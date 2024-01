Israël accuse le Hamas de « tourment psychologique » envers les familles des otages après la diffusion de trois vidéos

CNN

—



Israël a déclaré lundi que le Hamas se livrait à un « tourment psychologique » alors que le groupe militant a publié une troisième vidéo en l’espace de 24 heures montrant les trois mêmes otages détenus à Gaza, la dernière montrant deux des otages morts.

« Le Hamas est durement touché par l’armée israélienne et il ne lui reste plus qu’à infliger un tourment psychologique aux familles. [of the hostages]laissant Tsahal clarifier les choses pour les familles plus tard », a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant aux journalistes.

La première vidéo, diffusée dimanche, montrait des extraits des trois otages – Noa Argamani, Itai Svirsky et un autre homme, dont la famille a demandé que son nom ne soit pas divulgué – s’adressant à une caméra. Le texte se terminait par une légende disant : « Demain, nous vous informerons de leur sort. »

Une deuxième vidéo, publiée lundi, dans une tentative apparente du Hamas d’attiser les inquiétudes, répétait le message selon lequel le sort des trois otages serait bientôt rendu public.

La troisième vidéo, publiée plus tard lundi, semble montrer les cadavres de deux des otages, Itai Svirsky et l’autre homme. Noa Argamani déclarait également que les deux hommes avaient été tués par les forces israéliennes.

Il n’est pas clair si Argamani parlait sous la contrainte. La vidéo est également très éditée, avec l’ajout d’effets audio et la mise en boucle de certains de ses mots.

Le porte-parole en chef de Tsahal, Daniel Hagari, a abordé les vidéos lors de son briefing de lundi soir, affirmant qu’Itai Svirsky n’avait pas été touché par les forces israéliennes comme le prétendait la troisième vidéo. Il a déclaré que les FDI n’avaient pas frappé le bâtiment où les trois étaient détenus, comme le prétend également la vidéo, mais qu’elles avaient frappé à proximité.

“Nous ne faisons pas grève dans des endroits où nous savons qu’il pourrait y avoir des otages”, a déclaré Hagari. « Avec le recul, nous savons que nous avons frappé des cibles à proximité de l’endroit où ils étaient détenus. Nous enquêtons sur l’événement et ses circonstances, en examinant les images diffusées par le Hamas, ainsi que les informations supplémentaires dont nous disposons.

Manu Fernández/AP Naama Weinberg montre une photo de son cousin Itai Svirsky lors d’une conférence de presse de membres de familles d’Israéliens organisée par le Hamas le 26 octobre 2023.

Le porte-parole de l’armée a ajouté que des représentants de Tsahal avaient rencontré les familles des trois otages et les avaient informés des dernières informations dont ils disposaient, ajoutant que Tsahal « avait exprimé de graves inquiétudes » quant au sort de deux des captifs.

CNN ne diffuse pas les vidéos et il n’est pas possible dans l’immédiat de vérifier quand et où elles ont été tournées.

Le Hamas et d’autres groupes ont pris environ 240 otages à Gaza le 7 octobre. Plus de 100 otages israéliens et étrangers ont été libérés au cours d’une trêve d’une semaine fin novembre, les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes étant libérés en échange des Israéliens.

Israël estime qu’il reste 132 otages à Gaza, dont environ 107 seraient encore en vie.

Argamani, 26 ans, qui a été vue en train de parler dans deux des vidéos, a été kidnappée au festival Nova aux côtés de son petit ami Avinatan Or. Argamani a été vu dans une vidéo publiée à l’époque par le Hamas, traîné sur une moto.

Sa mère Leora a un cancer du cerveau de stade quatre et jeune vidéo qu’elle a enregistrée à la fin de l’année dernière, elle a plaidé pour le retour sain et sauf de sa fille en disant: “Noa, je veux te dire que si je ne te vois pas, sache que je t’aime beaucoup.”

Svirsky a été kidnappé alors qu’il rendait visite à sa famille au kibboutz Beeri depuis son domicile de Tel Aviv. Le citoyen israélo-allemand de 38 ans se trouvait chez sa mère, Orit Svirsky, une militante pacifiste engagée.

Orit a été abattue devant lui et il est apparu plus tard que son ex-mari Rafi – le père de Svirsky – avait également été assassiné, aux côtés de ses trois chiens. La grand-mère maternelle de Svirsky, Aviva Sela, âgée de 97 ans, a survécu à l’attaque, mais sa soignante philippine, Grace Cabrera, 45 ans, a été tuée.

Svirsky est diplômé en psychologie et en économie et a récemment commencé à travailler comme coach de vie, a déclaré sa famille à CNN. Selon sa famille, l’un des otages libérés en novembre a contacté sa sœur pour lui faire savoir qu’il était en vie après avoir mémorisé son numéro de téléphone. Ce fut la dernière « preuve de vie » de la famille.

Conseils : CNN ne nomme ni ne montre d’images du troisième otage conformément à la demande de la famille.