Israël accuse l’Espagne de se ranger du côté du Hamas après une accusation de « génocide » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Madrid, Espagne – Israël et l’Espagne sont impliqués dans un conflit diplomatique après que certains ministres espagnols ont été accusés par Israël de se ranger du côté du Hamas dans le conflit du Moyen-Orient, une affirmation rejetée par Madrid.

Le différend est survenu après que des politiciens espagnols de gauche du gouvernement de coalition ont accusé Israël de s’engager dans le « génocide » du peuple palestinien.

Ione Belarra, ministre des Droits sociaux et leader d’Unidos Podemos, le partenaire d’extrême gauche du gouvernement de coalition espagnol, a posté à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux son soutien à la Palestine tout en critiquant l’occupation israélienne.

Lundi, elle a appelé l’Espagne à traduire le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre.

La ministre espagnole de l’Égalité, Irene Montero, a fait écho à cet appel, affirmant que le même appel avait été lancé « il y a quelques semaines dans le cas du [Spanish] travailleur humanitaire assassiné pendant la guerre en Ukraine ».

Montero a également publié sur les réseaux sociaux, déclarant : « Les violations du droit pénal international et les crimes de guerre ne peuvent rester impunis. Défendre la paix et les droits de l’homme est aujourd’hui la tâche la plus urgente de toutes.

Nous demandons à notre partenaire, en tant que gouvernement espagnol, de traduire Netanyahu devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Voici ma déclaration officielle 👇 pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp – Ione Belarra (@ionebelarra) 16 octobre 2023

L’ambassade d’Israël à Madrid a déclaré lundi dans un communiqué que certains ministres espagnols, qui n’ont pas été nommés, se rangeaient du côté du groupe palestinien Hamas, qui a lancé il y a plus d’une semaine une offensive meurtrière en Israël qui a pris le monde par surprise et a mis le monde en danger. une nouvelle guerre majeure.

L’ambassade a déclaré qu’il était « profondément inquiétant » que « certains éléments au sein du gouvernement espagnol aient choisi de s’aligner sur ce terrorisme de type ISIS ».

Les responsables israéliens, y compris Netanyahu, ont déclaré à plusieurs reprises que « le Hamas est l’EI » depuis les attaques du groupe du 7 octobre. L’armée israélienne a également affirmé qu’un drapeau de l’Etat islamique avait été trouvé sur le site de l’assaut.

Depuis l’incursion du Hamas, au cours de laquelle le groupe est accusé d’avoir tué des centaines de civils et capturé plusieurs autres, Israël a bloqué et bombardé la bande de Gaza, l’enclave assiégée dirigée par le groupe palestinien.

Le Hamas a nié avoir intentionnellement tué des civils, mais a reconnu que des « dommages collatéraux » étaient possibles. Il a également admis avoir pris en otage plusieurs Israéliens.

Au total, plus de 4 000 personnes – dont des Israéliens, des Palestiniens et quelques étrangers – ont été tuées en 10 jours.

Ce différend difficile va certainement mettre à rude épreuve les relations diplomatiques israélo-espagnoles et montrer comment la guerre entre Israël et le Hamas se répercute sur les relations européennes, estiment les analystes.

L’Espagne et Israël n’ont établi des relations diplomatiques qu’en 1986, après des décennies d’absence de contact sous le règne du général Francisco Franco, qui ont abouti à sa mort en 1975.

Israël a exigé que le Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sanchez, condamne les propos « absolument immoraux » tenus par les ministres de son gouvernement, affirmant qu’ils mettaient en danger la sécurité des communautés juives en Espagne.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a riposté lundi soir, en publiant un communiqué qualifiant les déclarations de l’ambassade de « mensonges ».

Le gouvernement espagnol a condamné les attaques du Hamas contre Israël et a appelé à la protection des civils à Gaza.

« Tout dirigeant politique peut librement exprimer ses positions en tant que représentant d’un parti politique dans une démocratie à part entière comme celle de l’Espagne », ajoute-t-il.

L’Espagne a récemment soutenu un récent accord diplomatique entre le Maroc et Israël, mettant fin à des années d’antipathie entre Rabat et Jérusalem.

Belarra, le ministre des Droits sociaux, a nié les affirmations de l’ambassade d’Israël à Madrid.

« Dénoncer ce génocide ne signifie pas s’aligner sur le Hamas », a-t-elle déclaré. «C’est une obligation démocratique. Silence, complicité avec le terrorisme », a-t-elle déclaré dans un message sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Plus tôt samedi, vêtu d’un survêtement aux couleurs rouge, verte, blanche et noire du drapeau palestinien, le porte-parole parlementaire de Podemos, Pablo Fernandez, s’est présenté lundi devant une conférence de presse télévisée.

Pendant ce temps, Montero, un haut responsable de Podemos, a affirmé dans une publication sur les réseaux sociaux que Netanyahu « avait demandé en 2019 (au parlement israélien) de financer le Hamas. Les violations du droit international et les crimes de guerre ne dépendront jamais de notre complicité ni de notre silence. Nous défendons la démocratie et la vie ».

Après les élections peu concluantes de juillet, le gouvernement espagnol par intérim est dirigé par les socialistes et soutenu par deux petits partis d’extrême gauche, Unidos Podemos (Unitez Together) et Sumar (Add Up), ainsi que par des groupes régionaux.

Alors que les socialistes tentent de former un nouveau gouvernement en rassemblant le soutien de petits partis, Sumar, dirigé par le vice-Premier ministre Yoland Diaz, a appelé l’Espagne à reconnaître la Palestine comme un État indépendant.

Les divisions politiques autour de la guerre entre Israël et le Hamas ont contraint le Premier ministre Sánchez à interrompre lundi une conférence de l’Union européenne en Albanie pour clarifier la position de l’Espagne, en désaccord avec celle de ses alliés d’extrême gauche.

« Je voudrais réitérer notre condamnation de l’attaque du Hamas contre Israël. Israël a le droit légitime de se défendre dans le cadre du droit international et du droit humanitaire », a-t-il déclaré aux journalistes. « Dans le même temps, la protection des civils est essentielle, tout comme l’accès à l’aide internationale pour ceux qui en ont besoin, notamment dans la bande de Gaza.

« La seule façon de résoudre le conflit est la reconnaissance des deux Etats, afin qu’ils puissent coexister dans la paix et la sécurité. »

Cette dispute a incité les partis d’opposition de droite à accuser Sánchez et ses alliés politiques de ternir l’image de l’Espagne à l’étranger.

Alberto Nunez Feijoo, leader du Parti populaire conservateur, a déclaré mardi aux journalistes à Madrid que la réponse de l’Espagne à une plainte déposée par Israël était « grossière ».

« Israël est un pays sous le choc. Ce n’est pas le moment d’avoir un conflit avec Israël et malheureusement, nous l’avons », a-t-il déclaré.

Santiago Abascal, leader du parti d’extrême droite Vox, troisième parti au parlement espagnol, a déclaré que parmi les membres du gouvernement espagnol se trouvaient des « admirateurs du terrorisme du Hamas ».

Lluis Orriols, expert en politique espagnole à l’Université Carlos III de Madrid, a déclaré qu’il fallait s’attendre à des divisions politiques au sein de la gauche espagnole, en particulier lorsqu’un gouvernement intérimaire avait moins de discipline dans ce que disent ses membres que s’il était au pouvoir.

« Les points de vue des membres de Podemos sur la Palestine et Israël ne sont pas inconnus, mais l’important est que dans ce gouvernement en place, ceux qui dictent la politique étrangère sont les socialistes », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Si la gauche forme un autre gouvernement, Podemos jouera un rôle moins important et Sumar sera plus important. »

José Ignacio Torreblanca, directeur madrilène du groupe de réflexion Conseil européen des affaires étrangères, a déclaré que les institutions européennes n’avaient pas réussi à répondre de manière adéquate à la guerre entre Israël et le Hamas.

« Il ne s’agit pas tant de partis ayant des points de vue différents, comme nous le savons depuis longtemps, mais plutôt de dysfonctionnements des institutions européennes, en particulier d’actions unilatérales en contradiction avec le haut représentant de l’UE, Josep Borrell », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

«Nous sommes habitués aux différences entre les États membres, mais les États de l’UE devraient contribuer à trouver un consensus, et non reproduire et aggraver les divergences.»

Environ 50 000 Juifs vivent en Espagne, selon les statistiques du gouvernement.

Deux manifestations en faveur des Palestiniens ont eu lieu ce week-end à Madrid et à Barcelone.

En dehors du monde politique, des Espagnols comme Gema Otero, une femme d’affaires basée à Barcelone, affirme que ce sont les civils qui souffrent le plus de la guerre entre Israël et le Hamas.

« Je me fiche de savoir qui a raison et qui a tort », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « Il y a des gens des deux côtés qui meurent et souffrent à cause d’un conflit qui pourrait être résolu s’ils arrêtaient de se battre. »