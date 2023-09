Israël accuse le Hezbollah, soutenu par l’Iran, d’avoir construit un aéroport conçu pour une attaque, dans le cadre d’un accord d’échange de 6 milliards de dollars avec Biden

Israël a accusé lundi l’Iran de construire un aéroport dans le sud du Liban, près de la frontière israélienne, qui, selon le ministre de la Défense Yoav Gallant, servira de tremplin à d’éventuelles attaques terroristes.

Gallant a présenté des photos de l’aéroport lors d’une conférence à l’Université Reichman, affirmant qu’il portait les empreintes digitales de l’Iran et du Hezbollah, le groupe terroriste libanais soutenu par Téhéran. L’aéroport se trouve à environ 19 kilomètres de la frontière israélienne.

« Sur les photos, vous pouvez voir le drapeau iranien flotter sur les pistes, à partir desquelles le régime des ayatollahs envisage d’opérer contre les citoyens d’Israël », a déclaré Gallant, selon Le temps d’Israël. « En d’autres termes : la terre est libanaise, le contrôle est iranien et la cible est Israël. »

Gallant n’a pas donné de détails sur les objectifs possibles de l’Iran, mais a déclaré que le site pourrait accueillir un avion de taille moyenne.

L’Iran identifie 5 prisonniers qu’il veut dans le cadre d’un accord d’échange conclu avec l’administration Biden

Les remarques de Gallant sont intervenues le jour même où le Congrès a été informé d’un accord conclu entre l’administration Biden et l’Iran, que les États-Unis considèrent comme un État soutenant le terrorisme.

L’accord a vu les deux parties échanger des prisonniers et les États-Unis débloquer 6 milliards de dollars de fonds iraniens. Le Conseil de sécurité nationale a déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken avait pris des mesures pour garantir que ces fonds « puissent passer d’un compte restreint à un autre et rester limités au commerce humanitaire ».

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré mardi sur NBC que l’Iran utiliserait l’argent comme bon lui semble.

« Cet argent appartient au peuple iranien, au gouvernement iranien, donc la République islamique d’Iran décidera quoi faire de cet argent », a déclaré Raisi, sans préciser à quoi serviront exactement ces fonds.

« Humanitaire signifie tout ce dont le peuple iranien a besoin, donc cet argent sera budgétisé pour ces besoins et les besoins du peuple iranien seront décidés et déterminés par le gouvernement iranien », a-t-il déclaré.

Interrogé mercredi sur les raisons pour lesquelles les 6 milliards de dollars étaient nécessaires en plus d’un échange de prisonniers, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré : « C’est l’accord que nous avons pu conclure. »

Un jour après que le Congrès ait été informé de l’accord, les États-Unis ont sanctionné plusieurs membres du Hezbollah travaillant en Amérique du Sud, dont un Libanais soupçonné d’être impliqué dans des attentats terroristes en Argentine dans les années 1990.

Le Hezbollah est désigné « organisation terroriste étrangère » et Washington affirme également que le groupe est impliqué dans le trafic de drogue en Amérique latine pour générer des revenus.

Amer Mohamed Akil Rada, selon le Trésor américain, a passé plus d’une décennie en Amérique du Sud avant de s’installer au Liban. Pendant son séjour là-bas, il aurait dirigé une entreprise d’exportation de charbon de bois de la Colombie vers le Liban et aurait utilisé « 80 pour cent des recettes de son entreprise commerciale au profit du Hezbollah ».

Le frère de Rada, Samer, a également été sanctionné et accusé d’être impliqué dans diverses opérations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent à travers l’Amérique latine. Selon le Trésor, il était auparavant basé à Belize mais a fui en raison d’une affaire liée à la drogue et a été impliqué dans la contrebande de plus de 1 100 livres de cocaïne d’une valeur de 15 millions de dollars cachées dans des cargaisons de fruits saisies au Salvador.

Les États-Unis ont également sanctionné le fils de Rada, identifié comme Mehdi Akil Helbawi, et sa société Zanga SAS, basée en Colombie, la société d’exportation de charbon que, selon les autorités, son père utilisait pour financer le Hezbollah.

Le Trésor a également imposé des sanctions à la société libanaise Black Diamond SARL et à son propriétaire Ali Ismail Ajrouch. La société aurait transféré quelque 40 000 dollars à la société charbonnière basée en Colombie.