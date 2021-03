Le gouvernement israélien a déclaré que l’Iran était à l’origine d’un récent déversement de pétrole au large des côtes israéliennes qui a causé d’énormes dégâts écologiques et a été décrit comme l’un des pires incidents de pollution de l’histoire d’Israël.

La ministre israélienne de la protection de l’environnement, Gila Gamliel mentionné mercredi, les responsables israéliens avaient identifié un pétrolier appartenant à la Libye, appelé Emerald et transportant prétendument une cargaison piratée, qui avait navigué depuis l’Iran hors du golfe Persique et remontait le canal de Suez le mois dernier.

S’exprimant lors d’un point de presse, le ministre a déclaré que le navire battant pavillon panaméen avait éteint ses radios pendant près de 24 heures et avait pollué la mer entre le 1er et le 2 février.

«L’Iran est [conducting] le terrorisme en endommageant l’environnement, et [when] L’Iran nuit à l’environnement, il ne fait pas que du tort à l’État d’Israël ». elle a dit.

Gamliel a également averti que les responsables du voyage du navire « Doit payer le prix » et cela «L’opérateur du navire a du sang noir sur les mains.»

Le ministre a dit qu’il y avait « Preuve circonstancielle » pour soutenir les revendications et que, malgré un manque de « preuves médico-légales, » toutes les autres sources du déversement avaient été exclues.

L’Iran n’a pas encore commenté les allégations.

Quelque 1 000 tonnes de goudron noir provenant de la marée noire se sont échouées sur plus de 90% des côtes israéliennes, selon le ministère de la Protection de l’environnement du pays. Suite à l’incident, le gouvernement a averti les Israéliens « Ne pas aller [to the beaches] nager, faire du sport ou des activités de loisir jusqu’à nouvel ordre. »

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé l’Iran d’explosions qui ont frappé un navire appartenant à des Israéliens dans le golfe d’Oman la semaine dernière.

