Israel Adesanya lance une diatribe classée X devant les juges de l’UFC après que son coéquipier Kai Kara-France ait subi une défaite controversée

Israel Adesanya a ciblé deux juges du MMA dans une diatribe grossière après que son coéquipier ait subi une défaite controversée à l’UFC Vegas 74.

À l’UFC APEX à Las Vegas samedi soir, le coéquipier poids mouche d’Adesanya, Kai Kara-France, a affronté Amir Albazi pendant cinq rounds.

3 Kai Kara-France a semblé en faire assez pour remporter la victoire à l’UFC Vegas 74 Crédit : Getty

De nombreuses personnes, dont Adesanya, pensaient que Kara-France en avait fait assez pour remporter la victoire, mais il a fini par être du mauvais côté d’un verdict partagé.

Les juges de Cageside Chris Lee et Sal D’Amato ont marqué le combat 48-47 pour Albazi, tandis que Mike Bell a également rendu un 48-47, mais le sien était pour Kara-France.

« Nah mon frère…F *** yous !!! Virez Chris Lee et Sal Deez fous », a écrit Adesanya sur Twitter sans savoir qui a marqué le combat contre son copain.

« J’ai tweeté ça avant même de voir les tableaux de bord parce que je savais qu’ils allaient foutre le bordel !! » Adesanya a ajouté.

« Combien de fois priveront-ils les athlètes de leurs moments de gloire, de leur argent, du gagne-pain de leur famille ?

«F*** les c *** s, ils doivent expirer rapidement et partir. Mike Bell était le seul juge à marquer correctement, les deux autres deff doivent disparaître.

Adesanya a poursuivi en suggérant que plus de transparence est nécessaire en ce qui concerne le jugement du MMA et a affirmé que les officiels devraient être obligés d’expliquer publiquement leurs tableaux de bord.

«Commencez à interroger les juges après les combats. Tenez-les responsables de leur travail », a-t-il conclu.

3 Mais il a perdu une décision partagée Crédit : Getty

3 Adesanya fulminait à propos des juges sur les réseaux sociaux 1 crédit

« The Last Stylebender » vient de remporter l’une des plus grandes victoires de sa carrière à l’UFC 287 où il n’a pas eu besoin des juges car il a éliminé son ancien rival de kickboxing Alex Pereira en deux rounds.

Adesanya est actuellement sans adversaire, mais le prochain challenger pour le titre des poids moyens sera probablement décidé lorsque l’ancien champion Robert Whittaker rencontrera le candidat en plein essor Dricus du Plessis à l’UFC 290 le 8 juillet.

Le règne de Whittaker a pris fin en octobre 2019 lorsqu’il a subi une défaite par élimination directe au deuxième tour contre Adesanya devant une foule record de l’UFC au Marvel Stadium de Melbourne.

« The Reaper » a poussé Adesanya jusqu’au bout lors de sa revanche en février 2022, mais a finalement subi une défaite par décision unanime avant de se lancer dans un combat de trilogie.

Du Plessis a remporté cinq victoires consécutives depuis qu’il a rejoint l’UFC en 2020, arrêtant la star britannique du MMA Darren Till et le vétéran de 185 livres Derek Brunson lors de son impressionnante course.