Israël Adesanya bat Vettori et appelle Whittaker

Israel Adesanya est à deux contre deux contre Marvin Vettori.

Le champion des poids moyens de l’UFC, Adesanya (21-1 MMA, 10-1 UFC) a conservé son titre samedi en battant son double rival Vettori (17-4-1 MMA, 7-3-1 UFC) par décision unanime.

Le combat pour le titre des poids moyens était l’événement principal de l’UFC 263 au Gila River Arena de Glendale, en Arizona. Il a été diffusé sur ESPN après les premiers préliminaires sur ESPN + et avant la carte principale en pay-per-view.

À l’UFC sur FOX 29 en avril 2018, Adesanya a battu Vettori par décision partagée. Le combat était le deuxième d’Adesanya dans la promotion et le cinquième de Vettori. Depuis leur première rencontre, les deux hommes ont échangé des coups verbaux dans des interviews et des insultes écrites sur les réseaux sociaux, qui ont tous conduit à leur revanche samedi.

Le combat a été largement dominant en faveur d’Adesanya. Le champion a utilisé ses coups de pied dans les jambes comme une arme débilitante majeure alors que Vettori avançait péniblement. Bien que Vettori ait obtenu plusieurs retraits dans le combat, ils étaient rares et ont souvent été inversés par Adesanya.

Le meilleur moment de Vettori est survenu au troisième tour lorsqu’il a récupéré Adesanya et a travaillé pour un étranglement à l’arrière. Cependant, la lutte a été brève et Adesanya s’est frayé un chemin pour atterrir au sommet.

Lorsque la cloche finale a sonné et que la décision des juges a été lue, Vettori a semblé abasourdi. Il a échangé des mots calmes avec Adesanya alors que les deux se disputaient pour savoir si la décision était exacte ou non.

Après le combat, Adesanya a dédié la victoire à son défunt ami et partenaire d’entraînement de City Kickboxing, Fau Vake, qui a été brutalement battu et est décédé plus tard en mai. Il a ensuite tourné son attention vers son prochain défi potentiel et a appelé à un match revanche contre Robert Whittaker, l’homme dont il a remporté le titre en 2019.

Adesanya, 31 ans, revient dans la colonne des victoires après une tentative infructueuse d’atteindre le statut de double champion. À l’UFC 259 en mars, Adesanya a perdu une décision unanime dans un défi pour le titre contre le champion des poids mi-lourds Jan Blachowicz. Cette défaite était la première de sa carrière.

De retour au poids moyen, Adesanya a défendu avec succès son titre pour la troisième fois. Ses deux premières défenses sont venues contre Paulo Costa et Yoel Romero.

Quant à Vettori, la défaite met fin à une séquence de cinq victoires consécutives. Avant samedi, la dernière défaite de Vettori est survenue lors de son premier combat contre Adesanya. Toutes les pertes de carrière de Vettori sont survenues par décision.

Les derniers résultats de l’UFC 263 incluent :

Israël Adesanya a déf. Marvin Vettori par décision unanime (50-45, 50-45, 50-45)

Brandon Moreno a battu Deiveson Figueiredo via soumission (starter nu à l’arrière) – Round 3, 2:26 – pour remporter le titre des poids mouches

Léon Edwards a battu. Nate Diaz par décision unanime (49-46, 49-46, 49-46)

Belal Muhammad déf. Demian Maia par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Paul Craig a battu. Jamahal Hill via TKO (grèves) – Round 1, 1:59

Brad Riddell a battu. Drew Dober par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Eryk Anders a battu. Darren Stewart par décision unanime (29-28, 29-27, 29-27)

Lauren Murphy a battu Joanne Calderwood par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Movsar Evloev a battu. Hakeem Dawodu par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Pannie Kianzad a battu. Alexis Davis par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Terrance McKinney a battu. Matt Frevola par KO (coups de poing) – Round 1, 0:07

Steven Peterson a déf. Chase Hooper par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Fares Ziam déf. Luigi Vendramini par décision majoritaire (29-28, 29-28, 28-28)

Carlos Felipe a battu. Jake Collier via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

