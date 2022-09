Israël acquiert un papyrus avec une inscription en hébreu du Montana

JERUSALEM – Israël a acquis un ancien papyrus jusque-là inconnu portant une inscription hébraïque datée d’il y a environ 2 700 ans et qui était depuis longtemps en possession d’un résident du Montana, a annoncé mercredi l’autorité des antiquités du pays. Le morceau de papyrus – à peine plus grand qu’un timbre-poste avec quatre lignes d’écriture angulaire – est l’un des rares de la région à la fin de l’âge du fer, ont déclaré les archéologues. L’Autorité des antiquités d’Israël a déclaré avoir authentifié son âge en utilisant la datation au radiocarbone, qui correspondait à l’âge du style d’écriture du texte.

Joe Uziel, directeur de l’unité des manuscrits du désert de Judée, a déclaré que la date au radiocarbone et le style paléographique correspondants le rendent “très certain” qu’il ne s’agit pas d’un faux moderne.

Le papyrus, qui porte le nom biblique d’Ismaël, a probablement été pillé au cours du siècle dernier dans une grotte du désert de Judée, a-t-il déclaré.

Sa provenance et son voyage du désert au Montana il y a six décennies et maintenant à Jérusalem restent nébuleux.

L’autorité des antiquités a refusé de nommer le résident du Montana, mais a déclaré que la mère de l’homme avait obtenu l’artefact lors d’une visite dans ce qui était alors Jérusalem-Est occupée par la Jordanie en 1965 et l’avait apporté aux États-Unis.

De nombreux fragments de parchemin provenant de la région aride près de la mer Morte qui ont émergé sur le marché des antiquités ces dernières années, dont plusieurs au Musée de la Bible de Washington, se sont révélés être des faux.

L’autorité des antiquités a montré le papyrus à la presse dans ses laboratoires de Jérusalem aux côtés de deux autres fragments hébreux anciens qu’elle détient – l’un trouvé dans une grotte près de la mer Morte dans les années 1950 et un second qui a été saisi sur le marché noir des antiquités en 2016 et cru avoir été pillé dans une grotte.

Eitan Klein, chef de l’unité israélienne de prévention des vols d’antiquités, a déclaré que la mère de l’homme du Montana avait peut-être acheté l’objet à Khalil Iskander Shahin, un marchand d’antiquités basé à Bethléem mieux connu sous le nom de “Kando”, qui a échangé de nombreux objets découverts à l’origine. Manuscrits de la mer Morte – ou peut-être reçu le papyrus par le conservateur du musée Rockefeller à Jérusalem.

Comment Shahin ou le conservateur, tous deux décédés depuis, ont obtenu le papyrus reste incertain.

L’homme non identifié du Montana a hérité du papyrus après la mort de sa mère. Un universitaire israélien a remarqué une photo de ce texte auparavant non documenté dans les documents non publiés d’un collègue et a informé Klein, qui a retrouvé le propriétaire, a déclaré l’autorité des antiquités.