans la ville cisjordanienne de Jénine.

L’aveu de Tsahal fait suite à des mois d’indignation face à la mort d’Abu Akleh et à un débat sur la partie responsable de son assassinat.

Peu de temps après la mort d’Abu Akleh, CNN a rapporté qu’elle avait été tuée “dans une attaque ciblée”, une affirmation que le président israélien Isaac Herzog a démentie.

Herzog a qualifié le meurtre d'”événement très triste” lors d’une réunion au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, et a réitéré son appel à une enquête conjointe avec les Palestiniens, qu’il a dit avoir “refusés”.

“Ils ont pris le corps, ils ont pris la balle et personne ne peut justifier aucun des scénarios sans ces faits”, a déclaré Herzog. “Et Israël a été ouvert et transparent et a proposé aux États-Unis de se joindre également à ce processus d’enquête parce que nous accordons une grande importance à la liberté d’expression et au travail des journalistes et des médias et nous les respectons.”

“Nous avons déjà dans le passé connu des cas où nous avons été blâmés, et la vérité s’est révélée plus tard qu’il y avait beaucoup de faux faits”, a poursuivi le président israélien. “Alors c’est là que j’ai dit. Ne vous basez pas sur de faux faits. Étudiez les faits. Les faits peuvent être étudiés scientifiquement. Malheureusement, les Palestiniens ont refusé de coopérer.”

L’armée israélienne a précédemment reconnu qu’il n’était pas clair de quel côté avait tiré le coup mortel, et le responsable de Tsahal a réitéré lundi que l’enquête finale n’était pas définitive, affirmant : « Une autre possibilité demeure qu’Abu Akleh ait été touché par des balles tirées par des militants palestiniens ».

