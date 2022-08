Israël accuse les ratés de roquettes de Gaza d’être responsables de la mort d’enfants

Tsahal accuse les militants palestiniens d’utiliser des civils comme “boucliers humains”

Le nombre de morts dans la bande de Gaza dans le cadre de l’« opération Breaking Dawn » en cours en Israël est passé à 24, dont six enfants, et plus de 200 personnes ont été blessées samedi soir, selon des responsables de la santé palestiniens. L’armée israélienne accuse les militants du Jihad Islamique Palestinien (JIP) d’utiliser des civils comme “boucliers humains” et tuer son propre peuple dans des attaques à la roquette bâclées.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé avoir frappé plusieurs “cibles terroristes” dans la bande de Gaza samedi, mais a nié toute responsabilité dans une explosion meurtrière dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de l’enclave, qui aurait tué au moins six personnes, dont trois enfants.

« Suite aux informations sur les événements tragiques de Jabaliya, Tsahal a conclu un débriefing approfondi. Sur la base de toutes les données des systèmes de Tsahal, il semble que cet événement soit le résultat d’un raté de roquette du Jihad islamique », a déclaré Tsahal dans un tweet samedi soir, ajoutant “n’a mené aucune activité à Jabaliya au moment de l’événement.”

صاروخ يرتد على حركة الجهاد الاسلامي بعد

محاوله فاشله لاطلاقه على اسرائيل. انا صراحةً مستغرب من المقطع و ابي اعرف

نوع الصاروخ؟ pic.twitter.com/1iahWJiCHX — sulaiman.am 🏋🏻‍♂️🏴‍☠️🇸🇦 (@sulaiman_am0) 6 août 2022

Une vidéo du prétendu lancement raté a circulé sur les réseaux sociaux et a été diffusée par les chaînes de télévision israéliennes, mais son authenticité n’a pas pu être immédiatement confirmée. L’armée israélienne a déclaré que ses données radar pouvaient « prouver au-delà de tout doute qu’il ne s’agit pas d’une attaque israélienne ».

“Ce soir, des terroristes du Jihad islamique à Gaza ont tiré une roquette sur des enfants israéliens, mais ont fini par tuer des enfants de Gaza à la place”, ajouté un porte-parole au Premier ministre israélien Yair Lapid.

Lire la suite Israël estime la durée des combats à Gaza

La flambée des tensions a commencé lundi, après qu’Israël a arrêté le chef du Jihad islamique en Cisjordanie, Bassem Saadi, avec un adolescent palestinien tué lors du raid. Au milieu d’un tollé parmi les Palestiniens, le JIP a menacé de représailles et a placé ses combattants à Gaza en état d’alerte maximale.

Vendredi, Tsahal a lancé une opération militaire, baptisée “Breaking Dawn”, citant un “menace imminente d’attaque contre des civils israéliens posée par l’organisation terroriste du Jihad islamique”. Les premières frappes ont tué un commandant supérieur du JIP, Taysir al-Jabari, tandis que 10 à 20 autres membres du JIP auraient été la cible de missiles et d’artillerie.

En représailles, les militants du JIP ont lancé plusieurs volées de roquettes sur Israël, plus de 350 au total depuis vendredi, selon le Times of Israel. Tsahal affirme qu’au moins 90 de ces projectiles ont dévié de leur trajectoire ou ont échoué dans la bande de Gaza, tandis que près de 95 % des autres ont été interceptés en vol par les systèmes de défense antimissile Iron Dome.

Lire la suite Israël appelle le Pentagone à propos des frappes sur Gaza

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les hostilités avaient fait jusqu’à présent 24 morts, dont six enfants et deux femmes. Aucune victime n’a été signalée du côté israélien.

Tsahal s’est engagé à poursuivre l’opération militaire jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints, déclarant samedi qu’ils sont prêts pour une “semaine de combats” et qu’il n’y a pas de pourparlers de paix pour le moment.

“L’État d’Israël s’efforce de défendre ses citoyens et que nous opérerons de manière décisive et avec la plus grande précision possible contre les terroristes et les infrastructures”, a-t-il ajouté. Le ministre de la Défense Benny Gantz a tweeté.